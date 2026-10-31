Мультфильмы на Хэллоуин для детей: приключения с привидениями, ведьмами и монстрами

Не все Хэллоуинские приключения пугают: среди них есть веселые комедии о монстрах, трогательные истории о семье и загадочные мультфильмы с мистическими персонажами. Некоторые из них понравятся даже детям, еще не готовым к настоящим ужасам.

Монстры на каникулах

Граф Дракула владеет гостиницей, в которой могут отдыхать самые известные монстры мира. Здесь обитают Франкенштейн, мумия, оборотни и другие сказочные существа. Дракула пытается создать для них безопасное место вдали от людей, особенно оберегая свою дочь Мэйвис.

Однако все меняется, когда в гостиницу случайно попадает обычный парень Джонатан. Он быстро находит общий язык с монстрами и влюбляется в Мэйвис. Теперь Дракуле придется справиться не только с неожиданным гостем, но и со своими страхами.

Коко

Мигель родом из семьи, в которой музыка находится под строгим запретом. Однако мальчик мечтает стать музыкантом и увлекается творчеством известного певца Эрнесто де ла Круса. В канун мексиканского Дня мертвых он случайно попадает в Страну мертвых, где встречает необычных персонажей и пытается найти путь домой.

Во время путешествия Мигель знакомится с Гектором, помогающим ему раскрыть давнюю семейную тайну. Мальчика ждет открытие, которое изменит его отношение к родным. Мультфильм отличается ярким изображением загробного мира и трогательной историей о памяти, семье и любви.

Кошмар перед Рождеством

Джек Скелингтон - главный герой Города Хэллоуина, где обитают ведьмы, скелеты, монстры и другие причудливые создания. Ежегодно он организует празднование Геловина, но со временем привычные развлечения перестают его увлекать. Однажды Джек случайно попадает в Город Рождества и открывает для себя совсем другой мир.

Увлеченный новым праздником, он решает организовать собственное Рождество и привлекает жителей Города Хэллоуина. Однако монстры по-своему понимают праздничные традиции, поэтому замысел Джека превращается в настоящее приключение. Это необычная история с музыкой, готической эстетикой и множеством геловинских персонажей.

Коралина в мире кошмаров

После переезда в новый дом Коралина чувствует себя одинокой: родители постоянно заняты, а вокруг почти нет интересных развлечений. Однажды девочка находит маленькую дверцу, за которой скрывается альтернативный мир. Там ее ждут другие родители, которые уделяют ей много внимания, и гораздо интереснее жизнь.

Поначалу Коралина в восторге от нового места, но постепенно замечает удивительные вещи. Выясняется, что за заманчивой картинкой скрывается опасная тайна, а девочке придется проявить смелость, чтобы спасти себя и близких. Мультфильм отличается необычной кукольной анимацией и по-настоящему загадочной атмосферой.

Франкенвини

Виктор Франкенштейн - мальчик, увлекающийся наукой и обожающий свою собаку Спарки. Когда любимец погибает в результате несчастного случая, Виктор не может смириться с потерей. Он вспоминает школьный научный эксперимент и решает попытаться вернуть собаку к жизни.

Ему удается совершить задуманное, но необычное возвращение Спарки быстро привлекает внимание окружающих. Другие дети тоже начинают экспериментировать с наукой, и это приводит к непредсказуемым последствиям. Черно-белая анимация, чудаковатые персонажи и отсылки к классическим фильмам ужасов делают мультфильм особенно уместным для Хэллоуина.

Паранорман

Норман - необычный мальчик, который может видеть привидений и разговаривать с умершими. Из-за своих способностей он часто чувствует себя одиноким, ведь сверстники не понимают его, а взрослые не воспринимают рассказы всерьез. Однако однажды становится понятно, что именно Норман может спасти родной городок от давнего проклятия.

Мальчику придется столкнуться с зомби, разобраться в истории местной ведьмы и найти способ остановить опасные события. Несмотря на жутких персонажей, мультфильм поднимает важные темы: буллинг, принятие иначести и сочувствие к другим.

Дом-монстр

Накануне Хэллоуина мальчик Ди Джей замечает, что дом через дорогу ведет себя очень странно. Его владелец, пожилой мужчина по имени Небберкрякер, не любит детей и запрещает приближаться к своему дому. Однако после нескольких непонятных случаев Ди Джей вместе с друзьями начинает подозревать, что дом жив.

Дети решают самостоятельно разобраться в загадке и выясняют, что внутри скрывается несколько куда страшнее, чем они могли представить. Их ждет опасное происшествие, во время которого придется проявить сообразительность и смелость. Это один из самых атмосферных мультфильмов для Хэллоуина с тайнами, неожиданными поворотами и мистическим настроением.

Книга жизни

Маноло вырос в семье, где поколениями уважают традиции тореадоров, но сам парень мечтает заниматься музыкой. Его чувства к подруге детства Марии и ожидания родных вынуждают его сделать непростой выбор. В канун Дня мертвых судьба героя неожиданно меняется, и он оказывается в необычном мире.

Там Маноло встречает удивительные существа и проходит испытания, от которых зависит не только его будущее, но и судьба близких. Мультфильм увлекает яркой анимацией, мексиканскими мотивами и необычным изображением загробного мира. Это хорошая приключенческая история о любви, семейных традициях и праве выбирать собственный путь.