Решетник пояснив, чому Цимбалюк отримав гонорар за "Холостяка" та чи були почуття справжніми

Ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетнік прокоментував гонорар Тараса Цимбалюка за участь у шоу. Він пояснив, чому головні герої отримують гроші за зйомки, та відповів на сумніви щодо щирості почуттів актора.

Про це Решетник розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу Wave РБК-Україна.

Чому Тарасу Цимбалюку заплатили за участь у "Холостяку"

Тарас Цимбалюк раніше відкрито розповідав, що отримав гонорар за участь у романтичному реаліті. Через це виникли запитання, чи може фінансова зацікавленість головного героя впливати на щирість його поведінки перед камерами.

Решетнік пояснив, що гонорар у "Холостяку" передбачений як компенсація за час, який чоловік присвячує проєкту.

За словами ведучого, зйомки тривають приблизно три місяці. У цей період головний герой змушений відкласти звичну роботу та майже весь час проводити на знімальному майданчику.

"Гроші покладені як додаткова подяка головному герою за те, що він витрачає три місяці свого життя на наш проєкт. Є холостяки, яким гонорар чисто символічний, це наша подяка", - пояснив Решетнік.

Він додав, що участь у шоу потребує значних фізичних та емоційних зусиль. За його словами, деякі головні герої за час зйомок навіть втрачають 7-8 кілограмів ваги через напружений графік.

Ведучий наголосив, що команда враховує й професійні зобов'язання учасників, адже на час проєкту їм доводиться призупиняти іншу діяльність.

"Я не знаю таких випадків, коли холостяк ішов на проєкт лише через гроші, і це була основна мотивація", - зазначив він.

Решетнік також розповів, що іноді чоловіки самі пропонують заплатити за можливість стати головним героєм. Проте, за його словами, команда не погоджується на такі пропозиції.

Скільки Цимбалюк отримав за участь в проєкті "Холостяк"

Сам актор раніше пояснював, що фінансові умови своєї участі обговорив із продюсерами ще до початку зйомок.

В інтерв'ю для подкасту Okay Eva Цимбалюк розповів, що запропонував оплачувати кожен знімальний день за ставкою, яку зазвичай отримує за роботу в повнометражному кіно.

"Я заробив так само, як і заробляв у кіно. У мене в голові не виникла думка, що я туди йшов, бо хотів заробити", - говорив актор.

За словами Тараса, продюсери погодилися на запропоновані умови. При цьому він не приховував, що участь у популярному шоу розглядав також як можливість розширити свою аудиторію.

"Я йшов туди, аби притягнути до себе нову аудиторію, я не приховую цього", - зізнавався Цимбалюк.

Точну суму гонорару за весь сезон актор не назвав.

Чи були почуття Цимбалюка на проєкті справжніми

Окремо Решетнік прокоментував припущення, що Тарас міг грати певну роль перед камерами, адже він професійний актор.

Ведучий визнав, що в глядачів могли виникати такі сумніви. Проте, за його словами, він особисто спостерігав за розвитком стосунків на проєкті й переконаний у щирості переживань учасників.

"Я як свідок зародження цих стосунків, можу сказати, що почуття були справжніми. Такі почуття не зіграєш за жодні кошти", - наголосив Решетнік.

Він пояснив, що під час зйомок учасники переживають не лише романтичні моменти, а й розчарування, складні рішення та розставання.

На думку ведучого, гонорар головного героя не визначає, чи виникнуть у нього почуття до когось з учасниць..

Чому головним героєм обрали саме Тараса Цимбалюка

Під час інтерв'ю Решетніку також поставили запитання про стриманість Цимбалюка. Адже раніше ведучий називав серед важливих якостей майбутнього "Холостяка" емоційність, емпатію та вміння підтримувати розмову.

Григорій пояснив, що команда свідомо намагається обирати різних чоловіків, а не орієнтуватися на один типаж.

За його словами, якщо раніше героями шоу могли ставати чоловіки, які жили за кордоном, то зараз для продюсерів важливо, щоб головний герой поділяв повсякденні реалії українців.

"Зараз глядач потребує людини, яка проживає ті самі обставини, нізвідки не виїжджає, а живе, і їй також болить за Україну", - пояснив ведучий.

Він визнав, що Цимбалюк був менш емоційним за деяких попередніх героїв, проте вважає його харизматичним і цікавим для глядачів. Ведучий переконаний, що продюсери не помилилися з вибором актора.

Чим закінчилися стосунки Цимбалюка та Надін

У фіналі 14-го сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк обрав Надін Головчук. Проте після завершення проєкту їхні стосунки не склалися. Під час постшоу стало відомо, що пара більше не разом.

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук (фото: СТБ)

Згодом Цимбалюк пояснив, що після повернення до звичного життя вони з Надін бачилися рідко через його робочий графік.

За словами актора, з часом їхнє спілкування почало зводитися переважно до обговорення самого шоу. Він відчув, що стосунки не розвиваються природно, тому вирішив їх завершити.

"Я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час один одного, і на цьому треба все це закінчити", - розповідав Тарас.

Надін зі свого боку зізнавалася, що розрив був для неї болісним. За її словами, після фіналу вони ще намагалися будувати стосунки, проте остаточне рішення Цимбалюк повідомив їй голосовим повідомленням.