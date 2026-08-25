Вы можете говорить эту фразу каждый день, но людей она "невероятно раздражает"

Вы, вероятно, употребляете эту фразу по меньшей мере ежедневно и делаете это совершенно инстинктивно. Когда мы поднимаем бокал, то говорим "будем", перед едой - "вкусного", а когда кто-то рядом чихает, автоматически издаем: "Будь здоров".

Почему люди говорят, что безобидная фраза может раздражать, рассказывает Styler со ссылкой на Metro.

Что известно о раздражающей фразе

Однако то, что столетиями считалось базовым правилом этикета, неожиданно послужило причиной массового недовольства. В недавних обсуждениях на платформах Reddit и TikTok пользователи сочли реакцию на чихание "наиболее раздражительной вежливой привычкой".

К тренду присоединился даже известный актер Пол Мескаль, который назвал эту традицию "пустой тратой времени", от которой обществу давно пора отказаться.

Почему обычное "будь здоров" так бесит?

Психотерапевт Кэндис Ньютон объясняет, что за этой волной раздражения стоят вполне понятные психологические причины:

Привлечение нежелательного внимания. Чихание - это громкий физиологический процесс и мгновенная потеря контроля над телом. Большинство людей в этот момент просто хотят опустить глаза и сделать вид, что ничего не произошло. Пожелание здоровья же действует как прожектор, подсвечивающий это неудобное мгновение.

Принудительный диалог. Когда вам говорят "будь здоров", вы автоматически обязаны ответить "спасибо". Это заставляет человека поддерживать разговор именно тогда, когда он пытается справиться с последствиями чихания и больше всего стремится к тишине.

Лишний подтекст. Исторически эта фраза была молитвой-защитой (считалось, что во время чихания душа может покинуть тело, и в него вселиться демон). Сегодня многим просто некомфортно, когда незнакомцы акцентируют внимание на функциях их тела, еще и с религиозным или суеверным оттенком.

Ответ экспертов по этикету

Действительно ли мы должны перестать реагировать на чихание коллег и друзей? Эксперт по этикету Лаура Виндзор категорически не согласна с интернет-критиками.

По ее мнению, эта фраза является элементарным проявлением уважения и внимания к ближнему. Виндзор отмечает, что люди, которых искренне возмущают столь мелкие проявления вежливости, демонстрируют эмоциональную незрелость и негативное мышление.

В то же время эксперты предлагают "золотое правило" для современного общения: если вы все же привыкли говорить эту фразу, скажите ее лишь один раз (даже если человек чихнул трижды) и никогда не ждите, что вам обязательно должны поблагодарить ответ.