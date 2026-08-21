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Корисне 21 серпня 2026 · 13:55

7 порід собак, яких легко тренувати: розумні не завжди бувають слухняними

Чому навіть розумний собака може ігнорувати господаря
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
7 порід собак, яких легко тренувати: розумні не завжди бувають слухняними

Собаки, яких не складно тренувати (фото: Getty Images)

Деякі собаки засвоюють нові команди надзвичайно швидко. Однак високий інтелект ще не гарантує слухняності: значення мають характер, природні інстинкти та навіть те, наскільки легко тварина відволікається.

Які породи вважаються одними з найбільш здібних до навчання та чому навіть дуже розумний собака може ігнорувати господаря - читайте в матеріалі Styler.

Як визначають інтелект собак

Експерт із собак Аксель Лагеркранц пояснив Mirror, що одним із показників інтелекту є швидкість засвоєння команд.

За його словами, найздібнішим собакам може знадобитися менш як п'ять повторень, а знайому команду вони виконують із першого разу щонайменше у 95% випадків.

"Інтелект собак оцінюють за різними критеріями, зокрема за тим, як швидко вони засвоюють нові команди. За його словами, це має відбуватися менш ніж за п’ять повторень. Ще одним показником інтелекту є виконання команди з першого разу", - розповів експерт.

Чому розумний не завжди означає слухняний

В American Kennel Club наголошують, що інтелект це лише одна складова здатності до навчання. Важливі також темперамент, природні інстинкти, генетична спадщина та схильність відволікатися.

Породи, яких виводили для співпраці з людиною, часто легше тренувати, ніж собак, звиклих працювати самостійно.

7 порід, яких легко тренувати

Стенлі Корен, професор психології та дослідник нейропсихології, який пише про інтелект, розумові здібності та історію собак, називає зокрема такі породи:

Бордер-коллі. Надзвичайно швидко навчається і потребує постійного розумового навантаження.

Пудель. Розумний, охоче працює та прагне догоджати людині.

Німецька вівчарка. Працьовита й орієнтована на господаря, але потребує системного навчання.

Золотистий ретривер. Швидко навчається та має сильне бажання взаємодіяти з людиною.

Доберман. Добре засвоює нові навички та здатний надовго запам'ятовувати вивчене.

Лабрадор-ретривер. Швидко вчиться та прагне догоджати, тому породу часто залучають до службової роботи.

Папійон. Неочевидний представник рейтингу: маленькі декоративні собаки допитливі, швидко навчаються й люблять освоювати нове.

AKC нагадує, що навіть найбільш здібні до тренування собаки можуть так само швидко засвоювати погану поведінку. А відсутність породи у рейтингу не означає, що її неможливо добре навчити - деяким собакам просто потрібно більше терпіння та правильно підібрана мотивація.

Раніше Styler розповідав про 5 прихованих загроз у квартирі, про які не здогадуються господарі.

Теги: Тварини
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