"Таке важко не помітити": Трамп оцінив зовнішність Нікі Мінаж і обурив мережу (відео)

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі обговорень після несподіваного коментаря про зовнішність американської реперки Нікі Мінаж. Під час мітингу він публічно звернув увагу на її сідниці та попросив артистку встати.

Що саме сказав Трамп і чому його слова викликали обурення в соцмережах, розповідає Styler.

Що Трамп сказав про Нікі Мінаж

Інцидент стався під час політичного мітингу в штаті Мічиган, де серед присутніх була реперка Нікі Мінаж.

Під час свого виступу Трамп несподівано відволікся від основної теми та вирішив зробити артистці комплімент. Однак замість звичайних слів захоплення він звернув увагу на її фігуру.

"До речі, раніше я помітив неймовірно красиві сідниці Нікі Мінаж. Таке важко не помітити", - заявив президент США.

Після цього він попросив артистку підвестися.

"Встань, Нікі. Таке важко не помітити", - повторив Трамп.

Згодом президент Америки повернувся до свого виступу, але вирішив ще раз згадати реперку.

"Гаразд, я повернуся до своєї розповіді. Сподіваюся, Нікі не образилася. Але ми любимо Нікі. Вона вже давно з нами", - додав він.

Відео з цим моментом швидко поширилося в соцмережах та викликало неоднозначну реакцію.

Donald Trump says Nicki Minaj has a “beautiful a**” during rally in Port Huron, Michigan:



“That’s hard to miss. Stand up” pic.twitter.com/EVbHdDw0t0 — Pop Base (@PopBase) October 25, 2026

Як у мережі відреагували на слова Трампа

Під відео в соцмережі X користувачі почали активно критикувати поведінку американського президента. Багатьох обурило не лише саме висловлювання, а й те, що воно пролунало під час публічного політичного заходу.

Один із коментаторів наголосив, що проблема, на його думку, значно ширша за недоречний комплімент.

"Проблема не в тому, що він сексист. Проблема в тому, що як президент він викликає обурення на багатьох рівнях. Ні честі, ні гідності, ні пристойності", - написав користувач.

Інший дописувач також не приховував свого обурення.

"Огидно. Як така людина може бути президентом США? Яка ганьба", - зазначив він.

Ще одна користувачка, коротко висловила своє ставлення до ситуації.

"Він настільки огидний, що я не можу в це повірити", - написала вона.

Судячи з коментарів під відео, найбільше користувачів обурила манера спілкування Трампа з артисткою та доречність подібних висловлювань від глави держави.

Чому Нікі Мінаж з'явилася на мітингу

Нікі Мінаж останнім часом відкрито демонструє підтримку Дональду Трампу та Республіканській партії.

Реперка бере участь у політичних заходах і публічно висловлюється на підтримку американського президента. Саме тому її присутність на мітингу не була випадковою.