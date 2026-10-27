Участница "Холостяка" Елизавета Колношенко показала, как выглядела до похудения почти на 30 кг

Участница 15-го сезона шоу "Холостяк" Елизавета Колношенко, похудевшая почти на 30 килограм, показала, как изменилась ее внешность за последние годы. Девушка опубликовала архивные кадры и рассказала, какие привычки помогают ей работать над собой.

Как изменилась Елизавета Колношенко и какие привычки помогают ей работать над собой, рассказывает Styler.

Как выглядела Елизавета Колношенко до похудения

24-летняя участница романтического реалити "Холостяк" Елизавета Колношенко, похудевшая почти на 30 килограм, поделилась с подписчиками личной историей перемен. Девушка решила показать, какой путь прошла за последние несколько лет.

В своем Instagram она опубликовала видео, в котором собрала кадры разных периодов жизни. Ролик начинается с архивных записей 2023 года, когда у Елизаветы еще была другая фигура.

Далее участница шоу показала фрагменты тренировок в 2024 году и свой нынешний вид. На последних кадрах Колношенко позирует перед зеркалом в длинном платье, показывая результат похудения.

Какие привычки помогли Елизавете измениться

Вместе с видео Колношенко поделилась размышлениями об изменениях, произошедших в ее жизни. Девушка призналась, что, просматривая старые кадры, отдает себе отчет, насколько много всего пережила за это время.

"Пересматриваю эти кадры и думаю: как же много всего было между "тогда" и "сейчас", - написала она.

Елизавета рассказала, что собрала десять привычек, к которым пытается регулярно возвращаться. При этом участница реалити не скрывает, что не всегда соблюдает все собственные правила.

Одной из самых важных привычек она назвала ежедневную физическую активность. По мнению девушки, стоит выбирать занятия, которые действительно нравятся, чтобы движение доставляло удовольствие.

Также Колношенко уделяет внимание режиму сна. Она пытается засыпать и просыпаться примерно в одно время, а перед отпуском откладывать телефон.

Отдельно Елизавета высказалась о питании. Девушка выступает за регулярные полноценные приемы пищи без голодания и жестких диет. По ее словам, важно формировать привычки, которые можно соблюдать в течение длительного времени.

Что еще изменила участница "Холостяка" в своей жизни

Елизавета подчеркнула, что работа над собой не ограничивается внешностью. Среди полезных привычек она назвала умение определять конкретные цели и постепенно двигаться к их достижению.

Девушка советует записывать желаемые изменения, разделять большие задания на небольшие шаги и начинать действовать без откладывания планов на потом.

Еще один важный пункт для Колношенко - ограничение времени в социальных сетях. Она старается меньше листать ленту и уделять больше внимания делам, которые постоянно откладывала.

Также участница шоу напомнила о важности саморазвития. Она рекомендует находить время для чтения, новых навыков и увлечений, даже если раньше на них не хватало возможностей.

Отдельное внимание Елизавета уделила личным границам. По ее словам, важно научиться говорить "нет" без долгих оправданий и не соглашаться с тем, что противоречит собственным желаниям.

Таким образом, своей публикацией Колношенко решила показать не только перемены в фигуре, но и то, как просмотрела обыденные привычки и отношение к себе.

Что известно о Елизавете Колношенко

Елизавете Колношенко 24 года. Она родом из Херсона, но сейчас проживает в Киеве.

Девушка является соучредителем диджитал-агентства, которое занимается продвижением брендов в социальных сетях. Кроме предпринимательства, Елизавета увлекается теннисом, танцами, игрой на фортепиано и рисованием. Среди ее мечтаний - создание собственного ювелирного бренда.

В 2026 году Колношенко стала участницей 15 сезона романтического шоу "Холостяк", главным героем которого является бывший профессиональный баскетболист Вячеслав Кравцов.

При первом знакомстве с главным героем "Холостяка" Вячеславом Кравцовым Лиза привлекла его внимание игрой на фортепиано. Как ранее писал Styler, именно ее музыкальное выступление и разговор особенно поразили баскетболиста. В результате он вручил девушке Розу первое впечатление, что стало для нее приятной неожиданностью.