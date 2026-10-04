Психологические триллеры на осень: новые книги от Холли Джексон и других авторов

Если вы ищете книгу на осенний вечер, обратите внимание на триллеры Голли Джексон, Гилли Макмиллан и Наоми Уильямс. Их герои расследуют преступления, восстанавливают утраченные воспоминания и пытаются сохранить свои тайны.

Styler совместно с национальной книжной платформой Yakaboo собрал пять книг, которые стоит прочитать в октябре.

"Клуб Отелло", Джей Ди Пеннингтон

Шесть незнакомцев встречаются в группе поддержки после развода и договариваются отомстить бывшим партнерам друг друга, чтобы отвести подозрения от настоящих заказчиков. Однако их план выходит из-под контроля, когда бывшие начинают умирать, а участники сговора сами оказываются под подозрением.

Обложка книги

Британский писатель Джей Ди Пеннингтон, почерпнувший идею романа из историй разводов собственных родственников, сочетает психологическое напряжение с черным юмором. У каждого из персонажей есть собственные мотивы и секреты, поэтому постепенно подозрение падает на всех участников необычного клуба. Это история о том, как стремление к справедливости превращается в одержимость местью, а вчерашние союзники становятся потенциальными убийцами.

Психологиня Эмма Бест получает задачу помочь пациентке психиатрической больницы строгого режима восстановить воспоминания о событиях, после которых ее обнаружили покрытой чужой кровью. У нее меньше недели, чтобы выяснить, кем на самом деле является Лори Винтерс - жертвой, свидетелем или убийцей.

Обложка книги

Британская писательница Наоми Уильямс строит сюжет вокруг ненадежности памяти, психологических травм и опасности поспешных выводов. Рассказ от имени Эммы переплетается с отрывками воспоминаний Лори, заставляя читателя собирать противоречивые свидетельства и искать истину. Изолированная больница, ограниченное время и неопределенность по поводу того, кому можно верить, создают атмосферу, в которой каждый новый ответ порождает еще больше вопросов.

На побережье шотландских островов находят тело женщины, чья смерть выводит на след тайны, которую скрывали больше века. Небольшой фрагмент старой вышивки становится ключом к исчезнувшей средневековой рукописи, за которую ведут опасную борьбу две тайные женские организации. Когда молодую исследовательницу манускриптов Аню Браун вовлекают в перевод загадочного текста, она оказывается в центре противостояния, настоящих масштабов которого еще не осознает.

Обложка книги

Британская писательница Гилли Макмиллан объединяет современное расследование с историческими загадками, атмосферой старинных библиотек и отсылками к реальной рукописи Войнича. Это интеллектуальный триллер о скрытых знаниях, борьбе за влияние и тайнах прошлого, ради которых люди готовы рисковать жизнью.

В ночь Хэллоуина двадцатисемилетняя Джет становится жертвой жестокого нападения, после которого врачи сообщают ей, что из-за смертельного повреждения мозга она, вероятнее всего, проживет не более семи дней. Вместо того чтобы смириться с приговором, девушка решает найти человека, пытавшегося ее убить, и начинает собственное расследование.

Британская писательница Голли Джексон, известная серией "Руководство по убийству для хорошей девочки", построила свой первый роман для взрослой аудитории вокруг необычной идеи: героиня должна раскрыть собственное убийство, пока еще жива.

Обложка книги

Поиски нападающего заставляют Джет пересмотреть отношения с близкими людьми, среди которых могут оказаться те, кому выгодна ее смерть. Ограниченное время, сложные семейные тайны и постоянные сюжетные повороты превращают поиск преступника в напряженную борьбу за последний шанс узнать правду.

Почти двадцать лет назад полиция задержала серийного убийцу по кличке Отец Тиша, выдававшего себя за священника, а после его ареста обнаружила тела девятнадцати жертв. Единственный мальчик, которому удалось выжить, оказался в психбольнице строгого режима, а самого преступника впоследствии казнили. Но когда детектив, который в свое время задержал убийцу, и его жену находят мертвыми, их дочь Тесс Клейборн начинает расследование и выходит на след нового преступника, который называет себя Изгнанником.

Обложка книги

Американский писатель Дж. Г. Маркерт объединяет криминальную загадку с элементами хоррора, постепенно раскрывая связь между давними преступлениями, единственным уцелевшим свидетелем и новой серией убийств. Когда похищают дочь самой Тессы, поиск ответов превращается в борьбу со временем, в которой героини придется столкнуться с самыми страшными тайнами прошлого.