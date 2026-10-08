"Було непросто": В'ячеслав Кравцов описав перші враження від зйомок в шоу "Холостяк"

Головний герой 15-го сезону "Холостяка" В'ячеслав Кравцов розповів про першу вечірку та поділився тим, що зрозумів про себе під час участі у проєкті.

Що сказав баскетболіст про знайомство з учасницями та які стосунки він шукає, розповідає Styler.

Що Кравцов розповів про першу вечірку

У своїх Instagram-stories спортсмен відповів на запитання підписників про перше знайомство з учасницями. За його словами, день був насичений емоціями, зустрічами та розмовами.

"Зізнаюся, місцями було непросто, але від цього все відчувалося ще сильніше. Точно можу сказати: це був сильний старт", - написав Кравцов.

В’ячеслав Кравцов ділиться враженнями про першу вечірку (скриншот)

Також "Холостяк" відповів на запитання про те, що він краще зрозумів про себе на проєкті. Виявилося, на героя чекали цікаві інсайти.

"Що я більш чуттєва і творча людина, ніж собі раніше уявляв", - написав В'ячеслав.

Новий холостяк зізнався, що зрозумів про себе на проєкті (скриншот)

Як проходили зйомки першої вечірки

Про обставини першого знімального дня раніше розповіли в СТБ . У публікації 11 липня 2026 року зазначали, що вечірка відбулася у заміському комплексі під Києвом, а зйомки тривали понад добу.

За інформацією телеканалу, вдень температура сягнула 37 градусів. Ближче до вечора почалися сильний вітер, гроза та злива, через які команді довелося тимчасово призупинити роботу.

Простір для учасниць оформили фотографіями Кравцова, його кубками, нагородами, баскетбольними м'ячами та ігровими футболками. Учасниці намагалися здивувати Холостяка цікавими подарунками, демонстрували свої таланти та захоплення, а одна з героїнь приїхала на знайомство з домашнім улюбленцем.

Які якості Кравцов хоче бачити в майбутній обраниці

Ще до початку зйомок баскетболіст розповідав про свої погляди на стосунки. У бліц-інтерв'ю для соцмереж проєкту, яке СТБ публікував 9 червня 2026 року, він зазначав, що цінує щирість, вихованість і прагнення розвиватися.

За словами Кравцова, йому важливо, щоб партнерка мала власні інтереси та поважала особистий простір - свій і його. Від майбутньої обраниці він не очікує захоплення баскетболом.

У межах того ж бліц-інтерв’ю спортсмен пояснював, що наявність дітей у жінки не вважає перешкодою для стосунків.

"Якщо у вас є кохання, то немає ніяких перешкод", - наголосив він.

Що відомо про нового "Холостяка"

В'ячеслав Кравцов народився 25 серпня 1987 року в Одесі. Зараз йому 39 років, його зріст - 212 сантиметрів.

Баскетболіст виступав у NBA за Detroit Pistons і Phoenix Suns, а також має морський логістичний бізнес.

Кравцов має досвід розлучення та бере активну участь у вихованні доньки. У представленні героя телеканал зазначає, що після років переїздів і спортивних контрактів він прагне стабільності та близькості у стосунках.

Коли та де дивитися "Холостяк-15"

Прем'єра нового сезону відбудеться 16 жовтня 2026 року о 19:00 на СТБ.

Того ж вечора о 20:30 перший випуск стане доступним на Netflix в Україні. Кожен наступний епізод також з'являтиметься на платформі через півтори години після початку телевізійного показу.