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Главная Люди Со сцены на фронт: звезды "Х-Фактора", "Голоса" и "Танцев", которые служат в ВСУ
Люди 25 августа 2026 · 19:26
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Со сцены на фронт: звезды "Х-Фактора", "Голоса" и "Танцев", которые служат в ВСУ

Когда-то они соревновались за победу на шоу, а теперь имеют гораздо более серьезную миссию
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Со сцены на фронт: звезды "Х-Фактора", "Голоса" и "Танцев", которые служат в ВСУ

Кто из звезд украинских талант-шоу сейчас служит в ВСУ (коллаж: Styler)

После начала полномасштабной войны многие украинские артисты присоединились к Силам обороны. Среди них - известные участники популярных талант-шоу, которых зрители помнят по выступлениям на сцене и телеэкранах.

Styler рассказывает, кто из них сегодня служит в ВСУ и как изменилась их жизнь.

Александр Порядинский

Александр Порядинский стал известен после победы в четвертом сезоне "Х-Фактора". После участия в шоу певец продолжил музыкальную карьеру, выступал и выпускал песни, а также принимал участие в национальном отборе на "Евровидение".

В июне 2026 года Порядинский сообщил, что мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. В момент объявления он проходил базовую общевойсковую подготовку, из-за чего временно не мог заниматься концертной деятельностью.

"Не так давно я мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас прохожу БОВП, поэтому пока не имею возможности радовать вас новыми песнями, выступлениями и эфирами", - написал он в Instagram.

Артист обратился к поклонникам и поблагодарил их за поддержку. Он отметил, что надеется вскоре снова встретиться с аудиторией уже с новыми творческими работами.

Со сцены на фронт: звезды &quot;Х-Фактора&quot;, &quot;Голоса&quot; и &quot;Танцев&quot;, которые служат в ВСУАлександр Порядинский в ВСУ (фото: instagram.com/poryadinskijo )

Никита Ломакин

Никита Ломакин - певец, который стал известен благодаря участию в вокальных телепроектах "X-Фактор" и "Голос країни-11".

В мае 2025 года он был мобилизован в ВСУ и показал в соцсетях фотографии в военной форме.

Ломакин также рассказывал о прохождении базовой общевойсковой подготовки. В июле 2025 года артист сообщил, что завершил БОВП, и делился с подписчиками своими впечатлениями от военной учебы. По его словам, этот период стал для него непростым испытанием и сильно изменил его жизнь и отношение к службе.

Уже больше года артист не ведет соцсети и не выходит на связь с подписчиками.

1 марта фото с певцом опубликовал в своем блоге Юрий Федченко, который, судя по всему, тоже служит в ВСУ.

Со сцены на фронт: звезды &quot;Х-Фактора&quot;, &quot;Голоса&quot; и &quot;Танцев&quot;, которые служат в ВСУЛомакин на фото с побратымом (фото: instagram.com/ftk1204)

Марко Квитка

Марко Квитка известен зрителям как участник десятого сезона "Голоса страны". Певец родом из Краматорска, а в 2026 году сообщил о новом этапе в своей жизни - он присоединился к Вооруженным силам Украины.

После прохождения базовой общевойсковой подготовки Квитка рассказал, что стал десантником. Он служит в 46-й отдельной аэромобильной бригаде (46 ОАэмБр), которая входит в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

Для музыканта это стало неожиданным, но важным опытом. Он отмечал, что военная подготовка стала новой страничкой его жизни, а служба дала ему много нового опыта.

Несмотря на службу Квитка, продолжает музыкальную карьеру, выпускает новые песни и выступает не только в Украине, но и за рубежом. К слову, 16 августа артист выступал в Лондоне на благотворительном вечере, где собирали средства на пикап для ВСУ.

