Потеряли банковскую карту: что сделать в первые минуты, чтобы защитить деньги

Утрата банковской карты может обернуться не только необходимостью ее перевыпуска, но и риском нежелательных списаний. В такой ситуации важно не тратить время на длительные поиски, а прежде всего ограничить доступ к деньгам .

Что сделать в первые минуты после потери карты, рассказывает Styler.

Что делать сразу после потери банковской карты

Если вы не можете найти карту, прежде всего необходимо ее заблокировать. Согласно рекомендациям Национального банка Украины, в случае потери или кражи платежной карты необходимо немедленно обратиться в банк либо самостоятельно заблокировать ее через онлайн-банкинг.

Алгоритм действий в первые минуты:

Откройте официальное мобильное приложение банка. Найдите карту, которую потеряли. В настройках выберите функцию блокировки, если она доступна. Убедитесь, что статус карты изменился. Проверьте историю последних операций. Если заметили незнакомые платежи, немедленно сообщите о них в банк.

Если нет доступа к приложению, позвоните в контакт-центр банка по номеру, указанному на его официальном сайте.

Не следует сообщать оператору PIN-код, CVV-код или одноразовые пароли из SMS.

Почему не стоит откладывать блокировку

Даже если карта защищена PIN-кодом, это не означает, что посторонний человек вообще не сможет ею воспользоваться.

Некоторые покупки можно оплачивать бесконтактным способом без ввода PIN-кода в пределах правил платежной системы и настроек банка. Кроме того, на физической карте могут быть указаны реквизиты, которые используются для интернет-платежей.

Поэтому главная задача после потери — как можно быстрее исключить возможность использования карты.

Национальный банк Украины отмечает, что банк должен обеспечить клиенту возможность бесплатно сообщить об утрате платежного инструмента в любое время.

Также банк обязан зафиксировать дату и время получения сообщения и не допускать дальнейшего использования утраченного платежного инструмента. Это важно, если позже возникнет спор относительно списаний.

Как проверить, не сняли ли деньги с карты

После блокировки необходимо просмотреть историю операций в мобильном банкинге.

Обратите внимание не только на крупные списания, но и на небольшие платежи, которые вы не совершали.

Что проверить:

Последние покупки в магазинах.

Оплаты в интернете.

Снятие наличных в банкоматах.

Переводы на незнакомые счета.

Операции, которые еще находятся в обработке.

Если обнаружили незнакомый платеж, сделайте скриншот с датой, суммой и названием получателя.

После этого обратитесь в банк и сообщите, что не совершали операцию. Попросите зарегистрировать обращение и объяснить порядок оспаривания платежа.

Важно понимать, что блокировка карты не всегда отменяет операции, которые были авторизованы ранее.

Что делать, если с карты уже пропали деньги

Если после потери карты вы заметили несанкционированные списания, необходимо действовать немедленно. Сначала сообщите банку о подозрительной операции и уточните, как подать заявление на ее оспаривание.

После этого стоит обратиться в правоохранительные органы.

Киберполиция Украины рекомендует в случаях мошенничества с платежными картами немедленно блокировать карту и сообщать о преступлении.

Подать электронное обращение можно через официальный сайт киберполиции.

Для обращения желательно сохранить:

Скриншоты подозрительных операций.

Банковские уведомления о списаниях.

Дату и приблизительное время обнаружения пропажи.

Номер обращения в банк.

Другие сведения, которые могут помочь установить обстоятельства.

Вернут ли деньги?

Возврат средств зависит от обстоятельств операции, результатов проверки и действующих норм платежного законодательства.

Сам факт обращения в банк не гарантирует автоматического возмещения. Однако своевременное сообщение о потере карты и несанкционированных списаниях имеет важное значение для защиты прав клиента.

Пропадут ли деньги после блокировки карты

Блокировка физической карты сама по себе не означает, что деньги на банковском счете исчезнут.

Карта является платежным инструментом, который предоставляет доступ к счету. Поэтому после ее потери средства обычно остаются на счете, если они не были списаны.

Однако возможность пользоваться деньгами зависит от того, что именно заблокировал банк: отдельную карту, счет или доступ к онлайн-банкингу.

Если заблокирована только карта, банк может предложить ее перевыпуск или другой способ доступа к средствам.

При обращении стоит уточнить, можно ли пользоваться счетом через приложение, получать переводы и оплачивать покупки другой картой.

Если вместе с картой потеряли телефон

Потеря телефона, на котором установлено банковское приложение, требует дополнительных действий.

Если посторонний человек получил доступ к устройству, он потенциально может увидеть банковские уведомления или попытаться воспользоваться приложением.

В таком случае необходимо:

Связаться с банком и сообщить о потере телефона. Уточнить возможность временной блокировки доступа к онлайн-банкингу. Обратиться к мобильному оператору, чтобы защитить SIM-карту. По возможности воспользоваться функцией удаленной блокировки телефона. Изменить пароли к важным учетным записям с безопасного устройства.

В Киберполиции предупреждают, что злоумышленники могут использовать перевыпуск SIM-карты для получения доступа к финансовому номеру человека.

Именно поэтому потеря телефона вместе с банковской картой требует быстрой реакции.

Чего нельзя делать после потери карты

Есть несколько ошибок, которые могут повысить риск финансовых потерь.

Не откладывайте блокировку. Даже если уверены, что карта осталась дома, сначала лучше ограничить возможность ее использования.

Не сообщайте посторонним банковские данные. Если кто-то звонит и представляется сотрудником банка, не называйте PIN-код, CVV-код и пароли подтверждения.

Не переходите по подозрительным ссылкам. Сообщения о якобы найденной карте могут использоваться для выманивания персональных данных.

Не игнорируйте небольшие списания. Даже незначительный незнакомый платеж необходимо проверить.

Не пытайтесь самостоятельно договариваться с неизвестными людьми, которые могли найти карту. Если есть подозрение на мошенничество, обращайтесь в банк и полицию.

Главное правило простое: сначала заблокируйте карту, затем проверьте операции и только после этого занимайтесь поисками или перевыпуском. Такой порядок поможет быстрее защитить деньги и зафиксировать возможные нарушения.