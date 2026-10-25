Собака тремтить і ховається під час вибухів: кінолог пояснив, як їй допомогти

Під час повітряної тривоги та вибухів собаки можуть сильно нервувати, ховатися або намагатися втекти. У такі моменти тварині потрібні не покарання чи примус, а відчуття безпеки та підтримка господаря.

Як допомогти улюбленцю пережити гучні звуки та зменшити його стрес, Styler розповів кінолог Валерій Мащенко.

Як заспокоїти собаку під час вибухів

За словами кінолога, під час вибухів собаки можуть відчувати сильний страх і тривогу. Деякі тварини шукають укриття, інші стають неспокійними або намагаються втекти.

Насамперед господарю варто залишатися поруч із собакою та допомогти їй відчути себе в безпеці.

"Першим ділом треба заспокоїти улюбленця, дати зрозуміти, що ви поруч, а потім переключити на гру, смаколик тощо", - пояснив Валерій Мащенко.

Якщо собака реагує на голос господаря, можна спокійно поговорити з нею, запропонувати улюблену іграшку або ласощі.

Однак не варто змушувати тварину гратися чи їсти, якщо вона надто налякана. Деяким собакам у такі моменти потрібні тиша, спокій і можливість сховатися.

Що робити, якщо собака ховається або намагається втекти

Перелякана тварина може забитися під ліжко, сховатися у ванній кімнаті або шукати інше затишне місце.

Якщо обране місце безпечне, не потрібно силоміць витягувати собаку. Краще залишити їй можливість самостійно вийти, коли вона буде готова.

Для улюбленця можна заздалегідь облаштувати спокійний куточок із лежанкою, ковдрою та знайомими речами.

Схожі рекомендації дає і британська Королівська спілка захисту тварин. Фахівці радять зачинити вікна та штори, щоб зменшити шум і спалахи світла. Також можна увімкнути негучну музику або телевізор, а якщо собака хоче сховатися, не заважати їй.

Якщо пес намагається втекти, важливо насамперед запобігти його втечі: зачинити двері та вікна й переконатися, що він перебуває в безпечному приміщенні.

Кінолог радить спробувати переключити увагу тварини на гру або смаколики, якщо вона здатна на них реагувати.

Різкі звуки, крики чи спроби силою утримати налякану собаку можуть лише посилити її стрес.

Під час повітряної тривоги власник і тварина мають перебувати в безпечному місці. Якщо потрібно перейти до укриття, собаку варто тримати на надійному повідці або переносити у відповідній переносці.

Як допомогти собаці легше переносити гучні звуки

Якщо улюбленець боїться вибухів, важливо подбати про його комфорт не лише під час тривоги, а й у спокійні періоди.

Можна поступово привчати собаку до перебування у власному безпечному місці, заохочувати спокійну поведінку та підтримувати звичний режим дня.

Проте не слід спеціально лякати тварину гучними звуками, щоб вона нібито звикла до них. Різкий або надто сильний подразник може посилити страх.

Якщо собака сильно тремтить, панікує, намагається травмувати себе або довго не може заспокоїтися після вибухів, варто звернутися до ветеринара. У деяких випадках тварині може знадобитися індивідуальний план корекції поведінки чи медикаментозна допомога за призначенням лікаря.

Чого не варто робити, коли собака налякана

Господарям важливо уникати дій, які можуть погіршити стан улюбленця:

Не сваріть собаку за тремтіння, гавкіт або спроби сховатися.

Не витягуйте її силоміць із безпечного сховку.

Не змушуйте гратися чи виконувати команди під час сильної паніки.

Не залишайте налякану тварину на балконі, подвір'ї або біля відчинених дверей.

Не давайте заспокійливі препарати без консультації з ветеринаром.

Найважливіше - не вимагати від собаки слухняності в момент сильного страху, а допомогти їй почуватися захищеною.