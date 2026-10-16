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Холостяк 16 жовтня 2026 · 20:14
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Менеджерка Лесі Нікітюк на "Холостяку" здивувала Кравцова тюлькою і картоплею (фото)

Менеджерка Лесі Нікітюк Валерія Полянська стала учасницею нового сезону романтичного реаліті
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Менеджерка Лесі Нікітюк на "Холостяку" здивувала Кравцова тюлькою і картоплею (фото)

Валерія Полянська та В’ячеслав Кравцов (колаж: Styler)

Серед учасниць нового сезону "Холостяка" опинилася Валерія Полянська - менеджерка Лесі Нікітюк, яка багато років працює з телеведучою. Цього разу менеджерка опинилася по інший бік камер, щоб познайомитися з холостяком і спробувати побудувати з ним романтичні стосунки.

Як пройшла перша зустріч, розповідає Styler.

Перша зустріч Кравцова з Валерією

Учасниця заінтригувала холостяка проханням про допомогу з реквізитом. Вона заздалегідь підготувала стільчики, столик та картоплю з тюлькою.

Свою ідею вона пояснила тим, що нещодавно була в Одесі в популярному ресторані та бачила Instagram-stories В'ячеслава з того ж ресторану з цією стравою.

Не дивлячись на те, що стільчик не витримав ваги В'ячеслава, він позитивно відгукнувся про ідею Валерії і сказав, що вона точно знає шлях до серця чоловіка.

Менеджерка Лесі Нікітюк на &quot;Холостяку&quot; здивувала Кравцова тюлькою і картоплею (фото)
Валерія та В'ячеслав (скриншот)

Хто така Валерія Полянська

Валерія Полянська - менеджерка та близька подруга телеведучої Лесі Нікітюк. Протягом багатьох років вона залишається частиною професійного оточення зірки, допомагаючи організовувати робочі процеси. Попри регулярні появи поруч із Нікітюк, сама Полянська тривалий час залишалася переважно за кадром.

Менеджерка Лесі Нікітюк на &quot;Холостяку&quot; здивувала Кравцова тюлькою і картоплею (фото)
Валерія Полянська (фото: instagram.com/valeriya_plnsk/)

Про дружбу Валерії та Лесі свідчать їхні спільні публікації в соцмережах, фотографії з подорожей і моменти поза роботою. Сама Полянська також веде Instagram, де ділиться особистими світлинами, робочими моментами та поїздками.

Менеджерка Лесі Нікітюк на &quot;Холостяку&quot; здивувала Кравцова тюлькою і картоплею (фото)
Леся Нікітюк на святкуванні дня народження Валерії Полянської (фото: instagram.com/valeriya_plnsk/)

У жовтні 2026 року Валерія привернула більше уваги після того, як стала учасницею 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк". Головним героєм нового сезону став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Для Полянської це можливість постати перед телеаудиторією вже не лише як менеджерка відомої телеведучої, а і як самостійна героїня шоу.

Як обирають героїв "Холостяка"

В інтерв’ю для YouTube-каналу Wave РБК-Україна, текстова версія якого вже вийшла на Styler, ведучий Григорій Решетник розповідав, що для кожного сезону команда намагається обрати цікавого героя.

"Для нас це теж виклики кожного разу. Хочеться, щоб герої були різні, не хочеться завжди обирати за одним шаблоном. Колись у нас був заморський принц. Зараз глядач потребує людини, яка проживає ті самі обставини, нізвідки не виїжджає, а живе, і їй також болить за Україну. Ми хочемо бути в контексті, знімаємо реалії в реаліті. Раніше просто принц на білому коні прискакав", - казав Решетник.

"Я обожнюю Френсіса Метью. Потім і Андрій Скорнєв був, і той самий Сергій Мельник, він грав у Білорусі, приїхав, знімався в Україні. Тобто не всі проживали тут. Макс Чмерковський перший жив у Штатах, знявся в нас і повернувся до Сполучених Штатів. Був такий запит, були інші обставини", - додавав він.

Раніше ми розповідали про те, чому для Валерії Полянської з "Холостяка" історія її родини з Бахмута пов'язана лише зі спогадами.

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