Загубили банківську картку: що зробити в перші хвилини, щоб захистити гроші

Втрата банківської картки може обернутися не лише необхідністю її перевипуску, а й ризиком небажаних списань. У такій ситуації важливо не витрачати час на тривалі пошуки, а насамперед обмежити доступ до грошей.

Що зробити в перші хвилини після втрати картки, розповідає Styler.

Що робити одразу після втрати банківської картки

Якщо ви не можете знайти картку, насамперед потрібно її заблокувати. За рекомендаціями Національного банку України, у разі втрати або крадіжки платіжної картки необхідно негайно звернутися до банку чи самостійно заблокувати її через онлайн-банкінг.

Алгоритм дій у перші хвилини:

Відкрийте офіційний мобільний застосунок банку. Знайдіть картку, яку загубили. У налаштуваннях оберіть функцію блокування, якщо вона доступна. Переконайтеся, що статус картки змінився. Перевірте історію останніх операцій. Якщо помітили незнайомі платежі, негайно повідомте про них банк.

Якщо немає доступу до застосунку, зателефонуйте до контакт-центру банку за номером з його офіційного сайту.

Не потрібно повідомляти оператору PIN-код, CVV-код або одноразові паролі з SMS.

Чому не варто відкладати блокування

Навіть якщо картка захищена PIN-кодом, це не означає, що стороння людина взагалі не зможе нею скористатися.

Деякі покупки можна оплачувати безконтактно без введення PIN-коду в межах правил платіжної системи та налаштувань банку. Крім того, на фізичній картці можуть бути зазначені реквізити, які використовуються для інтернет-платежів.

Тому головне завдання після втрати - якнайшвидше припинити можливість використання картки.

Національний банк України зазначає, що банк повинен забезпечити клієнту можливість безоплатно повідомити про втрату платіжного інструменту в будь-який час.

Також банк зобов'язаний зафіксувати дату й час отримання повідомлення та не допускати подальшого використання втраченого платіжного інструменту. Це важливо, якщо пізніше виникне суперечка щодо списань.

Як перевірити, чи не зняли гроші з картки

Після блокування потрібно переглянути історію операцій у мобільному банкінгу.

Зверніть увагу не лише на великі списання, а й на невеликі платежі, яких ви не здійснювали.

Що перевірити:

Останні покупки в магазинах.

Оплати в інтернеті.

Зняття готівки в банкоматах.

Перекази на незнайомі рахунки.

Операції, які ще перебувають в обробці.

Якщо виявили незнайомий платіж, зробіть скриншот із датою, сумою та назвою отримувача.

Після цього зверніться до банку й повідомте, що не здійснювали операцію. Попросіть зареєструвати звернення та пояснити порядок оскарження платежу.

Важливо розуміти, що блокування картки не завжди скасовує операції, які були авторизовані раніше.

Що робити, якщо з картки вже зникли гроші

Якщо після втрати картки ви помітили несанкціоновані списання, потрібно діяти одразу. Спочатку повідомте банк про підозрілу операцію та уточніть, як подати заяву на її оскарження.

Після цього варто звернутися до правоохоронців.

Кіберполіція України рекомендує у випадках шахрайства з платіжними картками негайно блокувати картку та повідомляти про злочин.

Подати електронне звернення можна через офіційний сайт кіберполіції .

Для звернення бажано зберегти:

Скриншоти підозрілих операцій.

Банківські повідомлення про списання.

Дату та приблизний час виявлення втрати.

Номер звернення до банку.

Інші відомості, які можуть допомогти встановити обставини.

Чи повернуть гроші?

Повернення коштів залежить від обставин операції, результатів перевірки та чинних правил платіжного законодавства.

Сам факт звернення до банку не гарантує автоматичного відшкодування. Однак своєчасне повідомлення про втрату та несанкціоновані списання є важливим для захисту прав клієнта.

Чи зникнуть гроші після блокування картки

Блокування фізичної картки саме по собі не означає, що гроші на банківському рахунку зникнуть.

Картка є платіжним інструментом, який дає доступ до рахунку. Тому після її втрати кошти зазвичай залишаються на рахунку, якщо їх не було списано.

Проте можливість користуватися грошима залежить від того, що саме заблокував банк: окрему картку, рахунок чи доступ до онлайн-банкінгу.

Якщо заблоковано лише картку, банк може запропонувати перевипуск або інший спосіб доступу до коштів.

Під час звернення варто уточнити, чи можна користуватися рахунком через застосунок, отримувати перекази та оплачувати покупки іншою карткою.

Якщо разом із карткою загубили телефон

Втрата телефона, на якому встановлений банківський застосунок, потребує додаткових дій.

Якщо стороння особа отримала доступ до пристрою, вона потенційно може побачити банківські повідомлення або спробувати скористатися застосунком.

У такому випадку необхідно:

Зв'язатися з банком і повідомити про втрату телефона. Уточнити можливість тимчасового блокування доступу до онлайн-банкінгу. Звернутися до мобільного оператора, щоб захистити SIM-картку. За можливості скористатися функцією віддаленого блокування телефона. Змінити паролі до важливих облікових записів із безпечного пристрою.

У Кіберполіції попереджають, що зловмисники можуть використовувати перевипуск SIM-картки для отримання доступу до фінансового номера людини.

Саме тому втрата телефона разом із банківською карткою потребує швидкої реакції.

Чого не можна робити після втрати картки

Є кілька помилок, які можуть підвищити ризик фінансових втрат.

Не відкладайте блокування. Навіть якщо впевнені, що картка залишилася вдома, спочатку краще обмежити можливість її використання.

Не повідомляйте стороннім банківські дані. Якщо хтось телефонує та представляється працівником банку, не називайте PIN-код, CVV-код і паролі підтвердження.

Не переходьте за підозрілими посиланнями. Повідомлення про нібито знайдену картку можуть використовувати для виманювання персональних даних.

Не ігноруйте невеликі списання. Навіть незначний незнайомий платіж потрібно перевірити.

Не намагайтеся самостійно домовлятися з невідомими особами, які могли знайти картку. Якщо є підозра на шахрайство, звертайтеся до банку та поліції.

Головне правило просте: спочатку заблокуйте картку, потім перевірте операції та лише після цього займайтеся пошуками або перевипуском. Такий порядок допоможе швидше захистити гроші й зафіксувати можливі порушення.