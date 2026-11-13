"Не зміг себе зупинити": Кравцов уперше поцілувався на "Холостяку-15"

У п'ятому випуску " Холостяка-15 " відбувся перший поцілунок сезону. Головний герой романтичного реаліті В'ячеслав Кравцов зблизився з учасницею, яка ще під час першої зустрічі неабияк його вразила.

Styler розповідає, як відбувся перший поцілунок і що про нього сказав “Холостяк” та учасниця реаліті.

Як Кравцов уперше поцілувався на "Холостяку"

Романтичний момент показали у п'ятому випуску від 13 листопада, коли головний герой продовжив знайомство з учасницями на Закарпатті. Після побачення з Діаною Зотовою Слава запросив на зустріч Дар’ю Харитонову та Єлизавету Колношенко.

Спочатку баскетболіст влаштував для дівчат змагання на велотреку. За умовами випробування, учасниця, яка найшвидше подолає дистанцію, отримувала право обрати формат наступної частини побачення.

В'ячеслав Кравцов, Дар'я Харитонова та Єлизавета Колношенко перед перегонами на велотреку (скриншот)

Під час перегонів обидві учасниці їхали на великій швидкості, через що Кравцов неабияк хвилювався за їхню безпеку.

"Мені здається, вони взагалі гальма не використовували", - пожартував баскетболіст.

Попри хвилювання, В'ячеслав зізнався, що отримав неабияке задоволення від змагання. Першою до фінішу дісталася Дар'я Харитонова, яка здобула право обрати формат подальшого побачення.

"Я зрозумів, що Даша ще та штучка", - прокоментував її перемогу Кравцов.

Дар'я Харитонова під час перегонів на "Холостяку-15" (скриншот)

Після перемоги Харитонова отримала право самостійно обрати, яким буде продовження цього побачення. Дівчина вирішила провести час зі Славою у SPA. Спочатку із Кравцовим зустрілася Ліза, вони робили масаж, але Даша перервала їхнє спілкування й нагадала про себе.

Дар’я Харитонова перервала спілкування Лізи Колношенко (скриншот)

Після цього Слава вирушив на SPA із Харитоновою.

На початку зустрічі В'ячеслав вибачився перед Дашею за затримку. Вони розташувалися в басейні з келихами напоїв та продовжили розмову в спокійній атмосфері.

Згодом романтичне побачення набуло несподіваного продовження. Кравцов та Харитонова почали танцювати у воді, поступово зблизилися та поцілувалися. Саме цей момент став першим поцілунком головного героя у 15-му сезоні реаліті.

"В моменті, що стався, я не зміг себе зупинити", - зізнався баскетболіст.

Перший поцілунок на шоу “Холостяк-15”

"Прекрасне було побачення", - сказала Харитонова.

Наприкінці зустрічі Кравцов вручив Дар'ї троянду, давши їй можливість продовжити участь у романтичному реаліті.

Як починалася історія Кравцова та Харитонової

Перше знайомство Дар'ї з головним героєм було доволі незвичайним. На старті проєкту вона вирішила продемонструвати свої танцювальні здібності, однак вийшла до баскетболіста не сама.

Спочатку перед Кравцовим з'явився її партнер зі спортивних бальних танців, а згодом приєдналася сама учасниця. Разом вони виконали пристрасну румбу.

В огляді на перший випуск “Холостяка” від Styler зазначалося, що такий сюрприз не надто сподобався баскетболісту. Він зізнався, що почувався зайвим, поки спостерігав за виступом пари.

Попри незручний початок, Дар'я продовжила участь у шоу. У четвертому випуску Кравцов також прийняв від неї троянду, дозволивши дівчині залишитися на проєкті.

Що відомо про Дар'ю Харитонову

Дар'я Харитонова - 22-річна танцівниця, хореографиня та підприємиця з Києва. Вона є чемпіонкою світу серед юніорів та чемпіонкою Європи серед дорослих зі спортивних бальних танців.

Нещодавно дівчина отримала титул Miss International Ukraine та представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Miss International 2026. Фінал запланований на 25 листопада в Токіо.

Дар’я Харитонова (фото: instagram.com/haritonovadd)

Харитонова також займається моделінгом, розвиває створений разом із мамою бренд одягу Dary Design Studio та долучається до благодійних ініціатив.