Теплые романтические комедии для холодного вечернего просмотра: "Бриджит Джонс", "Реальная любовь" и не только

Любовь редко развивается по идеальному сценарию: иногда она начинается с неудобного разговора, приходит после болезненного разрыва или заставляет пересмотреть собственные убеждения. Именно такие истории становятся основой фильмов , в которых романтика сочетается с юмором, а герои попадают в ситуации, знакомые многим зрителям.

Styler собрал семь комедий об отношениях, которые оставят после себя только приятные воспоминания и чувства.

"Дневник Бриджит Джонс" (Bridget Jones's Diary), 2001

Бриджит Джонс - обычная тридцатилетняя британка, которая решает наконец взять свою жизнь под контроль. Она заводит дневник, обещает себе избавиться от вредных привычек, привести себя в форму и, самое главное, найти мужчину, с которым будет чувствовать себя счастливой.

Но планы быстро превращаются в ряд забавных неудач. В жизни Бриджит появляются сразу двое мужчин: очаровательный, но ненадежный начальник Дэниел и сдержанный Марк Дарси, которого сначала трудно назвать ее идеалом. Героиня постоянно сомневается, ошибается и попадает в неудобные ситуации, но именно ее несовершенство делает эту историю столь близкой зрителям.

"Реальная любовь" (Love Actually), 2003

В этом фильме нет одного главного героя или единственной романтической линии. События разворачиваются в Лондоне в канун Рождества, а в центре внимания оказываются люди всех возрастов и социального положения, каждый с собственными переживаниями и непростыми отношениями.

Здесь есть премьер-министр, который неожиданно влюблется в сотрудницу, писатель, который находит чувства вдали от дома, мужчина, который переживает потерю жены, и женщина, перед которой встает непростой выбор между любовью и семьей. Их истории постепенно переплетаются, показывая разные грани чувств - от первой влюбленности до многолетней преданности.

"Реальная любовь" особенно хорошо "подходит" для просмотра в холодный вечер.

"Отдых по обмену" (The Holiday), 2006

Айрис живет в английском поселке и безнадежно влюблена в мужчину, который собирается жениться на другой. Аманда из Лос-Анджелеса, напротив, только что узнала об измене своего бойфренда. Через специальный сайт они договариваются поменяться домами на рождественские праздники: одна отправляется в солнечную Калифорнию, другая - в заснеженную английскую местность.

Обе надеются просто отдохнуть и побыть наедине, но новое окружение приносит им неожиданные знакомства. В жизни Айрис появляется приятный композитор Майлз, а Аманда знакомится с братом своей новой хозяйки Грэмом. Это уютная история о втором шансе, восстановлении после разочарования и готовности снова впустить кого-то в свою жизнь.

"500 дней лета" (500) Days of Summer), 2009

Эта романтическая комедия начинается с истории парня, который верит в настоящую любовь, и девушки, которая не разделяет его романтических взглядов. Том работает автором поздравительных открыток и убежден, что встретил ту самую, когда знакомится с Саммер.

Однако их отношения совсем не похожи на классическую сказку. Фильм не рассказывает о событиях последовательно: зритель вместе с Томом возвращается к разным моментам их романа, видит счастливые дни, недоразумения и постепенное удаление влюбленных. Такой прием позволяет понять, насколько по-разному два человека могут воспринимать одну и ту же историю.

"Эта нелепая любовь" (Crazy, Stupid, Love), 2011

Кол Вивер считал, что имеет все для счастливой жизни: работу, дом, детей и брак с любимой еще со школьных лет. Но однажды жена сообщает, что хочет развода, и привычный мир мужчины разрушается.

После разрыва Кол оказывается в баре, где знакомится с Джейкобом Палмером - уверенным в себе ловеласом, знающим, как привлекать внимание женщин. Новый знакомый берется помочь ему вернуться в мир свиданий, изменить стиль и снова почувствовать себя привлекательным.

"Любовь вне времени" (About Time), 2013

Тим Лейк узнает от отца, что мужчины в их семье обладают недюжинной способностью - возвращаться в прошлое. Сначала молодой человек решает использовать этот дар для вполне понятной цели: найти любовь и сделать так, чтобы его романтическая жизнь складывалась как можно лучше.

Затем Тим встречает Мэри и влюбляется в нее. Однако даже путешествия во времени не гарантируют безоблачных отношений: одна неудачная попытка что-то изменить может повлиять на казавшиеся уже решенными событиями.

За фантастической завязкой скрывается не только история поиска идеальной девушки. Фильм постепенно превращается в рассказ о близости, семье и ценности обычных дней.

"Большая болезнь" (The Big Sick), 2017

Эта комедия отличается тем, что ее сюжет основан на реальной истории знакомства сценаристов и супругов Кумейла Нанджиани и Эмили В. Гордон. В фильме Кумейл играет стендап-комика пакистанского происхождения, знакомящегося с американской студенткой Эмили после одного из своих выступлений.

Поначалу их связь не кажется чем-то серьезным, но постепенно между ними возникают чувства. Однако отношения усложняются из-за ожиданий традиционной семьи Кумейла, которая хочет видеть рядом с ним невесту своего происхождения. Когда Эмили внезапно попадает в больницу с непонятной болезнью, мужчина вынужден сблизиться с ее родителями, которых даже раньше не знал.