Почему Данилко выбрал для Сердючки звезду на голове: история знаменитого костюма

Большую звезду на голове Верки Сердючки узнают даже те, кто не следит за творчеством Андрея Данилко . Она стала неотъемлемой частью сценического образа артистки, но явилась не просто ради эпатажа. Сам Данилко объяснял, что этот атрибут должен помочь героини заявить о себе на международной сцене.

Styler рассказывает, почему артист выбрал именно звезду, кто помог воплотить замысел в жизнь и сколько весит один из самых известных головных уборов украинского шоу-бизнеса.

Зачем Данилко надел Сердючке звезду

Идея сделать звезду головным убором Верки Сердючки возникла перед "Евровидением-2007". Андрей Данилко объяснял, что вне Украины его персонаж тогда еще не был известным артистом. Поэтому звезда должна была подчеркнуть статус исполнительницы и сразу привлечь внимание международной аудитории.

В свое время в интервью "Голосу Америки" в 2023 году Данилко рассказал, что для него этот символ ассоциировался прежде всего с небесными светилами, а не с советской символикой, как иногда предполагали критики.

По словам артиста, он помнил детскую традицию загадывать желание, когда видишь падающую звезду. Именно такая ассоциация была ему близка.

"Ты же локальный артист", - так Данилко объяснял замысел: на международном конкурсе Верку Сердючку еще не знали, поэтому она должна сама заявить о своем статусе. И звезда на голове стала частью этого сценического жеста.

Кто создал знаменитую звезду для Сердючки

Несмотря на то, что концепция принадлежала Андрею Данилко, над ее визуальным воплощением работала не только его команда. Об этом в августе 2026 года рассказал украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов в интервью BLIK.

По его словам, автором знаменитой звезды стала художница из костюмов Анжела Лисица. Она сотрудничала с Горовым над фильмами и музыкальными клипами и отвечала за роскошные сценические наряды Сердючки.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Итак, замысел принадлежал Данилко, а форму, в которой его запомнили миллионы зрителей, разработала Лиса. Сам Горов назвал ее автором той сценической роскоши, которая стала визитной карточкой Верки.

Сколько весит звезда на голове Верки Сердючки

За эффектным видом сценического атрибута стоит немалая физическая нагрузка. В разговоре с украинским изданием Clutch в 2018 году Андрей Данилко рассказал, что звезда, с которой Верка Сердючка выступала на "Евровидении", весила около восьми килограммов.

Артист признавался, что из-за зеркальных элементов ее было сложно удержать на голове, а постоянная необходимость балансировать вызывала боль в шее.

Верка Сердючка на одном из своих выступлений (фото: instagram.com/v_serduchka)

В то же время, отказываться от этого элемента образа Данилко не собирался. Он объяснял, что звезда уже стала своеобразной головой его героини - так же, как котелок является неотъемлемой частью образа Чарли Чаплина.

Почему Сердючка иногда снимает звезду на концертах

С течением времени головной убор получил еще одно сценическое значение. Данилко рассказывал, что во время некоторых концертов Верка Сердючка снимает звезду, а зрители загадывают желания.

По словам артиста, сначала это была импровизация, которая впоследствии превратилась в один из возможных финалов выступления.

Верка Седючка с мамой (фото: instagram.com/v_serduchka)

Так обычный сценический реквизит превратился в узнаваемый символ, который имеет свою историю и даже отдельную роль в общении артиста с публикой.