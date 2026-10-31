Почему на Хэллоуин просят сладости и вырезают тыквы: что означают традиции праздника

Тыква с вырезанным лицом, костюмы привидений и дети, которые собирают сладости, - это уже давно знакомые символы Хэллоуина . За ними стоят легенды о неприкаянных душах, обычаях поминовения и уличных дебоширах, от которых хозяева пытались откупиться.

О происхождении этих традиций и их сходстве с украинскими обычаями эксклюзивно для Styler рассказала Дарья Анцибор - фольклорист и научный редактор проекта об осмыслении и сохранении традиций "Витоки" от Zagoriy Foundation.

Что означает название Хэллоуин

История праздника связана с кельтским Савинем, обозначавшим завершение лета и начало темного времени года. Верили, что в это время души умерших могут приходить к живым.

Затем к этим представлениям добавились христианские традиции: День Всех Святых 1 ноября и поминовение умерших 2 ноября (День всех душ).

"Самое название Хэллоуин происходит от All Hallows' Eve, то есть "преддверие Всех Святых", - говорит Анцибор.

Поэтому сводить содержание праздника только к нечистой силе, по ее словам, неправильно: значительная часть его символов связана с представлениями об умерших.

Почему фонарь вырезают из тыквы

Обычай связывают с легендой о скряге Джеке, которого после смерти не приняли ни в рай, ни в ад. Он бродил по миру с угольком, который черт положил ему в знак отказа, а тот положил в пустую репу.

"В Ирландии фонари вырезали из репы, в Америке их заменила тыква", - рассказывает фольклорист.

Итак, привычный тыквенный фонарь - более поздняя форма этого символа.

Как появилось "сладости или ущерб"

Анцибор объясняет традицию ходить за угощениями двумя обычаями. Один из них - соулинг: дети и нищие обходили дома, пели и обещали молиться за умерших.

"За это они получали поминальное печенье, которое называется соулкейки", - отмечает она.

Другой обычай - это ночные дебоши. Молодежь могла снимать ворота, выпускать скот или забрасывать телеги на крышу. Впоследствии в американском праздновании сбор угощений превратился в знакомый trick-or-treating.

"Сладости стали откупом, чтобы ватага не трогала дом", - добавила Дарья.

Что общего с украинскими традициями

Маски и ряженые напоминают Маланку, хождение за угощениями, колядование и щедрование, а уличные убытки - обычаи на Андрея.

По словам Анцибор, сходство есть и в гаданиях: для них использовали воск, зеркала, яблоки и орехи.

Однако называть Маланку "украинским Хэллоуином" она не советует.

"Хэллоуин имеет схожие элементы с разными зимними украинскими праздниками, и ни один из них отдельно не является его "украинской версией". Это просто древние ритуалы, которые были похожи в разных уголках мира, потому что имели подобную логику", - подытоживает научный редактор.

Что известно о проекте "Витоки"

"Витоки" - проект лаборатории общественных практик Zagoriy Foundation, который исследует традиции прошлого и их место в современной жизни.

Вместе с Фондом Екатерины Осадчей и издательством Stretovych команда создала книгу "Родинне Різдво для всіх". Ее научным редактором стала фольклорист и антрополог Дарья Анцибор.

Издание содержит рассказы о рождественских обычаях, сценариях празднования и QR-коды с колядками и мастер-классами. Выход в книжных магазинах запланирован на 20 ноября.