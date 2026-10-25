Чому собака погано поводиться на вулиці: пояснення кінолога

Собака тягне повідець, гавкає на перехожих або не реагує на команди? Причина не завжди в характері тварини, адже іноді власники самі несвідомо закріплюють небажану поведінку.

Яких п'яти помилок найчастіше припускаються під час прогулянок із собакою, Styler розповів кінолог Валерій Мащенко.

П'ять помилок під час прогулянки із собакою

За словами кінолога, виховання собаки не обмежується виконанням команд вдома. Важливо, щоб тварина могла спокійно поводитися й на вулиці, де її оточують люди, інші собаки та різноманітні подразники.

Експерт назвав п'ять поширених помилок власників.

1. Постійно смикають собаку за повідець

Коли пес тягне повідець, господарі нерідко намагаються зупинити його різким ривком. Однак такий спосіб може викликати дискомфорт і не пояснює тварині, якої поведінки від неї очікують.

Кінолог радить діяти інакше: щойно повідець натягується, потрібно зупинитися. Продовжувати рух варто тоді, коли собака послабить натяг.

Такий спосіб радить і британська Королівська спілка захисту тварин. Фахівці рекомендують зупинятися щоразу, коли собака натягує повідець, і продовжувати прогулянку, щойно він послабне. Якщо пес іде спокійно, його варто похвалити або пригостити смаколиком.

2. Не навчають собаку контакту з господарем

На вулиці увагу тварини привертають запахи, звуки, люди та інші собаки. Якщо пес не звик звертати увагу на власника, йому може бути складніше реагувати на команди серед подразників.

Тому важливо поступово навчати собаку підтримувати контакт із господарем.

Починати можна у спокійній обстановці, заохочуючи тварину за увагу та реакцію на звернення. Згодом вправи можна переносити на прогулянки.

3. Дозволяють підходити до кожної зустрічної собаки

Не кожна тварина хоче знайомитися або гратися. Деякі собаки можуть боятися незнайомців, відчувати дискомфорт або потребувати більшої дистанції.

Якщо дозволяти улюбленцю безконтрольно наближатися до інших собак, це може призводити до напружених ситуацій.

Краще звертати увагу на поведінку обох тварин і не змушувати їх контактувати. Перед знайомством варто запитати дозволу в іншого власника.

4. Не стежать за тим, що собака підбирає із землі

Під час прогулянки собака може зацікавитися залишками їжі, кістками або невідомими предметами.

Підбирання таких знахідок небезпечне, адже серед них можуть бути гострі предмети, зіпсовані продукти чи токсичні речовини.

Власникам варто уважно стежити за маршрутом прогулянки та поступово навчати собаку залишати знайдені предмети за командою.

5. Карають за страх і гавкіт

Гавкіт не завжди означає агресію чи неслухняність. Собака може так реагувати на страх, збудження, дискомфорт або незнайому ситуацію.

За словами Валерія Мащенка, покарання за такі реакції є однією з помилок господарів.

Замість крику чи фізичного впливу варто з'ясувати, що саме викликає реакцію тварини, і допомогти їй почуватися безпечніше.

Якщо собака сильно боїться інших тварин або людей, краще збільшити дистанцію та працювати над поведінкою поступово.

Що робити, якщо собака не слухається на вулиці

Кінолог пояснює, що чимало проблем із поведінкою можна почати вирішувати вдома.

Наприклад, якщо собака не реагує на команду "До мене", експерт радить спочатку тренувати її з невеликої відстані у спокійному середовищі.

Коли тварина підходить, потрібно заохотити її смаколиком. Навіть якщо собака відреагувала не відразу, сварити її після повернення не варто.

Так само важливо заохочувати спокійну поведінку під час зустрічей із людьми, а не приділяти увагу лише тоді, коли пес стрибає або надмірно збуджується.

"Вихована собака - це не та, яка просто слухається вдома. Це та, яка може спокійно поводитися у реальному світі", - наголосив кінолог.

Якщо поведінка собаки різко змінилася, з'явилися ознаки болю або сильного страху, варто звернутися до ветеринара. У складніших випадках може знадобитися допомога фахівця з поведінки тварин.