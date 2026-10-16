Три троянди і два побачення: перший випуск "Холостяка" з Кравцовим закінчився інтригою (фото)

Styler публікує повний список учасниць першого випуску "Холостяка" з Кравцовим та розповідає, що було в ефірі.

Хто отримав троянду у першому випуску "Холостяка"

Квітку взяли лише три дівчини. Уся річ у тому, що церемонія знайомства отримала дві частини.

Але у першому випуску "Холостяка" за 16 жовтня показали, що троянди вже мають:

Тетяна Бевза

Лія Янголенко

Ліза Проценко.

Тетяна та Лія отримали квіти під час оригінальних побачень з Кравцовим, на які вони запрошували його за власною ініціативою. А Ліза обрала собі троянду з "імунітетом".

А яким був перший випук та чим запам`яталися дівчата - читайте нижче.

Що сказав Кравцов на початку першого випуску

На початку реаліті В'ячеслав розповів про минулі стосунки. Баскетболіст був одружений, його колишня обраниця Еліна народила від нього доньку Мелісу.

"Холостяк" Кравцов (скриншот)

"Я був одружений і це були дуже сильні почуття. Але три роки тому наша сім'я розпалася. Мені треба було їхати на свій новий контракт... Через спілкування на відстані ми дуже відсторонилися, почали сваритися", - зізнався Кравцов.

"Холостяк" також розповів про своїх батьків. Його мама захворіла на рак, нині вона бореться за життя. Кравцов мріє знайти на реаліті своє кохання і познайомити обраницю з найріднішою людиною.

Мама В'ячеслава Кравцова (скриншот)

"Я хочу побачити дівчат справжніми, щирими", - зазначив баскетболіст.

Зустріч "Холостяка" з учасницями

Першою на зустріч з Кравцовим приїхала Христина Горняк - 39-річна нотаріус та колишня дружина ведучого Володимира Остапчука. Вона одразу запропонувала баскетболісту укласти жартівливий договір про наміри та симпатію.

Христина Горняк прийшла на "Холостяк" (скриншот)

Кравцов оцінив почуття гумору Горняк. Він зазначив, що договір йому сподобався, як і сама Христина.

Наступними до "Холостяка" їхали декілька дівчат. А ще разом із ними в машині сидів парубок.

Учасники "Холостяка" (скриншот)

Коли ж хлопець підійшов до Кравцова, той зніяковів. Кравцов одразу сказав, що сподівається на те, що все це жарт. І виявилося, що хлопець прийшов не сам, після нього вийшла танцівниця Дар'я Харитонова, його партнерка на паркеті.

Харитонова з "Холостяка" (скриншот)

Дар'я та її партнер виконали пристрасний танець. Але це не дуже сподобалося "Холостяку". Він зазначив, що відчував себе зайвим.

Далі до Кравцова вийшла 25-річна Катерина Мельник, чемпіонка з бодибілдингу. Вона розповіла, що через зраду коханого сильно набрала вагу, але зуміла взяти себе в руки й віддалася спорту. Потім Катя почала займатися професійно.

Катерина Мельник з "Холостяка" (скриншот)

Наступною на знайомство прийшла Ліза Проценко, їй 29 і вона експертка з нерухомості. Вона подарувала Кравцову карту з Червоною дамою, яка символізує її.

Ліза з "Холостяка" (скриншот)

Потім з "Холостяком" познайомилася менеджерка Лесі Нікітюк - 26-річна Валерія Полянська. Вона попросила, аби Кравцов допоміг дістати з багажника сюрприз.

Валерія Полянська (скриншот)

Виявилося, Полянська підготувала імпровізоване побачення. Вона привезла із собою стіл, стільці та посуд з частуваннями. Офіціант виніс картоплю й тюльку, що дуже сподобалося В'ячеславу.

Потім на зустріч з "Холостяком" чекала 32-річна ексбаскетболістка Катерина Петренко. Вона запропонувала йому зіграти в "33".

Катерина Петренко (скриншот)

З'ясувалося, що ця зустріч для пари не перша. Рік тому Кравцов бачився із Петренко, разом вони працювали над благодійним проєктом.

Наступною до Кравцова прийшла Янголенко Лія, 26-річна професійна модель. І вона була вже з трояндою. Виявилося, що напередодні зйомок церемонії знайомства Лія запросила В'ячеслава на окреме побачення.

Лія Янголенко (скриншот)

Після зустрічі Кравцов подарував моделі троянду, а тому під час знайомства з іншими учасницями Лія була дуже впевненою. Звісно, іншим дівчатам це не сподобалося.

