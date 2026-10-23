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Холостяк 23 октября 2026 · 19:55

"Холостяк-15": Кравцов отдал Розу первого впечатления и объяснил свой выбор

Баскетболист особенно поразил разговор с участницей и ее игра на фортепиано
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Холостяк-15": Кравцов отдал Розу первого впечатления и объяснил свой выбор

Кравцов отдал Розу первого впечатления (коллаж: Styler)

Вячеслав Кравцов определился, кому вручить Розу первого впечатления. Особый знак внимания от баскетболиста получила 24-летняя Лиза, которая является соучредителем диджитал-агентства по продвижению в соцсетях.

Детальнее об этом рассказывает Styler.

Кому Кравцов отдал розу первого впечатления

После знакомства с частью участниц Вячеслав Кравцов признался, что сделать выбор оказалось сложнее, чем он ожидал.

По словам главного героя, каждый разговор оставил свои впечатления, однако одна девушка смогла его особенно заинтересовать.

"Я знал, что будет трудно выбирать, но когда я посмотрел в глаза каждой из них, я понял, что будет еще труднее. Но один разговор меня очень поразил и поразил игра на фортепиано, поэтому Лизо, эта роза для тебя", - сказал Кравцов.

Так баскетболист объявил, что розу первого впечатления получает 24-летняя Лиза.

&quot;Холостяк-15&quot;: Кравцов отдал Розу первого впечатления и объяснил свой выбор
Вячеслав Кравцов вручил Розу первого впечатления (фото: скриншот)

Как Лиза отреагировала на решение Холостяка

Для участницы решение Кравцова стало неожиданностью. Девушка призналась, что не сразу поверила в то, что услышала свое имя.

"Первую секунду у меня был какой-то шок, я даже не могла поверить", - поделилась Лиза.

Когда Кравцов спросил, примет ли она розу, участник ответила с улыбкой.

"Мне очень приятно получить эту розу от тебя, спасибо", – сказала Лиза.

Позже девушка добавила, что до сих пор находится под впечатлением события.

"Я тотально в шоке и просто в приятном удовольствии от произошедшего", - призналась она.

Что известно о Лизе

Лизе 24 года, она является соучредителем диджитал-агентства, которое занимается продвижением в социальных сетях. При первом знакомстве с Вячеславом девушка привлекла внимание холостяка игрой на фортепиано.

Что участница прошлого сезона советует героиням "Холостяка" с Кравцовым

Напомним, в интервью Styler Виточка Зварич, принимавшая участие в сезоне с актером Тарасом Цымбалюком, высказалась о реалити. Она отметила, что участницам следует готовиться к большому вниманию от зрителей.

"Первое и самое главное - не читать комментарии. А если уж очень хочется, то по крайней мере не воспринимать каждый из них как истину в последней инстанции. В интернете всегда найдутся люди, которым ты не понравишься, независимо от того, что скажешь или сделаешь", - объяснила Вита.

"Невозможно быть хорошей для всех, и не нужно. Я бы советовала обращать внимание на добрые слова и адекватную конструктивную критику, но не позволять случайным незнакомцам определять собственную самооценку", - добавила она.

Зрители, отметила Зварич, видят только часть истории, а не все происходящее.

"И еще не забывайте, что жизнь после проекта продолжается. "Холостяк" - это лишь определенный опыт, а не приговор и не определение того, кем вы являетесь. Не стоит ради телевизионной картинки терять себя", - сказала Виточка.

Также Styler рассказывал, как Кристина Горняк заключила с Вячеславом Кравцовым "Договор симпатии".

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