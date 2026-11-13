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Тренди 13 листопада 2026 · 19:43

Репери-військові та виробник дронів "Генерал Черешня" презентували мілітарі-трек "Що далі?"

Колаборація з "Генерал Черешня" додає треку особливого технологічного й смертоносного вайбу для окупантів
Анна Шиканова Анна Шиканова Редактор Styler
Репери-військові та виробник дронів "Генерал Черешня" презентували мілітарі-трек "Що далі?"

Тур, Гоня, Міша Правильний і Гаррі Шульц (фото: instagram.com/tur_rap)

Українські репери та військовослужбовці Тур, Гоня, Міша Правильний і Гаррі Шульц презентували трек "Що далі?" та кліп до нього. До створення релізу також долучився український виробник безпілотників "Генерал Черешня".

Styler розповідає детальніше про нову роботу музикантів.

Про що новий трек "Що далі?"

Нова колаборація Тура, Гоні, Міші Правильного та Гаррі Шульца є відвертою і жорсткою фіксацією теперішнього часу, де війна стала буденністю, а єдиний план для ворога - це пакети та чорні мішки.

Виконавці використали у треку "Що далі?" чорний гумор, сарказм і жорсткі висловлювання, щоб передати власне бачення подій та настроїв у суспільстві.

За словами артистів, вони свідомо відмовилися від м'яких формулювань, обравши прямолінійну подачу.

"Ми не намагаємося підбирати м'які слова, адже в ситуації, коли кожен день триває боротьба за виживання, єдиний можливий тон - це їдкий сарказм, чорний гумор та абсолютна впевненість у нашій перемозі", - коментують виконавці.

Репери-військові та виробник дронів &quot;Генерал Черешня&quot; презентували мілітарі-трек &quot;Що далі?&quot;
Тур, Гоня, Міша Правильний і Гаррі Шульц презентували трек "Що далі?"

Особливістю релізу стала співпраця з українським виробником безпілотників "Генерал Черешня", що додає треку особливого технологічного й смертоносного вайбу для окупантів.

"За підтримки наших друзів із "Генерала Черешні" цей посил летить туди, куди треба, ще швидше та точніше", - додають музиканти.

Як до проєкту долучився "Генерал Черешня"

Директор комунікацій та медіа компанії "Генерал Черешня" Марко Кушнір зазначив, що співпраця з артистами допомагає розвивати мілітарну культуру через український реп.

За його словами, компанія пишається можливістю працювати з виконавцями, які, до того ж, використовують її безпілотники.

"Ми продовжуємо розвивати напрямок мілітарі-культури в самому трушному варіанті - репу. Пишаємось можливістю створювати такі продукти з найкращими майстрами своєї справи. І також пишаємось, що хлопці працюють на наших дронах. Тепер співпраця виходить за рамки бліндажів та майстерень. Далі - ще більше", - сказав Кушнір.

Артисти наголошують, що незалежно від міжнародних заяв і рішень за зачиненими дверима українцям необхідно продовжувати боротьбу.

"Якими б не були обіцянки світових "діячів", що б не вирішувалось за закритими кабінетами - нам необхідно продовжувати робити своє: щодня готуватися, ставати сильнішими та продовжувати боротьбу", - закликають Тур, Гоня, Міша Правильний і Гаррі Шульц

Де послухати трек

Разом із композицією виконавці презентували відеокліп. У ньому показали кадри, що відображають повсякденну реальність українців під час війни.

Послухати пісню "Що далі?" можна на стримінгових платформах за посиланням.

Нагадаємо, Тур, Гоня, Міша Правильний і Гаррі Шульц - українські реп-виконавці та військовослужбовці, які в різний час долучилися до Сил оборони України, щоб захищати країну від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" оголосила про запуск власного музичного лейбла 27 Cherry Records.

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