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Главная Люди Звезды соцсетей 70+: бабушки-блогерши, которые покоряют украинский TikTok
Люди 25 августа 2026 · 15:22

Звезды соцсетей 70+: бабушки-блогерши, которые покоряют украинский TikTok

За их жизнью следят тысячи молодых украинцев и не только
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Звезды соцсетей 70+: бабушки-блогерши, которые покоряют украинский TikTok

Украинские бабушки-блогерки стали звездами соцсетей (коллаж: Styler)

Соцсети давно перестали быть территорией только молодых блоггеров. Украинские пенсионеры доказывают, что харизма, искренность и желание общаться с людьми не зависят от возраста. Некоторые из них собирают миллионы просмотров, получают подарки от подписчиков и даже участвуют в рекламных съемках.

Styler рассказывает о самых известных на сегодняшний день пенсионерок-героинь современного "тики-тока".

Баба Ярослава - 86 лет

Ярослава Козак из Львовщины стала популярной благодаря видео, снимаемым ее внуком - Лилией. Поначалу девушка просто фиксировала семейные моменты, но ролики с бабушкой неожиданно начали попадать в рекомендации TikTok и набирать миллионы просмотров.

@melania.movvie_fan_733 оригинальный звук - Melania.movvie_733

Сегодня баба Ярослава - настоящая интернет-звезда. Она общается с подписчиками, выходит в прямые эфиры, показывает подарки от людей и делится обычными моментами своей жизни. Ее популярность во многом объясняется именно естественностью: женщина не играет роль блоггерши, а просто остается собой.

Баба Оля - 85 лет

Начала вести TikTok в 83-м и быстро нашла свою аудиторию.

Женщина родом из Тернопольщины стала популярной благодаря очень простому и искреннему контенту. В своих видео она показывает жизнь в селе: хозяйничает на огороде, ухаживает за домашними животными, готовит собственноручно и рассказывает о своих буднях.

Отдельной изюминкой стали ее краткие обращения к подписчикам, которые она часто начинает словами "О!" или "Отако!".

@babaolia85 #жизнь #город #бабаоля #момент оригинальная аудиозапись - Баба Оля

Блог Ольга начала в 83 года и поначалу совсем не планировала становиться известной. Однако ее естественность быстро пришлась по душе зрителям. В конце 2025 года она отпраздновала 100 тысяч подписчиков в TikTok, назвав их своими друзьями.

Ее любят за трудолюбие, доброту и атмосферу настоящей сельской жизни.

А сама Баба Оля своим примером показывает: начать что-нибудь новое никогда не поздно.

Нина Колодницкая - 80+

Нина Михтодовна из Винницкой области пришла в TikTok благодаря внукам. У ее видео нет сложных постановок - она показывает то, что хорошо знает: хозяйство, приготовление пищи, работу на огороде и ежедневные сельские дела.

@_nasha_babyshka оригинальный звук - Бабушка Нина

До пенсии Нина много лет тяжело работала в колхозе, в частности была звеньевой и доила коров. И даже в почтенном возрасте не привыкла сидеть без дела. Ее видео начали собирать миллионы просмотров, а сама Нина стала популярной благодаря простоте, трудолюбию и искреннему общению с аудиторией.

Баба Маша - 75 лет

До блоггерства Мария Думал имела немалый трудовой опыт: работала продавщицей, заведующей магазином, а впоследствии 26 лет была секретаршей в сельскохозяйственном кооперативе. В молодости она увлекалась автомобилями и мотоциклами, а после ухода на пенсию много времени уделяла хозяйству.

В соцсети Марию привела внучка. После смерти мужчины в 2023 году она осталась одна в селе, поэтому внучка помогла ей освоить современные гаджеты. Поначалу они просто снимали, как бабушка учится ими пользоваться, но эти видео неожиданно понравились зрителям.

@mariadumal

Как вам такой причесон? Только честно!

оригинальная аудиозапись - Баба Маша

Впоследствии Мария сама стала героиней блога: показывает свои будни, примеряет разные образы, участвует в трендах, шутит и общается с подписчиками. А самое интересное – после 70 лет она освоила еще и новую для себя профессию и начала работать в сфере SMM в украинской IT-школе.

Мария Афанасьевна - 72 года

Мария Афанасьевна из Звягеля - совсем другой тип блоггерши. Она демонстрирует образы, пробует новые бьюти-процедуры, снимает форматы "get ready with me" и не боится экспериментировать. Ее TikTok имеет более 45 тысяч подписчиков.

До популярности Мария много лет работала в школе-интернате, а затем присоединилась к созданию бренда GUDZYK, который производит фетровые изделия. Именно видео с процессом работы неожиданно привлекли внимание аудитории: один из роликов набрал более миллиона просмотров. После этого женщина начала вести свои страницы.

@mariia.opanasivna выбираем образ на встречу выпускников. все варианты с сумочками от @GUDZYK - изделия от бабушек оригинальная аудиозапись - Мария Афанасьевна

Теперь в ее блоге есть реклама одежды и косметики, фотосессии и модные эксперименты. Мария Афанасьевна показывает, что после 70 жизни точно не заканчивается - наоборот, она может стать гораздо интереснее.

Напомним, как ранее народная артистка Украины Нина Набока призналась, какой размер пенсии получает и почему не требует от государства больше выплат.

Теги: Люди Пенсионеры
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