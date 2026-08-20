"Не буду бороться за копейку": народная артистка Нина Набока призналась, почему получает малую пенсию

Народная артистка Украины Нина Набока откровенно рассказала о финансовой стороне актерской профессии. Звезда театра и кино прокомментировала распространенные слухи о якобы завышенных гонорарах и призналась, почему не пытается увеличить собственную пенсию.

Что рассказала Набока о финансах

По словам актрисы, создатели фильмов часто опасаются приглашать ее в свои проекты. Есть стереотип, что звездный статус и многолетний опыт потребуют львиной доли бюджета. Однако Набока отмечает, что с ней всегда можно найти компромисс.

"Ну они же забывают, что с Набокой можно договориться! Возможно, я бесплатно эту роль мечтаю сыграть! Откуда вы знаете?" - с юмором отметила артистка, добавив, что конкретные суммы контрактов ей разглашать запрещено.

Почему артистка отказывается бороться за высшую пенсию

Отдельной темой разговора стали пенсионные выплаты. Нина Набока не стала скрывать, что сейчас ее пенсия "плохая". Чтобы перечислить и повысить сумму, необходимо собрать немало справок и документации, однако актриса не желает тратить на это время и бюрократические проволочки.

Артистка призналась, что считает себя несколько ленивой в таких делах, но главная причина кроется в другом – в ее гражданской позиции.

"Я пока работаю. Если мои деньги будут идти на войну, я согласна. Я не буду бороться за какую-нибудь копейку - пусть они где-то идут на государство и на все", - подчеркнула народная любимица.

Она добавила, что совсем не жадна и вполне довольна тем, что имеет возможность продолжать активно сниматься и зарабатывать своим трудом.