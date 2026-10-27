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Люди 27 октября 2026 · 12:36

"Сначала подумал, что это розыгрыш": военный "Франко" рассказал, как озвучивал S.T.A.L.K.E.R. 2

Актеру доверили сюжетные тайны, о которых нельзя было рассказывать даже после записи
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
"Сначала подумал, что это розыгрыш": военный "Франко" рассказал, как озвучивал S.T.A.L.K.E.R. 2

Андрей Романий (коллаж: Styler)

Актер и военнослужащий Андрей Романий с позывным "Франко", который озвучил полковника Коршунова в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, не сразу поверил, когда получил предложение от разработчиков. Он дважды воспринял звонки из студии как розыгрыш, а затем узнавал сюжет игры "под большим секретом, под расписку".

Подробнее о военном и его опыте озвучки рассказывает Styler.

Почему актер не поверил разработчикам

Андрей Романий - заслуженный артист Украины и актер Киевского национального академического театра имени Ивана Франко. В настоящее время он служит офицером Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения Polaris и командует одной из групп специального назначения.

Работа с компьютерными играми для него не нова. До войны в Донецке у Романия была собственная фирма, которая занималась их локализацией. К тому же он давно увлекается S.T.A.L.K.E.R. и, по собственным словам, "переиграл всего Сталкера, который можно".

Однако когда из студии GSC Game World позвонили по телефону с предложением озвучить персонажа второй части, актер решил, что его разыгрывают.

"Я сказал им пойти подальше, потому что подумал, что это какой-то разводняк", - рассказал он.

Второй звонок тоже не убедил Романия. Он предположил, что кто-то из знакомых знает о его увлечении игрой и устроил пранк. Лишь после разговора с директором студии актер понял, что предложение настоящее.

"Я извинился и сказал: давайте работать", - вспоминает "Франко".

Как работали над голосом Коршунова

Романий озвучил полковника Коршунова. Работа над ролью была продолжительной, а подробности проекта держали в тайне.

В то же время актеру нужно было знать сюжет, чтобы понять мотивацию персонажа и его поступки. Поэтому разработчики раскрывали ему возможные ветви развития событий, но, как он выразился, "под большим секретом, под расписку".

Несмотря на сложность работы, об этом опыте военный упоминает с удовольствием.

"Это была очень классная, творческая работа. Супер команда, отличный офис. Я столько вдохновения оттуда черпал", - поделился он.

Как сотрудничество помогает подразделению

После озвучки Романий остался на связи со студией. По его словам, ему до сих пор присылают карточки с игрой для подписи, а собранные донаты направляют на нужды его подразделения.

О своем опыте в игровой индустрии военный рассказал, когда его подразделение получило автомобиль от благотворительного фонда MK Foundation. Фонд основал Максим Криппа, также являющийся владельцем GSC Game World, студии-разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2.

Также актер рассказал, что недавно получил предложение продолжить сотрудничество. Подробностей он не раскрыл.

"Это такой маленький спойлер. Не знаю, можно ли об этом сейчас говорить", - отметил "Франко".

Раньше мы писали об увлекательных играх про подводный мир.

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