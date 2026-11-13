П'ятниця 13-го: історія забобону, біблійні витоки та прикмети різних народів

Сьогодні, 13 листопада, саме п'ятниця 13-го - дата, яка для одних асоціюється з містикою та невдачами, а для інших не має нічого страшного. Навколо неї століттями накопичувалися легенди, народні прикмети й незвичайні традиції. Цікаво, що в деяких країнах побоюються зовсім іншого дня, а число 13 взагалі вважають символом удачі.
Які забобони пов’язані з цим днем і в якій країні цей день вважається щасливим, розповідає Styler.
П'ятниця 13-го: забобон, який виявився молодшим, ніж здається
Здавалося б, страх перед п'ятницею 13-го існує мало не з часів лицарів і середньовічних проклять. Проте історія цього забобону значно цікавіша.
Як з'ясував фольклорист Стівен Віннік із Центру американського фольклору Бібліотеки Конгресу США, одні з найдавніших чітких письмових згадок про нещасливу п'ятницю 13-го датуються 1834 роком. Їх знайшли у французьких літературних творах.
До цього окремо існували два забобони: недобра репутація п'ятниці та страх перед числом 13.
У християнській традиції п'ятницю пов'язували з розп'яттям Ісуса Христа. А число 13 отримало негативне забарвлення через Таємну вечерю: за столом зібралися Ісус і дванадцять апостолів, серед яких був Юда, майбутній зрадник.
Існує також популярна легенда про лицарів-тамплієрів. У п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордену.
Чорний кіт, дзеркало та подорожі: що забороняють народні прикмети
Особливість п'ятниці 13-го в тому, що навколо неї зібралися забобони, які в різних культурах існували й самостійно. Деякі з них стосуються конкретних повсякденних ситуацій.
- Не можна сідати за стіл тринадцятьом. Вважається, що така компанія віщує неприємності одному з присутніх. Найвідоміше пояснення знову відсилає до Таємної вечері, де було 13 учасників.
- Не варто починати важливі справи. За забобонами, нові проекти, угоди та великі зміни, розпочаті цього дня, можуть не принести бажаного результату.
- Краще не планувати далеку подорож. У народних віруваннях нещасливу дату пов'язують із ризиком непередбачуваних перешкод у дорозі.
- Розбите дзеркало обіцяє тривалі невдачі. Це один із найвідоміших європейських забобонів. Його пов'язували з давніми уявленнями про дзеркало як предмет, що відображає не лише зовнішність, а й душу людини.
- Чорний кіт, який перебігає дорогу, попереджає про неприємності. У європейському фольклорі цих тварин тривалий час пов'язували з відьмами та чаклунством. Проте в інших культурах чорний кіт має зовсім інше значення.
- Весілля цього дня намагаються не призначати. У деяких традиціях вважається, що шлюб, укладений у нещасливу дату, може зіткнутися з труднощами.
Де число 13 приносить удачу, а п'ятницю взагалі не бояться
Найцікавіше починається тоді, коли порівнюєш забобони різних народів. Виявляється, універсального календаря нещасливих днів не існує.
Італія: бояться п'ятниці 17-го, а не 13-го
В Італії погану славу має число 17. Причина криється в його римському написанні - XVII. Якщо переставити літери, можна отримати латинське слово VIXI, що означає "я живий". У давніх поховальних написах воно мало значення завершеного життя.
Тому саме п'ятницю 17-го багато італійців вважають невдалою датою. Число 13, навпаки, у частині італійських традицій має позитивну символіку та асоціюється з удачею.
Іспанія: нещасливим вважають вівторок 13-го
В Іспанії та деяких інших іспаномовних країнах головний день забобонів - не п'ятниця, а вівторок 13-го.
Це пов'язують з Марсом, римським богом війни. В іспанській мові вівторок називається martes - слово, що походить від імені цього божества.
Навіть існує народна приказка: "En martes, ni te cases ni te embarques". Її переклад приблизно такий: у вівторок не одружуйся і не вирушай у плавання.
Греція: вівторок також має погану репутацію
У грецьких народних віруваннях вівторок 13-го теж вважають несприятливим днем. Тут значення має не лише число, а й історична пам'ять: у вівторок, 29 травня 1453 року, османи захопили Константинополь.
Для греків, які зберігали пам'ять про Візантійську імперію, ця подія мала особливо трагічне значення. Додаткової символіки даті надає сума цифр року: 1 + 4 + 5 + 3 = 13.
Португалія: п'ятниця 13-го перетворюється на свято відьом
А ось у португальському містечку Монталегре п'ятницю 13-го зовсім не намагаються пережити непомітно.
Там проводять масштабну "Ніч відьом" (Noite das Bruxas), яку організовує місцева муніципальна влада. Вулиці наповнюються людьми в костюмах відьом і демонів, відбуваються театралізовані вистави, музичні заходи та вогняні шоу.
Особливе місце посідає традиційний ритуал Queimada - приготування традиційного напою з вогняним обрядом і промовлянням спеціального заклинання. Кульмінацією святкування стають вечірні заходи біля місцевого замку.
13 листопада 2026 року Монталегре знову проводить це святкування. Організатори починають програму символічно о 13:13.
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