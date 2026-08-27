Мама Кевина, консьерж и не только: яркие актеры из "Один дома", которых уже нет с нами

После новости о смерти Тима Карри поклонники снова вспоминают знакомые лица из "Один дома". Некоторые актеры, создавшие атмосферу любимых фильмов, ушли из жизни задолго до него.

Styler рассказывает, кто из актеров культовой франшизы уже не с нами.

Тим Карри - консьерж отеля Plaza

Для многих зрителей мистер Гектор из "Один дома 2" - один из самых ярких второстепенных персонажей фильма.

Но карьера Тима Карри была значительно масштабнее: мировую известность ему принесла роль доктора Фрэнка-Н-Фуртера в культовом "Шоу ужасов Рокки Горрора", а еще он сыграл жуткого Пеннивайза в телевизионной экранизации "Оно" по Стивену Кингу.

Тим Карри (кадр из "Один дома 2")

Интересно, что незадолго до смерти Карри еще раз вспомнил съемки "Один дома 2". В 2025 году актер рассказывал о работе в отеле Plaza и даже делился забавными подробностями своих отношений с тогдашними владельцами гостиницы.

Напомним, Карри скончался 25 августа в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет. Причины смерти публично не назвали; известно, что актер много лет имел проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта. Несмотря на это, он продолжал работать, в частности, озвучивал персонажей и появлялся в новых проектах.

Тим Карри (фото: Getty Images)

Кэтрин О'Хара - мама Кевина

Кэтрин О'Хара была гораздо больше, чем просто мама Кевина. После успеха "Один дома" она продолжила активную карьеру в кино и на телевидении, а новое зрительское поколение полюбило ее за роль эксцентрической Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик".

Именно за эту роль актриса получила премию Эмми, а ее героиня стала одной из самых известных телевизионных комедийных персонажей последних лет.

О'Хара умерла 30 января 2026 года в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Непосредственной причиной смерти стала легочная эмболия, а вот к этому состоянию привело тяжелое заболевание - рак прямой кишки.

Кэтрин О'Хара (кадр из "Один дома")

Бренда Фрикер - женщина с голубями

Ее героиня в "Один дома" поначалу кажется одинокой и загадочной, но именно она становится настоящей подругой Кевина в Нью-Йорке. Бренда Фрикер была не только любимицей зрителей, но и первой ирландской актрисой, получившей Оскар - награду она получила за роль в драме "Моя левая нога".

Фрикер скончалась в Дублине 16 июля 2026 года в возрасте 81 года после периода проблем со здоровьем.

Бренда Фрикер (кадр из "Один дома 2")

Джон Херд - папа Кевина

Джон Херд сыграл Питера Маккалистера - отца, который дважды умудрился оставить Кевина одного дома. После успеха комедии актер не стал заложником одной роли: он работал в кино и на телевидении, а одной из его заметных работ стала роль детектива Вина Маказиана в "Клане Сопрано", за которую его номинировали на Эмми.

Интересно, что сам Херд не очень хотел возвращаться к роли отца Кевина в сиквеле, опасаясь навсегда остаться для зрителей папой из "Один дома". В конце концов, он согласился на съемки второй части.

Умер из-за острого инфаркта миокарда 21 июля 2017 года. Ему был 71 год.

Джон Херд (кадр с "Один дома")

Джон Кенди - добрый король польки

Появление Джона Кенди в первой части "Один дома" длится недолго, но его Гас Полински стал одним из самых любимых второстепенных персонажей ленты. Именно музыкант соглашается помочь Кейт добраться до Чикаго, когда она отчаянно пытается вернуться к сыну.

Кенди был большой звездой комедии своего времени и известен по фильмам "Самолетом, поездом и автомобилем", "Всплеск", "Канадский бекон" и другими работами.

Актер скончался в 1994 году от сердечного приступа на съемках фильма в Мексике, ему было всего 43 года.

Джон Кенди (кадр с "Дядюшка Бак")

Робертс Блоссом - загадочный старый Марли

Герой Робертса Блоссома поначалу кажется Кевину страшным и даже опасным соседом. Однако постепенно мальчик узнает, что за суровой внешностью скрывается одинокий человек, скучающий по своей семье.

Сам Блоссом был опытным театральным актером и трижды получал престижную премию Obie за работы на офф-бродвейской сцене. Кроме "Один дома", он снимался в "Близких контактах третьей степени", "Крестном отце Марии" и других известных фильмах.

Актер скончался в 2011 году в возрасте 87 лет.

Робертс Блоссом (кадр из "Один дома")