Почему собака плохо ведет себя на улице: объяснение кинолога

Собака тянет поводок, лает на прохожих или не реагирует на команды? Причина не всегда в характере животного, ведь иногда владельцы сами бессознательно закрепляют нежелательное поведение.

Какие пять ошибок чаще всего допускают во время прогулок с собакой, Styler рассказал кинолог Валерий Мащенко.

Пять ошибок во время прогулки с собакой

По словам кинолога, воспитание собаки не ограничивается выполнением команд дома. Важно, чтобы животное могло спокойно вести себя и на улице, где его окружают люди, другие собаки и различные раздражители.

Эксперт назвал пять распространенных ошибок владельцев.

1. Постоянно дергают собаку за поводок

Когда собака тянет поводок, хозяева нередко пытаются остановить ее резким рывком. Однако такой способ может вызвать дискомфорт и не объясняет животному, какого поведения от него ожидают.

Кинолог советует действовать иначе: как только поводок натягивается, нужно остановиться. Продолжать движение стоит тогда, когда собака ослабит натяжение.

Такой способ рекомендует и британское Королевское общество защиты животных. Специалисты советуют останавливаться каждый раз, когда собака натягивает поводок, и продолжать прогулку, как только натяжение ослабнет. Если питомец идет спокойно, его стоит похвалить или угостить лакомством.

2. Не учат собаку поддерживать контакт с хозяином

На улице внимание животного привлекают запахи, звуки, люди и другие собаки. Если питомец не привык обращать внимание на хозяина, ему может быть сложнее реагировать на команды в присутствии отвлекающих факторов.

Поэтому важно постепенно приучать собаку обращать внимание на владельца.

Начинать можно в спокойной обстановке, поощряя животное за внимание и реакцию на обращение. Со временем упражнения можно переносить на прогулки.

3. Разрешают подходить к каждой встречной собаке

Не каждое животное хочет знакомиться или играть. Некоторые собаки могут бояться незнакомцев, испытывать дискомфорт или нуждаться в большем личном пространстве.

Если разрешать питомцу бесконтрольно приближаться к другим собакам, это может приводить к напряженным ситуациям.

Лучше обращать внимание на поведение обоих животных и не заставлять их контактировать. Перед знакомством стоит спросить разрешения у другого владельца.

4. Не следят за тем, что собака подбирает с земли

Во время прогулки собака может заинтересоваться остатками еды, костями или неизвестными предметами.

Подбирать такие находки опасно, ведь среди них могут оказаться острые предметы, испорченные продукты или токсичные вещества.

Владельцам стоит внимательно следить за маршрутом прогулки и постепенно учить собаку оставлять найденные предметы по команде.

5. Наказывают за страх и лай

Лай не всегда означает агрессию или непослушание. Собака может так реагировать на страх, возбуждение, дискомфорт или незнакомую ситуацию.

По словам Валерия Мащенко, наказание за такие реакции является одной из ошибок владельцев.

Вместо крика или физического воздействия стоит выяснить, что именно вызывает такую реакцию у животного, и помочь ему почувствовать себя в безопасности.

Если собака сильно боится других животных или людей, лучше увеличить дистанцию и работать над поведением постепенно.

Что делать, если собака не слушается на улице

Кинолог объясняет, что многие проблемы с поведением можно начать решать дома.

Например, если собака не реагирует на команду "Ко мне", эксперт советует сначала тренировать ее с небольшого расстояния в спокойной обстановке.

Когда животное подходит, нужно поощрить его лакомством. Даже если собака отреагировала не сразу, ругать ее после возвращения не стоит.

Также важно поощрять спокойное поведение при встречах с людьми, а не уделять внимание питомцу только тогда, когда он прыгает или чрезмерно возбуждается.

"Воспитанная собака - это не та, которая просто слушается дома. Это та, которая может спокойно вести себя в реальном мире", - подчеркнул кинолог.

Если поведение собаки резко изменилось, появились признаки боли или сильного страха, стоит обратиться к ветеринару. В более сложных случаях может понадобиться помощь специалиста по поведению животных.