Печінковий торт з плавленим сиром: домашній покроковий рецепт (фото)

Печінковий торт - популярна домашня закуска з тонких печінкових млинців, овочевої засмажки та майонезу. Звичний рецепт можна трохи змінити, якщо додати плавлений сир і чергувати начинки, щоб кожен шматочок мав ніжніший та цікавіший смак.

Як приготувати печінковий торт за рецептом кулінарної блогерки Аніни Карпенко та чим відрізняється домашня версія редакторки Остапової Анастасії, розповідає Styler.

Печінковий торт: що я змінила в рецепті

За основу я взяла рецепт печінкового торта від кулінарної блогерки Annina Karpenko. В оригінальному варіанті печінкові млинці перемащують овочевою засмажкою з моркви та цибулі, додаючи майонез.

Я вирішила трохи урізноманітнити начинку та додала до рецепта плавлений сир. Але замість того, щоб змішувати його з овочами, зробила два окремі прошарки.

Один печінковий млинець я змащувала традиційною засмажкою з моркви та цибулі, а наступний - плавленим сирком, змішаним із майонезом. Так чергувала начинки, доки не склала весь торт.

Завдяки такому поєднанню закуска вийшла ніжнішою. Овочева засмажка додала соковитості, а плавлений сир - м'якого вершкового смаку.

Для оформлення я змастила верх і боки торта майонезом, а зверху виклала свіжий кріп по колу. Такий варіант прикрашання простий, але має гарний вигляд на святковому столі.

Печінковий торт з плавленим сиром (фото: Остапова Анастасія)

Інгредієнти для печінкового торта

Для приготування знадобляться печінка, овочі, плавлений сир та кілька простих продуктів для тіста.

Для печінкових млинців:

печінка - 700 г

яйця - 2 шт.

молоко - 100 мл

пшеничне борошно - 200 г

сіль - до смаку

чорний мелений перець - до смаку

олія - для смаження

Для овочевої начинки:

морква - 300 г

цибуля - 300 г

олія - для смаження

майонез - 100 г

Для сирної начинки:

плавлений сирок - приблизно 180-200 г

майонез - 100 г

Для прикрашання:

майонез - 100 г

свіжий кріп - невеликий пучок

Загалом для торта орієнтовно знадобиться 200-300 г майонезу. Його кількість залежить від кількості млинців і товщини начинки.

Як приготувати печінкові млинці

Спочатку підготуйте печінку. Промийте її, видаліть плівки, великі судини та інші жорсткі частини, після чого наріжте невеликими шматочками.

Перекладіть печінку в чашу блендера та подрібніть до однорідної маси. За відсутності блендера можна скористатися м'ясорубкою.

Додайте яйця, молоко, сіль і чорний мелений перець. Добре перемішайте всі інгредієнти.

Поступово всипайте просіяне борошно, постійно перемішуючи масу, щоб не утворювалися грудочки.

Готове печінкове тісто має бути однорідним і достатньо рідким, щоб його можна було легко розподілити по сковороді. Якщо воно вийшло надто густим, додайте трохи молока.

Розігрійте сковороду, злегка змастіть її олією та налийте порцію печінкового тіста.

Рівномірно розподіліть масу по поверхні сковороди, формуючи тонкий млинець. Обсмажуйте на середньому вогні з обох боків до повної готовності.

Не варто смажити млинці на надто сильному вогні, оскільки вони можуть швидко підгоріти зовні та залишитися недостатньо просмаженими всередині.

Готові млинці перекладайте на тарілку та залиште охолоджуватися.

Як приготувати овочеву та сирну начинки

Для першої начинки очистіть цибулю та моркву. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці.

Розігрійте на сковороді трохи олії та обсмажте цибулю до м'якості. Потім додайте моркву й продовжуйте готувати, періодично помішуючи.

Овочі повинні стати м'якими, але не підгоріти. Готову засмажку зніміть із вогню та залиште охолоджуватися.

Для другої начинки натріть плавлений сирок на дрібній тертці. Якщо він занадто м'який, попередньо покладіть його на деякий час у холодильник.

Додайте до натертого сиру майонез і ретельно перемішайте.

Маса повинна бути однорідною, достатньо густою та легко розподілятися по печінкових млинцях. Майонез краще додавати поступово, щоб начинка не вийшла надто рідкою.

Як зібрати печінковий торт з двома начинками

Коли печінкові млинці та овочева засмажка повністю охолонуть, можна починати складати торт.

На велику плоску тарілку покладіть перший печінковий млинець. Рівномірно розподіліть по ньому частину засмажки з моркви та цибулі. За бажанням додайте трохи майонезу.

Накрийте другим млинцем. На нього нанесіть суміш плавленого сирка з майонезом і розподіліть тонким шаром по всій поверхні.

Третій млинець знову змастіть овочевою засмажкою, а четвертий - сирною начинкою.

Саме так я і складала свій печінковий торт: один шар був із морквою та цибулею, наступний - із плавленим сиром і майонезом.

Повторюйте чергування, доки не використаєте всі печінкові млинці.

Намагайтеся не робити начинку надто товстою, щоб торт добре тримав форму та не розпадався під час нарізання.

Після складання змастіть верх і боки торта майонезом. Рівномірно розподіліть його ложкою або кулінарною лопаткою, щоб поверхня стала гладенькою.

Як прикрасити печінковий торт і підготувати до подачі

Для прикрашання я використала свіжий кріп. Його гілочки виклала по колу на верхівці торта, залишивши середину світлою.

Таке оформлення не потребує складних кулінарних прийомів і добре підходить для домашньої святкової закуски.

Готовий торт поставте в холодильник щонайменше на дві години. За цей час начинка охолоне, а шари краще триматимуть форму.

Зверніть увагу на алергени. Рецепт містить пшеницю, яйця та молочні продукти. Також варто перевірити склад майонезу та плавленого сиру.

Готовий печінковий торт потрібно зберігати в холодильнику при температурі не вище +4°C.