UA / RU
rbc.ua
Последние новости
19:54 Люди
Суханов эмоционально высказался о закрытии "Говорить Україна": "Это был удар"
19:17 Гороскопы
Что означает имя Василий: неожиданное "царское" значение, характер его носителя и другие тайны
18:41 Люди
Ведущий Алексей Суханов рассказал, почему выбрал для эмиграции Украину, а не Европу
18:19 Полезное
Больше, чем просто красота: три неочевидных качества, которые мужчины ищут в отношениях
18:10 Люди
Родился не в Украине, но выучил язык: Суханов объяснил, почему для него это принципиально
16:51 Полезное
Яблоки могут испортить вам другие продукты: никогда не нужно класть рядом
16:07 Гороскопы
Что на самом деле означает змея во сне: 10 неочевидных толкований
14:47 Тренды
Чем выше воротник, тем короче сережки: стилистка назвала правило, которое спасет ваш образ
14:03 Полезное
Не совершайте эту ошибку перед зимой: эксперты объяснили, нужно ли поливать сад осенью
13:20 Люди
Мама Кевина, консьерж и не только: яркие актеры из "Один дома", которых уже нет с нами
Все новости
Главная Люди Суханов эмоционально высказался о закрытии "Говорить Україна": "Это был удар"
Люди 27 августа 2026 · 19:54
Add as a preferred source on Google

Суханов эмоционально высказался о закрытии "Говорить Україна": "Это был удар"

За 11 лет шоу стало для телеведущего значительно большим, чем просто работа
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Суханов эмоционально высказался о закрытии "Говорить Україна": "Это был удар"

Алексей Суханов (фото: Wave РБК-Украина)

Телеведущий Алексей Суханов откровенно рассказал об 11 годах работы в "Говорить Україна" и признался, почему завершение проекта стало для него личной потерей.

Об этом он заявил в интервью Wave РБК-Украина.

Суханов о работе в ток-шоу "Говорить Україна"

Отметим, что в 2012-2022 годах Суханов был ведущим ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна". Для него этот проект стал возможностью не только рассказывать истории людей, но и говорить о проблемах, которые, по его мнению, нуждались в переменах.

"Он был для меня прежде всего площадкой, на которой я выражал свое видение того, что нужно делать, чтобы жизнь наша изменилась", - подчеркнул телеведущий.

По его словам, именно из-за такой позиции программа могла вызвать недовольство представителей власти и церкви.

"Именно поэтому нашу площадку никогда не любили должностные лица, чиновники и священники", - отметил он.

Суханов подчеркнул, что для него важно не просто обсуждать проблемы героев, а добиваться справедливости и привлекать внимание к ситуациям, которые могли остаться незамеченными.

Что означало закрытие шоу для Суханова

"Говорить Україна" выходило около 11 лет и стало одним из самых важных профессиональных проектов Суханова. Поэтому закрытие программы он воспринял очень болезненно.

"Это был удар, потому что это был ребенок для меня. Это был самый главный проект моей жизни", - откровенно сказал он.

Телеведущий признался, что воспринимал команду программы как семью, а сам проект - как важную часть своей жизни.

"Социальное вещание, 11 лет. Это был удар. Это была наша семья", - сказал Алексей.

"Многим мы помогли"

Несмотря на завершение проекта, Суханов не жалеет о годах работы над ним. Он уверяет, что истории героев были подлинными, а команда действительно помогала людям изменить жизнь.

"И я вам могу сказать, что каждая история была настоящей, правдивой, и многим мы помогли", - заверил Алексей.

По словам телеведущего, даже сейчас он время от времени узнает о бывших героях программы и видит положительные изменения в их жизни.

"Сейчас я узнаю новости о некоторых наших героях и вижу, как расцвела их жизнь и как человек наслаждается, а главное - живое", - отметил он.

Именно это, по словам Суханова, остается для него основным результатом 11 лет работы.

видео

Ранее Styler писал, что Алексей Суханов говорил об украинском языке.

Теги: Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Мама Кевина, консьерж и не только: яркие актеры из "Один дома", которых уже нет с нами Люди Мама Кевина, консьерж и не только: яркие актеры из "Один дома", которых уже нет с нами
Они врут так убедительно, что вы и не догадаетесь: рейтинг знаков Зодиака
Они врут так убедительно, что вы и не догадаетесь: рейтинг знаков Зодиака Гороскопы
Не совершайте эту ошибку перед зимой: эксперты объяснили, нужно ли поливать сад осенью
Не совершайте эту ошибку перед зимой: эксперты объяснили, нужно ли поливать сад осенью Полезное
Больше интересного
Календарь магнитных бурь на сентябрь: самые опасные дни первого месяца осени Календарь магнитных бурь на сентябрь: самые опасные дни первого месяца осени Людмила Жукова · 27 августа 2026, 10:14
Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице Наталия Крижановская · 27 августа 2026, 11:07
От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьников От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьников Наталия Крижановская · 26 августа 2026, 19:09
Что означает имя Василий: неожиданное "царское" значение, характер его носителя и другие тайны Что означает имя Василий: неожиданное "царское" значение, характер его носителя и другие тайны Наталия Крижановская · 27 августа 2026, 19:17