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Главная Люди Биокамин или газовый обогреватель: украинцы в Threads ищут альтернативу отоплению квартиры
Люди 29 августа 2026 · 13:01
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Биокамин или газовый обогреватель: украинцы в Threads ищут альтернативу отоплению квартиры

Жители страны обсуждают, какой вариант поможет пережить холод в квартире
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Биокамин или газовый обогреватель: украинцы в Threads ищут альтернативу отоплению квартиры

Украинцы обсуждают альтернативные способы обогрева квартиры (фото: magnific.com)

Когда отопление остается под вопросом, люди начинают искать способы согреть жилье самостоятельно. Однако, в выборе между биокамином и газовым обогревателем важна не только эффективность, но и безопасность.

Styler со ссылкой на пост пользователя vladaeya в Threads рассказывает, что советуют украинцы и на что обращает внимание ГСЧС.

Что советуют в Threads

Обсуждение началось с публикации, в которой женщина рассказала, что по неопределенности с отоплением ищет альтернативный способ обогрева квартиры.

Она рассматривала биокамин на спирту и газовый обогреватель. По словам автора поста, стоимость самих устройств примерно одинакова, однако биокамин ей нравится больше из-за опасений относительно использования газа. Отдельно она спросила, где официально можно заправлять газовые баллоны.

Биокамин или газовый обогреватель: украинцы в Threads ищут альтернативу отоплению квартирыПубликация с вопросом насчет альтернативного отопления (скриншот)

В комментариях пользователи стали делиться собственным опытом. В частности, одна из участниц дискуссии обратила внимание на особенность биокамина:

"Ну для отопления биокамин вряд ли подойдет, он действительно поднимет температуру на некоторое время, но ведь из-за холодных стен так же все быстро и получится. Это скорее посидеть рядом и ситуативно погреться. Кроме того, расход топлива от 0,25 до 0,5 л в час. Средняя стоимость биотоплива 100 грн/литр", – объяснила она свою позицию.

Другой комментатор, напротив, назвал газовый вариант более эффективным и поделился собственными расчетами.

"Газовый обогреватель на 4 кВт гораздо эффективнее. Заправлять баллоны на заправках барс 2000 или бытгаз на нивках. По стоимости будет выходить около 9 грн в час работы на одну пластину, если брать инфракрасный. Blue flame не считал", - написал он.

Биокамин или газовый обогреватель: украинцы в Threads ищут альтернативу отоплению квартирыО своих расчетах рассказал другой участник обсуждения (скриншот)

В комментариях прозвучали и опасения относительно использования газовых баллонов в квартире.

"Газовые баллоны уже не раз взрывались в квартирах. Истинные причины такого развития событий не разглашались", - пишет другой участник обсуждения.

Еще одна пользовательница рассказала о собственном опыте пребывания в помещении с газовым обогревателем.

"Была посетителем в кафе, где стоял газовый обогреватель, сидела прям возле него, никакого запаха, от слова совсем! И в самой кафешке было очень тепло, в отличие от других мест", - поделилась своим опытом другая девушка.

Биокамин или газовый обогреватель: украинцы в Threads ищут альтернативу отоплению квартирыПользователи делятся собственным опытом в Threads (скриншот)

Также в дискуссии упомянули альтернативы - в частности автономный дизельный обогреватель при правильном выводе выхлопа и парафиновые модели.

Что говорят в ГСЧС

Здесь важно не воспринимать комментарии в Threads как профессиональные рекомендации. В частности, в Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отмечает, что газовые приборы должны быть исправными и сертифицированными, а помещение - хорошо проветриваться.

Также спасатели советуют регулярно проверять вентиляцию и не использовать оборудование не по назначению.

Отдельно чрезвычайники предостерегают от хранения газовых емкостей в жилых помещениях, на балконах, в подвалах и чердаках. Для портативных газовых приборов рекомендуется использовать только сертифицированное оборудование и следовать инструкциям производителя.

Поэтому перед выбором любого альтернативного источника тепла следует прежде всего проверить, предназначено ли оно именно для обогрева жилого помещения и позволяют ли условия конкретной квартиры его безопасную эксплуатацию.

Напомним, как раньше мы рассказывали об опыте мам, которые поделились в соцсетях советами по сбору ланчбокса детям в школу.

Теги: Блэкаут
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