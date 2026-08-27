Таро-гороскоп на 27 августа: кому карты обещают удачу, а кому - сюрпризы

Астрологи подготовили прогноз на 27 августа по картам Таро для всех знаков Зодиака. Карты подскажут, на что стоит обратить внимание в этот день и какие моменты лучше не упустить.
Styler рассказывает, что ждет каждый знак в четверг.
Овен
Карта Таро: Влюбленные, перевернутая
День может принести сомнения или сложный выбор, особенно в отношениях. Не спешите соглашаться на то, что противоречит вашему настоящему желанию.
Телец
Карта Таро: Тройка Пентаклей
Это благоприятный день для командной работы, обучения и совместных проектов. Ваши знания и усилия могут быть заметны и оценены по достоинству.
Близнецы
Карта Таро: Десятка Кубков
Карта обещает теплую атмосферу, приятное общение и моменты радости с близкими. День хорошо подходит для встреч, примирения и укрепления важных связей.
Рак
Карта Таро: Туз Жезлов
У вас может появиться новая идея или сильное желание наконец-то взяться за дело, которое вы давно откладывали. Не игнорируйте этот импульс - он способен стать началом чего-то перспективного.
Лев
Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая
События могут развиваться медленнее, чем вы ожидаете, а планы - внезапно меняться. Не пытайтесь ускорить все силой: лучше проверить детали и дождаться подходящего момента.
Дева
Карта Таро: Звезда, перевернутая
Может появиться ощущение, что желаемое пока недостижимо, а результаты не соответствуют вашим ожиданиям. Не теряйте веру в себя из-за одной неудачи - сейчас важно вернуть себе внутреннюю опору.
Весы
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
День будет динамичным и может подтолкнуть вас к смелым решениям. Используйте свою энергию для действий, но не позволяйте эмоциям заставить вас обещать больше, чем вы готовы выполнить.
Скорпион
Карта Таро: Дурак, перевернутая
Не самый подходящий момент для риска ради самого риска. Перед новым шагом стоит проверить, действительно ли вы готовы к последствиям, а не просто хотите убежать от надоевшей ситуации.
Стрелец
Карта Таро: Тройка Жезлов
Вы можете увидеть перспективу, которая откроет новое направление в работе или личной жизни. День благоприятен для планирования, путешествий и шагов, которые помогут расширить ваши возможности.
Козерог
Карта Таро: Тройка Кубков
Вас ждет день общения, встреч и приятных новостей. Не отказывайтесь от компании друзей или коллег - именно через людей может прийти хорошее настроение или полезная возможность.
Водолей
Карта Таро: Солнце, перевернутая
День может оказаться не столь ярким, как вы себе представляли, хотя серьезных причин для разочарования нет. Не разрешайте мелким неудачам испортить общую картину и обесценить свои успехи.
Рыбы
Карта Таро: Шестерка Пентаклей
Карта напоминает о балансе между тем, что вы отдаете, и тем, что получаете вместо этого. 27 августа возможна помощь от другого человека или ситуация, в которой ваша поддержка станет очень важной.
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