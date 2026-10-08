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Главная Люди "Было непросто": Вячеслав Кравцов описал первые впечатления от съемок в шоу "Холостяк"
Люди 08 октября 2026 · 14:56
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"Было непросто": Вячеслав Кравцов описал первые впечатления от съемок в шоу "Холостяк"

Спортсмен признался, что первое знакомство с участницами местами было непростым
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
"Было непросто": Вячеслав Кравцов описал первые впечатления от съемок в шоу "Холостяк"

Вячеслав Кравцов (фото: Styler)

Главный герой 15-го сезона "Холостяка" Вячеслав Кравцов рассказал о первой вечеринке и поделился тем, что понял о себе во время участия в проекте.

Что сказал баскетболист о знакомстве с участницами и какие отношения он ищет, рассказывает Styler.

Что Кравцов рассказал о первой вечеринке

В своих Instagram-stories спортсмен ответил на вопросы подписчиков о первом знакомстве с участниками. По его словам, день был насыщен эмоциями, встречами и разговорами.

"Признаюсь, местами было непросто, но от этого все чувствовалось еще сильнее. Точно могу сказать: это был мощный старт", - написал Кравцов.

&quot;Было непросто&quot;: Вячеслав Кравцов описал первые впечатления от съемок в шоу &quot;Холостяк&quot;
Вячеслав Кравцов делится впечатлениями о первой вечеринке (скриншот)

Также "Холостяк" ответил на вопрос о том, что он лучше понял о себе на проекте. Оказалось, героя ждали интересные инсайты.

"Что я более чувственный и творческий человек, чем себе раньше представлял", - написал Вячеслав.

&quot;Было непросто&quot;: Вячеслав Кравцов описал первые впечатления от съемок в шоу &quot;Холостяк&quot;
Новый холостяк признался, что понял о себе на проекте (скриншот)

Как проходили съемки первой вечеринки

Об обстоятельствах первого съемочного дня ранее рассказали в СТБ. В публикации 11 июля 2026 отмечали, что вечеринка состоялась в загородном комплексе под Киевом, а съемки длились более суток.

Днем температура достигла 37 градусов. К вечеру начались сильный ветер, гроза и ливень, из-за которых команде пришлось временно приостановить работу.

Пространство для участниц оформили фотографиями Кравцова, его кубками, наградами, баскетбольными мячами и игровыми футболками. Участницы пытались удивить Холостяка интересными подарками, демонстрировали свои таланты и увлечения, а одна из героинь приехала на знакомство с домашним питомцем.

Какие качества Кравцов хочет видеть в будущей избраннице

Еще до начала съемок баскетболист рассказывал о своих взглядах на отношения. В блиц-интервью соцсетям проекта, которое СТБ публиковал 9 июня 2026 года, он отмечал, что ценит искренность, воспитанность и стремление развиваться.

По словам Кравцова, ему важно, чтобы партнерша имела собственные интересы и уважала личное пространство - свое и его. От будущей избранницы он не ожидает увлечения баскетболом.

В рамках того же блиц-интервью спортсмен объяснял, что наличие детей у женщины не считает препятствием для общения .

"Если у вас есть любовь, то нет никаких препятствий", - подчеркнул он.

Что известно о новом "Холостяке"

Вячеслав Кравцов родился 25 августа 1987 в Одессе. Сейчас ему 39 лет, его рост - 212 сантиметров.

Баскетболист выступал в NBA по Detroit Pistons и Phoenix Suns, а также имеет морской логистический бизнес.

Кравцов имеет опыт развода и активно участвует в воспитании дочери. В представлении героя телеканал отмечает, что после лет переездов и спортивных контрактов он стремится к стабильности и близости в отношениях.

Когда и где смотреть "Холостяк-15"

Премьера нового сезона состоится 16 октября 2026 в 19:00 на СТБ.

В тот же вечер в 20:30 первый выпуск станет доступен на Netflix в Украине. Каждый последующий эпизод будет появляться на платформе через полтора часа после начала телевизионного показа.

Раньше мы рассказывали, как сейчас живут и с кем встречаются эксгерои "Холостяка".

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