Олена Світлицька показала, з чим носити мініспідницю цієї осені (фото)

Акторка та кохана Тараса Цимбалюка Олена Світлицька показала два стильні способи носити чорну мініспідницю з фактурної екошкіри. За допомогою різного верху та аксесуарів вона створила як елегантний образ для вечірніх виходів, так і комфортний варіант на кожен день.

Styler з посиланням на її Instagram детальніше розповідає про ці "луки".

Як Світлицька стилізувала спідницю з екошкіри

Основою обох образів стала чорна мініспідниця прямого крою із завищеною талією. Особливу увагу привертає матеріал: лакована екошкіра з виразною фактурою, яка нагадує тиснення під крокодила.

Завдяки незвичайній текстурі спідниця стає головним акцентом навіть у стриманих монохромних поєднаннях.

До обох "луків" акторка підібрала напівпрозорі чорні колготки та високі шкіряні чоботи-труби до коліна. Взуття на тонких підборах із гострим носком візуально подовжує ноги та гармонійно доповнює коротку довжину спідниці.

Втім, на цьому схожість образів закінчується: верх і аксесуари повністю змінюють їхній настрій.

Перший образ: елегантний total black

У першому варіанті Світлицька зробила ставку на повністю чорний ансамбль. До мініспідниці вона додала лаконічну водолазку з короткими рукавами та підплічниками, які візуально збільшують плечі.

Акцентна лінія плечей формує чіткий силует і додає образу строгості. Водночас короткі рукави та довжина міні зберігають жіночність і роблять поєднання менш формальним.

Аксесуари акторка підібрала досить стримані: золоті сережки-пусети, тонкі браслети та годинник. Особливої уваги заслуговує червоний ремінець годинника - він став єдиним яскравим акцентом у всьому ансамблі.

Такий комплект підійде для тих, хто любить елегантну класику з невеликим акцентом на зухвалість. Його можна адаптувати для вечірнього виходу, телеефіру або події, де хочеться мати ефектний вигляд.

Олена Світлицька показала, як носити міні (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Другий образ: затишний casual chic із бордовим светром

Для другого виходу акторка обрала більш розслаблену стилізацію. Замість водолазки вона одягнула об'ємний в'язаний светр із високим коміром глибокого винного відтінку.

Бордовий колір додає образу глибини та добре контрастує з чорною спідницею. Светр заправлений у спідницю, а підкочені рукави роблять силует невимушеним.

Цікаво виглядає поєднання різних фактур: м'якого матового трикотажу та глянцевої екошкіри. Завдяки цьому мініспідниця вже не здається надто зухвалою, а весь комплект набуває затишнішого настрою.

Серед аксесуарів - чорна структурована сумка крос-боді із золотистою фурнітурою на довгому ремінці та масивний золотистий годинник.

Цей варіант доводить, що шкіряну мініспідницю можна носити не лише для особливих нагод. Достатньо додати до неї об'ємний светр - і вийде стильний повсякденний комплект.

Світлицька показала, як шкіряну спідницю (скриншот)

З чим носити шкіряну мініспідницю

Образи Світлицької демонструють, що одна базова річ може мати зовсім різний вигляд залежно від того, з чим її поєднати.

Ось кілька прийомів, які варто взяти на замітку.