Со сцены на фронт: звезды &quot;Х-Фактора&quot;, &quot;Голоса&quot; и &quot;Танцев&quot;, которые служат в ВСУМарко Цветок (фото: instagram.com/markokvitka)

Дэвид Аксельрод

Владимир Ткаченко, более известный как Дэвид Аксельрод и муж продюсера Елены Мозговой, также сменил сцену на военную службу. До этого он запомнился зрителям в проектах "X-Фактор" (1 сезон), "Танцы со звездами" и "Голос страны" (9 сезон).

В начале полномасштабного вторжения артист добровольно вступил в ряды территориальной обороны. Впоследствии во время одного из выездов он получил серьезную травму колена.

Из-за травмы Аксельрода пришлось перенести несколько сделок и пройти длительную реабилитацию. По словам певца, около года он фактически выпал из активной службы, но после восстановления вернулся в армию - на этот раз уже в Национальную гвардию Украины.

В 2026 году артист рассказал об этом периоде и объяснил, почему в последнее время почти не появлялся в публичном пространстве. Его приоритеты по собственным словам изменились, а большинство сил он направляет на службу и помощь Украине.

Артист почти не появляется в публичном пространстве и не напоминает о себе в соцсетях. Иногда фото с мужем и дочерью публикует его жена Елена Мозговая.

Со сцены на фронт: звезды &quot;Х-Фактора&quot;, &quot;Голоса&quot; и &quot;Танцев&quot;, которые служат в ВСУАксельрод практически не возникает в соцсетях (фото: facebook.com/david.axelrod.singer)

Виталий Загоруйко

Виталий Загоруйко - хореограф, заслуженный мастер спорта Украины по спортивным бальным танцам, чемпион мира и Европы. Зрители также знают его по участию в телевизионных проектах "Танцуют все" и "Танцы со звездами".

24 августа 2026 года, в День Независимости Украины, Загоруйко сообщил о вступлении в ряды ВСУ и опубликовал фотографию в военной форме. Для хореографа эта дата стала особенно символичной: раньше он представлял Украину на международных соревнованиях с флагом за спиной, а теперь защищает страну уже как военнослужащий.

"Жизнь удивительно меняет декорации. Паркет, свет софитов, аплодисменты остались где-то в другой реальности. Но кое-что осталось неизменным - флаг, за который я стоял тогда и за который стою сейчас", - отметил он в сообщении.

О деталях службы Загоруйко пока не рассказывал.

"Я горжусь тем, что имею честь сегодня защищать Украину", - написал он.

Со сцены на фронт: звезды &quot;Х-Фактора&quot;, &quot;Голоса&quot; и &quot;Танцев&quot;, которые служат в ВСУВиталий Загоруйко (фото: instagram.com/zagoruikovitalii)

Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар - еще один известный танцовщик, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ.

В одном из своих постов он писал, что стал военным в марте 2022 года. Танцовщик до сих пор не раскрывает место своей службы по соображениям безопасности и довольно редко выходит на связь с поклонниками.

В октябре 2023 года он взял первый официальный отпуск за время службы в ВСУ. У него было 15 дней, чтобы решить в столице проблемы со здоровьем. Как отметил хореограф, это была травма, которая мешала ему быть эффективным.

В 2024 году Дикусар впервые за долгое время вышел на связь и продемонстрировал, как проходят его будни на передовой.

Сам хореограф подчеркивал, что на фронте он, прежде всего, военнослужащий, а не публичный человек. Именно поэтому подробностей о его службе немного.

В 2025 году он традиционно вышел на связь в свой 40-й день рождения.

А в конце декабря 2025-го зрители смогли увидеть его на телеэкранах - он стал судьей спецвыпуска "Танцев со звездами".

Со сцены на фронт: звезды &quot;Х-Фактора&quot;, &quot;Голоса&quot; и &quot;Танцев&quot;, которые служат в ВСУДмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Раньше мы писали, кто из звезд получил награды от Зеленского в День Независимости.

Теги: Вооруженные силы Украины Дмитрий Дикусар Звезды шоу-бизнеса Звёзды
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