Silent Hill 2, Resident Evil 7 и Phasmophobia: хоррор-игры для жуткого Хеллоуина

Хэллоуин - идеальный повод погрузиться в истории, где обычная прогулка по городу превращается в кошмар, а каждый непонятный звук заставляет насторожиться. Одни игры пугают психологическими сюжетами, другие заставляют убегать от опасности, а некоторые становятся гораздо более интересными, когда проходить их вместе с друзьями.

Редактор Styler Юлия Шиканова собрала шесть хороров для вечера, когда хочется острых ощущений и немного адреналина.

Silent Hill 2

Что страшнее: встретить монстра или постепенно понять, что происходит в своей голове? Именно на этом играет Silent Hill 2 - психологический горор, в котором страх тесно переплетен с тайнами прошлого.

Один из моментов игры (скриншот)

Главный герой Джеймс Сандерленд получает письмо от супруги Мэри, хотя она давно умерла. В послании она зовет его к Сайленту Гиллу - городку, где они когда-то проводили время вместе. Джеймс отправляется на поиски, но вместо знакомых мест находит пустые улицы, густой туман и существ, словно материализовавшихся из самых темных уголков сознания.

Здесь не стоит ожидать, что опасность будет всегда появляться перед глазами. Игра умело работает со звуком, неопределенностью и чувством одиночества. А чем дальше продвигается Джеймс, тем больше вопросов возникает к его воспоминаниям и настоящей цели путешествия. Silent Hill 2 подойдет тем, кто любит не только пугаться, но и после прохождения долго обдумывать увиденное.

Alan Wake 2

Застрявший в кошмаре писатель агентка ФБР, расследующая ритуальные убийства, и страницы рукописи, которые начинают воплощаться в жизнь. Звучит как завязка мистического сериала, но это сюжет Alan Wake 2.

Геймплей игры (скриншот)

Агент Сага Андерсон приезжает в небольшой городок Брайт-Фоллз, чтобы расследовать загадочные преступления. Между тем писатель Алан Вейк уже много лет находится в Темном месте - жуткой реальности, где его истории и страхи становятся частью окружающего мира. Впоследствии эти две сюжетные линии начинают переплетаться.

Особенность игры - постоянное ощущение, что вы не знаете всей правды. Лесные тропы, странные жители города, темные помещения и неожиданные сюжетные повороты создают атмосферу триллера, от которого сложно оторваться. А еще Alan Wake 2 интересно играет с формой повествования, сочетая детектив, сверхъестественный ужас и сюрреалистические эпизоды. Это вариант для тех, кто хочет на Хэллоуин не просто побегать от монстров, а разгадать сложную загадку.

Resident Evil 7: Biohazard

Есть места, куда лучше никогда не заходить. К примеру, старое имение семьи Бейкеров в Resident Evil 7: Biohazard. Там же оказывается Итан Винтерс, который ищет свою пропавшую жену Мию.

Дом Бейкеров (скриншот)

Вместо ответов герой находит здание, в котором происходит нечто очень странное. Хозяева ведут себя угрожающе, вокруг царит беспорядок, а обычные комнаты и коридоры превращаются в опасный лабиринт. Итану приходится исследовать имение, искать ключи и полезные предметы и решать, когда следует двигаться дальше, а когда лучше быть осторожным.

Главное преимущество игры - близкая перспектива от первого лица. Вы видите все глазами героя, потому даже обычный поворот в темный коридор может стать испытанием. К тому же, здесь важно не только убегать от опасности, но и внимательно исследовать локации: за закрытыми дверями могут прятаться подсказки, без которых продвинуться вперед будет непросто.

Little Nightmares II

На первый взгляд, Little Nightmares II напоминает мрачную анимационную сказку. Но стоит немного поиграть, чтобы понять: этот мир точно не предназначен для спокойных прогулок.

Атмосфера игры (скриншот)

Вы управляете мальчиком Моно, оказавшимся в изуродованном мире, искаженном сигналом загадочной Башни. Вместе с Шестой - девочкой в желтом плаще - он пытается раскрыть ее тайну и спасти спутницу от страшной судьбы. По пути герои встречают странных жителей, прячутся от преследователей и решают головоломки.

Особенно запоминаются враги: жуткая Учительница, Охотник и другие существа, от которых иногда приходится спасаться бегством. Герои маленькие, потому даже обычный школьный класс или лесная хижина кажутся огромными и опасными.

Little Nightmares II не нуждается в постоянных скримерах, чтобы держать в напряжении. Ее сила - в визуальных деталях, необычных декорациях и ощущении уязвимости персонажей. А еще это отличный вариант для тех, кто любит атмосферные приключения с головоломками и истории, которые рассказывают больше через обиды, чем диалоги.

Phasmophobia

Если самостоятельно исследовать привидений страшновато, можно позвать друзей. В Phasmophobia вы становитесь частью команды охотников за привидениями, которая отправляется в дома и другие локации с паранормальной активностью.

Геймплей (скриншот)

Ваша задача - найти доказательства и определить, с каким именно призраком имеете дело. Для этого нужно пользоваться специальным оборудованием, наблюдать за необычными явлениями и проверять свои предположения. И все это - в местах, где свет может казаться единственным, отделяющим вас от чего-то неизвестного.

Самое интересное начинается, когда команда распределяет задачи. Один игрок отправляется проверить комнату, другой следит за показателями приборов, а третий уже убеждает всех, что пора убираться оттуда. Phasmophobia поддерживает кооперативное прохождение до четырех игроков, поэтому игра хорошо подходит для совместного вечера Хэллоуина.

И не думайте, что компания автоматически лишит вас страха. Напротив, неопределенность и реакции друзей могут сделать каждую вылазку еще нервнее. А если что-нибудь пойдет не по плану, это приключение еще долго будет оставаться темой для шуток в вашем чате.

Amnesia: The Bunker

Закрытый бункер времен Первой мировой войны, почти полная тьма и существо, реагирующее на звуки. В Amnesia: The Bunker все настроено так, чтобы вы постоянно ощущали опасность, даже когда вокруг ничего не происходит.

Одна из локаций игры (скриншот)

Вы играете за французского солдата Анри Клемана, пытающегося выжить в заброшенном бункере. Вокруг остались следы прежней жизни, но выяснить, что произошло с другими людьми, непросто. Чтобы выбраться, придется изучать помещение, искать ресурсы и осторожно планировать свои действия.

Здесь нет гарантированно безопасного маршрута, по которому можно пройти от начала до конца. Существо может реагировать на движения и звуки, а дефицит ресурсов заставляет взвешивать каждое решение. Стоит ли сейчас проверить подозрительное помещение или лучше вернуться позже? Хватит ли запасов, если что-нибудь пойдет не так? Такие вопросы становятся частью самого игрового процесса.