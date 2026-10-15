Решетник объяснил, почему Цымбалюк получил гонорар за "Холостяка" и были ли чувства настоящими

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник прокомментировал гонорар Тараса Цымбалюка за участие в шоу. Он объяснил, почему главные герои получают деньги за съемки и ответил на сомнения относительно искренности чувств актера.

Об этом Решетник рассказал в интервью для YouTube-канала Wave РБК-Украина.

Почему Тарасу Цымбалюку заплатили за участие в "Холостяку"

Тарас Цымбалюк ранее откровенно рассказывал, что получил гонорар за участие в романтическом реалити. Поэтому возникли вопросы, может ли финансовая заинтересованность главного героя влиять на искренность его поведения перед камерами.

Решетник пояснил, что гонорар в "Холостяку" предусмотрен как компенсация за время, которое мужчина посвящает проекту.

По словам ведущего, съемки длятся примерно три месяца. В этот период главный герой вынужден отложить привычную работу и почти все время проводить на съемочной площадке.

"Деньги возложены как дополнительная благодарность главному герою за то, что он тратит три месяца своей жизни на наш проект. Есть холостяки, которым гонорар чисто символичен, это наша благодарность", - пояснил Решетник.

Он добавил, что участие в шоу требует значительных физических и эмоциональных усилий. По его словам, некоторые главные герои за время съемок даже теряют 7-8 килограммов веса из-за напряженного графика.

Ведущий подчеркнул, что команда учитывает и профессиональные обязательства участников, ведь на время проекта им приходится приостанавливать другую деятельность.

"Я не знаю таких случаев, когда холостяк шел на проект только из-за денег, и это была основная мотивация", - отметил он.

Решетник также рассказал, что иногда мужчины сами предлагают заплатить за возможность стать главным героем. Однако, по его словам, команда не соглашается с такими предложениями.

Сколько Цымбалюк получил за участие в проекте "Холостяк"

Сам актер ранее объяснял, что финансовые условия своего участия обсудили с продюсерами еще до начала съемок.

В интервью для подкаста Okay Eva Цымбалюк рассказал, что предложил оплачивать каждый съемочный день по ставке, обычно получаемой за работу в полнометражном кино.

"Я заработал так же, как и зарабатывал в кино. У меня в голове не возникло мнение, что я туда шел, потому что хотел заработать", - говорил актер.

По словам Тараса, продюсеры согласились на предложенные условия. При этом он не скрывал, что участие в популярном шоу рассматривалось также как возможность расширить свою аудиторию.

"Я шел туда, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, я не скрываю этого", - признавался Цымбалюк.

Точную сумму гонорара за весь сезон актер не назвал.

Были ли чувства Цымбалюка на проекте настоящими

Отдельно Решетник прокомментировал предположение, что Тарас мог играть определенную роль перед камерами, ведь он профессиональный актер.

Ведущий признал, что у зрителей могли возникать подобные сомнения. Однако, по его словам, он лично наблюдал за развитием отношений на проекте и убежден в искренности переживаний участников.

"Я как свидетель зарождения этих отношений, могу сказать, что чувства были настоящими. Такие чувства не сыграешь ни за какие средства", - подчеркнул Решетник.

Он объяснил, что во время съемок участники переживают не только романтические моменты, но и разочарование, сложные решения и расставания.

По мнению ведущего, гонорар главного героя не определяет, возникнут ли у него чувства к кому-то из участниц.

Почему главным героем выбрали именно Тараса Цымбалюка

Во время интервью Решетнику также задали вопрос о сдержанности Цымбалюка. Ведь раньше ведущий называл среди важных качеств будущего "Холостяка" эмоциональность, эмпатию и умение поддерживать разговор.

Григорий объяснил, что команда сознательно пытается выбирать разных мужчин, а не ориентироваться на один типаж.

По его словам, если раньше героями шоу могли становиться мужчины, жившие за границей, то сейчас для продюсеров важно, чтобы главный герой разделял повседневные реалии украинцев.

"Сейчас зритель нуждается в человеке, который проживает те же обстоятельства, ниоткуда не уезжает, а живет, и ему также болит Украину", - пояснил ведущий.

Он признал, что Цымбалюк был менее эмоционален чем некоторые предыдущие герои, однако считает его харизматичным и интересным для зрителей. Ведущий убежден, что продюсеры не прогадали с выбором актера.

Чем закончились отношения Цымбалюка и Надин

В финале 14-го сезона "Холостяка" Тарас Цымбалюк выбрал Надин Головчук. Однако после завершения проекта их отношения не сложились. В ходе постшоу стало известно, что пара больше не вместе.

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук (фото: СТБ)

Впоследствии Цымбалюк объяснил, что после возвращения к привычной жизни они с Надин виделись редко из-за его рабочего графика.

По словам актера, со временем их общение стало сводиться в основном к обсуждению самого шоу. Он почувствовал, что отношения не развиваются естественно, потому решил их завершить.

"Я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга, и на этом нужно все это закончить", - рассказывал Тарас.

Надин со своей стороны признавалась, что разрыв был для нее болезненным. По ее словам, после финала они еще пытались выстраивать отношения, однако окончательное решение Цымбалюк сообщил ей голосовым сообщением.