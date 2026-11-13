П'ятниця 13-го: історія забобону, біблійні витоки та прикмети різних народів

Сьогодні, 13 листопада, саме п'ятниця 13-го - дата, яка для одних асоціюється з містикою та невдачами, а для інших не має нічого страшного. Навколо неї століттями накопичувалися легенди, народні прикмети й незвичайні традиції. Цікаво, що в деяких країнах побоюються зовсім іншого дня, а число 13 взагалі вважають символом удачі.

Які забобони пов’язані з цим днем і в якій країні цей день вважається щасливим, розповідає Styler.

П'ятниця 13-го: забобон, який виявився молодшим, ніж здається

Здавалося б, страх перед п'ятницею 13-го існує мало не з часів лицарів і середньовічних проклять. Проте історія цього забобону значно цікавіша.

Як з'ясував фольклорист Стівен Віннік із Центру американського фольклору Бібліотеки Конгресу США, одні з найдавніших чітких письмових згадок про нещасливу п'ятницю 13-го датуються 1834 роком. Їх знайшли у французьких літературних творах.

До цього окремо існували два забобони: недобра репутація п'ятниці та страх перед числом 13.

У християнській традиції п'ятницю пов'язували з розп'яттям Ісуса Христа. А число 13 отримало негативне забарвлення через Таємну вечерю: за столом зібралися Ісус і дванадцять апостолів, серед яких був Юда, майбутній зрадник.

Існує також популярна легенда про лицарів-тамплієрів. У п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордену.

Чорний кіт, дзеркало та подорожі: що забороняють народні прикмети

Особливість п'ятниці 13-го в тому, що навколо неї зібралися забобони, які в різних культурах існували й самостійно. Деякі з них стосуються конкретних повсякденних ситуацій.

Не можна сідати за стіл тринадцятьом. Вважається, що така компанія віщує неприємності одному з присутніх. Найвідоміше пояснення знову відсилає до Таємної вечері, де було 13 учасників.

Вважається, що така компанія віщує неприємності одному з присутніх. Найвідоміше пояснення знову відсилає до Таємної вечері, де було 13 учасників. Не варто починати важливі справи. За забобонами, нові проекти, угоди та великі зміни, розпочаті цього дня, можуть не принести бажаного результату.

За забобонами, нові проекти, угоди та великі зміни, розпочаті цього дня, можуть не принести бажаного результату. Краще не планувати далеку подорож. У народних віруваннях нещасливу дату пов'язують із ризиком непередбачуваних перешкод у дорозі.

У народних віруваннях нещасливу дату пов'язують із ризиком непередбачуваних перешкод у дорозі. Розбите дзеркало обіцяє тривалі невдачі. Це один із найвідоміших європейських забобонів. Його пов'язували з давніми уявленнями про дзеркало як предмет, що відображає не лише зовнішність, а й душу людини.

Це один із найвідоміших європейських забобонів. Його пов'язували з давніми уявленнями про дзеркало як предмет, що відображає не лише зовнішність, а й душу людини. Чорний кіт, який перебігає дорогу, попереджає про неприємності. У європейському фольклорі цих тварин тривалий час пов'язували з відьмами та чаклунством. Проте в інших культурах чорний кіт має зовсім інше значення.

У європейському фольклорі цих тварин тривалий час пов'язували з відьмами та чаклунством. Проте в інших культурах чорний кіт має зовсім інше значення. Весілля цього дня намагаються не призначати. У деяких традиціях вважається, що шлюб, укладений у нещасливу дату, може зіткнутися з труднощами.

Де число 13 приносить удачу, а п'ятницю взагалі не бояться

Найцікавіше починається тоді, коли порівнюєш забобони різних народів. Виявляється, універсального календаря нещасливих днів не існує.

Італія: бояться п'ятниці 17-го, а не 13-го

В Італії погану славу має число 17. Причина криється в його римському написанні - XVII. Якщо переставити літери, можна отримати латинське слово VIXI, що означає "я живий". У давніх поховальних написах воно мало значення завершеного життя.

Тому саме п'ятницю 17-го багато італійців вважають невдалою датою. Число 13, навпаки, у частині італійських традицій має позитивну символіку та асоціюється з удачею.

Іспанія: нещасливим вважають вівторок 13-го

В Іспанії та деяких інших іспаномовних країнах головний день забобонів - не п'ятниця, а вівторок 13-го.

Це пов'язують з Марсом, римським богом війни. В іспанській мові вівторок називається martes - слово, що походить від імені цього божества.

Навіть існує народна приказка: "En martes, ni te cases ni te embarques". Її переклад приблизно такий: у вівторок не одружуйся і не вирушай у плавання.

Греція: вівторок також має погану репутацію

У грецьких народних віруваннях вівторок 13-го теж вважають несприятливим днем. Тут значення має не лише число, а й історична пам'ять: у вівторок, 29 травня 1453 року, османи захопили Константинополь.

Для греків, які зберігали пам'ять про Візантійську імперію, ця подія мала особливо трагічне значення. Додаткової символіки даті надає сума цифр року: 1 + 4 + 5 + 3 = 13.

Португалія: п'ятниця 13-го перетворюється на свято відьом

А ось у португальському містечку Монталегре п'ятницю 13-го зовсім не намагаються пережити непомітно.

Там проводять масштабну "Ніч відьом" ( Noite das Bruxas ), яку організовує місцева муніципальна влада. Вулиці наповнюються людьми в костюмах відьом і демонів, відбуваються театралізовані вистави, музичні заходи та вогняні шоу.

Особливе місце посідає традиційний ритуал Queimada - приготування традиційного напою з вогняним обрядом і промовлянням спеціального заклинання. Кульмінацією святкування стають вечірні заходи біля місцевого замку.

13 листопада 2026 року Монталегре знову проводить це святкування. Організатори починають програму символічно о 13:13.