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Смачно 02 жовтня 2026 · 08:16
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Сніданок, який нагадає про смак дитинства: простий рецепт яєчні в батоні від Міші Кацуріна

Хрусткий батон, яйця, ковбаса та сир - простий варіант ситного сніданку
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Сніданок, який нагадає про смак дитинства: простий рецепт яєчні в батоні від Міші Кацуріна

Михайло Кацурін та його сніданок (фото: Styler)

Михайло Кацурін поділився рецептом сніданку, який готувала йому в дитинстві мама. Для приготування страви знадобляться прості та доступні продукти.

Як приготувати цей сніданок, розповідає Styler із посиланням на рецепт в Instagram ресторатора Михайла Кацуріна.

Інгредієнти

  • батон - 1 шт.
  • яйця - 3 шт.
  • варена ковбаса - 300 г
  • тверда моцарела - 300 г
  • томати - 200 г
  • оливкова олія - 20 г
  • вершкове масло - 20 г
  • сіль і перець - за смаком.

Як приготувати

"Цей сніданок мені готувала мама, а все, що готує мама - ідеальне", - зазначив Кацурін.

Ковбасу та помідори наріжте крупними кубиками, сир натріть. Батон наріжте товстими скибками та вийміть м'яку частину, залишивши хліб по краях.

Яйця посоліть, поперчіть і збийте до однорідності. Розігрійте пательню, додайте оливкову олію та вершкове масло. Коли масло розтопиться, викладіть скибки батона.

У кожну скибку налийте яєчну суміш. Зверху викладіть помідори та ковбасу, а потім щедро посипте сиром.

Смажте на середньому вогні, поки яйце не схопиться. Потім обережно переверніть скибки та доведіть до золотистої скоринки з іншого боку. Подавайте яєчню гарячою.

Як зробити страву смачнішою

  • Додавайте начинку рівномірно. Не кладіть забагато ковбаси чи томатів в одну скибку, щоб яйце добре просмажилося, а батон не втратив форму.
  • Добре розігрійте пательню. Це допоможе батону швидше підрум'янитися та утворити хрустку скоринку.
  • Смажте на середньому вогні. На сильному вогні батон може підгоріти раніше, ніж приготується яєчна начинка.
  • Перевертайте скибки лише після того, як яйце схопиться. Так начинка не випадатиме під час перевертання.
  • Подавайте страву одразу після приготування. Гарячий батон залишиться хрустким, а сир - розплавленим.

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