Открыли баночку - и готово: самый простой рецепт идеальной свеклы на зиму

Заготовка свеклы на зиму - это настоящая находка для тех, кто ценит свое время. Этот универсальный рецепт позволяет создать идеальную базу, которую можно использовать в качестве готовой заправки для борща, гарнира или самостоятельного салата.
Рецептом приготовления заготовки, которая выручит вас зимой, рассказывает Styler со ссылкой на пост кулинарки Татьяны Шлихтенко в Instagram.
Преимущество этого рецепта
Главное преимущество этого метода - использование лимонной кислоты вместо агрессивного уксуса, который сохраняет яркий рубиновый цвет овоща и делает вкус гораздо более мягким.
Что понадобится для приготовления
Пропорции рассчитаны на выход примерно 7 банок объемом 0,5 литра:
- Свекла: 5 кг
- Масло (подсолнечное, рафинированное): 200 мл
- Соль: 2 ст.л. л. (без горки)
- Сахар: 4 ст. л. (без горки)
- Лимонная кислота: 2 ст.л. л. (без горки)
Пошаговый процесс заготовки
Тщательно вымойте свеклу, отварите ее до готовности и очистите от кожуры. После этого натрите овощ на крупной терке.
Переложите натертую свеклу в большую кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешайте.
Поставьте кастрюлю на огонь. После того как масса закипит, тушите ее на умеренном огне ровно 20 минут, периодически помешивая.
Добавьте лимонную кислоту, тщательно вымешайте и прокипятите все еще 10 минут.
Горячую массу плотно разложите в предварительно простерилизованные банки и герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте под одеялом до полного охлаждения.
Как выбрать идеальную свеклу для консервации
Чтобы заготовка получилась максимально сладкой, а цвет остался насыщенным, важно правильно выбрать ингредиент. Вот на что стоит обратить внимание во время покупок:
Предпочитайте корнеплоды среднего размера (около 8–10 см в диаметре). Слишком большая свекла часто оказывается жесткой, волокнистой, долго варится и имеет худшие вкусовые качества.
Самыми сладкими традиционно считаются круглые или несколько приплюснутые плоды. Также идеальным выбором станет сорт "Цилиндра" (продолговатой формы) - он имеет насыщенный вкус и его очень удобно натирать на терке.
Качественная свекла имеет равномерную темно-бордовую окраску мякоти на срезе. Если внутри выражены белые круги, это свидетельствует о том, что овощ кормовой или выращивался с избытком нитратов.
Она должна быть гладкой, плотной, без повреждений, темных пятен или признаков гниения. Хвостик у хорошей свежей свеклы обычно тонкий.
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