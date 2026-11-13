Удача Лохана, Джонні Інгліш та Пограбування по-італійськи: фільми з атмосферою GTA

Якщо після проходження GTA хочеться ще трохи кримінального хаосу, є чимало фільмів із подібною атмосферою. Тут і команди авантюристів, і ризиковані пограбування, і погоні, після яких складно повірити, що хтось узагалі вибрався цілим із цієї історії.

"Удача Лохана" (Logan Lucky, 2017)

Уявіть пограбування з GTA, тільки замість професійних злочинців за справу беруться двоє братів, які, здається, не можуть нормально організувати навіть звичайний день. Джиммі та Клайд Лохани задумують винести гроші з гоночного комплексу NASCAR і збирають для цього доволі специфічну команду. У плані є навіть ув'язнений, який має допомогти зі зламуванням сейфа. Що може піти не так? Практично все.

Це кіно особливо сподобається фанатам GTA V: тут є командне пограбування, підготовка до операції, автомобілі, поліція та персонажі, чиї рішення іноді складно пояснити логікою. За атмосферою фільм нагадує одну з тих місій, де гравець уже зрозумів, що план провалився, але продовжує діяти за обставинами.

"Пограбування по-італійськи" (The Italian Job, 2003)

Вони провернули ідеальне пограбування, забрали золото й уже подумки витрачали здобич. Але один із учасників команди вирішив, що ділитися зовсім не обов'язково. Після зради колишні напарники збираються знову, щоб повернути свої гроші та влаштувати колишньому товаришу дуже неприємний сюрприз. Для цього їм знадобляться хитрість, техніка та кілька компактних автомобілів Mini Cooper.

Якщо вам подобалися автомобільні місії в GTA, цей фільм точно потрапить у потрібний настрій. Тут є видовищні перегони вузькими вулицями, втечі, командна робота й добре продумані злочинні комбінації. А ще історія нагадує, що іноді найбільша небезпека для банди злочинців - зовсім не поліція, а власні напарники.

"Одинадцять друзів Оушена" (Ocean's Eleven, 2001)

Денні Оушен виходить із в'язниці й одразу береться за справу, яка здається божевільною навіть для досвідченого злочинця: він хоче пограбувати одразу три казино в Лас-Вегасі. Для цього збирає одинадцятьох фахівців - від кишенькового злодія до майстра технічних хитрощів. На кону величезні гроші, а проти команди працює одна з найскладніших систем безпеки.

Це майже кінематографічна версія підготовки до великого пограбування з GTA V. Кожен учасник має свою роль, команда обговорює план, шукає слабкі місця й намагається передбачити всі можливі проблеми. Якщо вам подобається не просто хаотично влаштовувати перестрілки, а продумувати багаторівневі афери, фільм стане вдалим вибором.

"Красиво піти" (Going in Style, 2017)

Троє друзів, які все життя чесно працювали, раптом розуміють, що на пенсії їм особливо нічого не світить. Коли компанія позбавляє їх виплат, чоловіки вирішують більше не грати за правилами й пограбувати банк. Є лише одна проблема: вони абсолютно не схожі на людей, які знають, як правильно організувати злочин. Тож замість ідеальної кримінальної операції виходить комедія з навчанням, суперечками та несподіваними рішеннями.

У GTA теж вистачає персонажів, які беруться за авантюри не тому, що мають бездоганний план, а тому, що вже не бачать іншого виходу. Саме ця атмосфера тут і працює. До того ж у фільмі грають Морган Фрімен, Майкл Кейн та Алан Аркін, а їхня екранна взаємодія - одна з головних причин подивитися стрічку.

"Агент Джонні Інгліш" (Johnny English, 2003)

Якщо Тревор із GTA коли-небудь вирішив би стати британським шпигуном, результат міг би нагадувати Джонні Інгліша. Через низку обставин саме цьому самовпевненому, але не надто вправному агенту доручають розслідувати викрадення королівських коштовностей. Він береться за місію з ентузіазмом, не завжди розуміючи, що відбувається навколо, і регулярно перетворює прості завдання на справжній безлад.

Це вже не стільки кримінальна історія, скільки комедія про катастрофічно невдалу операцію. Але шанувальники GTA впізнають знайомий гумор: безглузді рішення, погоні, автомобільні пригоди та ситуації, коли герой сам створює собі проблеми. А головну роль виконує Ровен Аткінсон, тож із комічними моментами тут усе гаразд.