Перша троянда на "Холостяку" (скриншот)

Учасниці, які вже встигли побачити Кравцова, зібралися в залі. Там до них прийшов ведучий. Решетник запропонував дівчатам цікаву ідею. Одна з учасниць могла взяти собі троянду, яка гарантує "імунітет" на 2 тижні. Але за це власниця квітки мусить виконувати усі забаганки інших учасниць.

Втім, вони довго не могли визначитися, хто саме візьме цю троянду. Між тим до зали прийшла Лія. Вона провокувала дівчат жартами, учасниці не могли повірити у те, що одна з них вже отримала квітку від Кравцова.

Лія обурила учасниць "Холостяка" (скриншот)

Троянду з "імунітетом" все ж наважилася взяти Ліза. Інші дівчата назвали такий крок ризиковим та невпевненим.

А на знайомство з Кравцовим тим часом прийшла 40-річна Ольга - власниця модельної агенції. Вона подарувала "Холостяку" скриньку, в якій було заховано цікаві речі з минулого.

Ольга з "Холостяка" (скриншот)

Наступною до Кравцова вийшла 24-річна Дандік Дар'я. Дівчина мріє відкрити реабілітаційний центр та працює інтерном. Вона подарувала "Холостяку" червону нитку, яку зав`язала на його руці.

Дар'я Дандік (скриншот)

Потім із "Холостяком" познайомилася 26-річна Вікторія Хилюк. Вона - лікар-педіатр. Дівчина подарувала Кравцову оригінальне "фото" - свою флюорографію.

Вікторія Хилюк (скриншот)

Втім, пара не встигла поспілкуватися. Їхню розмову перервав гучний двигун автівки. За кермом була 32-річна автоблогерка Дарина Заінчуковська.

Дарина Заінчуковська (скриншот)

Вона запросила Кравцова у свою автівку. Втім, баскетболіст насилу зумів "влізти" у спорткар.

Наступною на знайомство прийшла 26-річна Тетяна Тесленко, власниця магазину для дорослих. Їхня зустріч минула дуже швидко.

Тетяна Тесленко (скриншот)

Потім В'ячеслав познайомився з 24-річною Інною Міллер, вона косметолог. Дівчина зізналася, що дуже багато змінила у своїй зовнішності. Інна попросила взяти її на руки, аби вона заспівала.

Інна Міллер (скриншот)

Також Кравцов зустрівся з 24-річною Христиною Ціолковською, яка працює футбольним відеографом. Дівчина подарувала йому картки, які "Холостяк" може використати під час їхнього спілкування.

Христина Ціолковська (скриншот)

Наступною на знайомство прийшла 32-річна Анна Мишак, інженерка дронарні. Її чоловік загинув на війні, нині дівчина сподівається знову повірити в кохання.

Анна Мишак (скриншот)

Після цього до Кравцова вийшла Дойчева Катерина, їй 27 років і вона організаторка івентів. Дівчина взяла із собою "подружку" - курку Лариску.

Катерина Дойчева (скриншот)

Ще одна дівчина прийшла до Кравцова з трояндою. Це була Тетяна Бевз, їй 32 роки і вона керівниця відділу маркетингу.

Тетяна Бевз (скриншот)

Учасниця запросила Кравцова на побачення, після якого він подарував їй квітку. Коли В'ячеслав проводив Таню до зали з іншими учасницями, ті не приховували свого невдоволення.

Дівчата засмутилися через троянду, адже зрозуміли, що у них тепер ще менше шансів.

Наступною на знайомство прийшла 31-річна Марія Іванова, власниця бренду одягу. Вона подарувала йому баскетбольний м'яч, прикрашений стразами.

Марія Іванова (скриншот)

Також на зустріч з Кравцовим чекала 25-річна акторка і режисерка Марина Колісник. Для "Холостяка" вона підготувала дуже цікавий презент - картину, яка "намалювала" власним тілом.

Марина Колісник (скриншот)

Останньою у цьому випуску до Кравцова вийшла 35-річна Любов Конате. І виявилося, що вони знайомі. Люба - колишня дружина баскетболіста Макса Адама Конате.

Любов Конате (скриншот)

Кравцов зрадів, коли побачив Любов. А після зустрічі з нею до В'ячеслава підійшов Решетник.

Ведучий передав йому запрошення. А хто зустрінеться з "Холостяком" та які дівчата отримають троянди на першій церемонії - побачимо наступної п'ятниці.