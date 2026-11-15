Сколько стоят гречка и хлеб в Украине: сравнение цен на 15 ноября

Стоимость основных продуктов питания в супермаркетах отличается в зависимости от торговой сети и производителя. Styler проанализировал актуальные предложения четырех супермаркетов и сравнил цены на хлеб, молоко, яйца, гречку и подсолнечное масло на 15 ноября 2026 года.
Какие цены на хлеб, молоко, яйца, гречку и подсолнечное масло предлагают супермаркеты и сколько придется заплатить за весь набор, выяснил Styler.
Молоко
Для сравнения выбрали молоко жирностью 2,5-2,6% в упаковках по 900 г.
Цены на молоко по состоянию на 15 ноября:
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АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризованное, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.
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Сільпо - молоко "Галичина" "З чистих Карпат", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 39,99 грн. На товар действует скидка 37%, обычная цена составляет 63,49 грн.
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NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.
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Ашан - молоко "Лукавиця", пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.
Куриные яйца
В этой категории сравнивали яйца первой категории С1 в упаковках по 10 штук.
Цены на десяток яиц:
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АТБ - яйца "Своя лінія", первая категория, 10 шт. - 58,40 грн.
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Сільпо - яйца "Пашот", категория С1, 10 шт. - 55,64 грн.
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NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн.
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Ашан - яйца Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.
Подсолнечное масло
Для обзора выбрали рафинированное подсолнечное масло объемом 500 мл.
В супермаркетах зафиксировали следующие цены:
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АТБ - масло "Своя лінія", рафинированное подсолнечное, 500 мл - 53,13 грн.
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Сільпо - масло "Премія", рафинированное подсолнечное, 500 мл - 56,99 грн.
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NOVUS - масло "Щедрий Дар", рафинированное дезодорированное подсолнечное, 500 мл - 64,62 грн.
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Ашан - масло Auchan, рафинированное подсолнечное, 500 мл - 49,40 грн.
Гречка
Для сравнения выбрали гречневую крупу в упаковках по 1 кг.
Цены на гречку в торговых сетях:
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АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн.
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Сільпо - гречневая крупа "Премія", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн. На товар действует скидка 15%, обычная цена составляет 64,99 грн.
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NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.
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Ашан - гречневая крупа Auchan, быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн.
Цены на хлеб в супермаркетах
В категории хлеба сравнивали фасованные изделия массой от 350 до 380 г.
Стоимость хлеба:
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АТБ - хлеб "Кулиничі" "Геркулес", тостовый с отрубями, 350 г - 33,60 грн.
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Сільпо - хлеб "Цар-хліб" "Президентський", столичный, 350 г - 18,01 грн.
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NOVUS - хлеб "Цар Хліб" "Паланга", нарезной, 350 г - 28,49 грн.
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Ашан - батон "Київхліб" "Золотистий", нарезанный, 380 г - 25,80 грн.
Хотя вес упаковок примерно одинаковый, изделия отличаются составом и рецептурой. Поэтому сравнение показывает стоимость конкретных товаров, а не разницу в ценах на полностью идентичные продукты.
Сколько стоит набор из пяти продуктов
Чтобы определить общие расходы, мы подсчитали стоимость одного набора для каждой торговой сети. В него вошли молоко 900 г, десяток яиц, подсолнечное масло 500 мл, гречневая крупа 1 кг и хлеб весом 350-380 г.
По ценам на 15 ноября сумма покупки составляет:
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АТБ - 275,53 грн
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Сільпо - 225,62 грн
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NOVUS - 275,58 грн
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Ашан - 265,30 грн
Стоимость сформированного продуктового набора колеблется от 225,62 до 275,58 грн. Разница между минимальной и максимальной суммами составляет 49,96 грн.
На итоговую стоимость влияют цены конкретных торговых марок и акционные предложения, действовавшие на момент проверки.
Что важно знать о сравнении цен
Для обзора использовали данные онлайн-каталогов АТБ, Сільпо и платформы Zakaz.ua, где представлен ассортимент NOVUS и "Ашана".
Товары могут отличаться производителем, составом, способом изготовления и другими характеристиками. Отдельные позиции на момент проверки продавались по акционным ценам.
Приведенные суммы относятся только к выбранным товарам и не характеризуют общий уровень цен в торговых сетях.
Цены проверены 15 ноября 2026 года. Стоимость продуктов может меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия товара и срока действия скидок.
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