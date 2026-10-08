"Лише спогади": Валерія Полянська з "Холостяка" поділилася історією своєї родини з Бахмута

Учасниця 15-го сезону "Холостяка" Валерія Полянська у свій день народження поділилася особистою історією своєї родини. Вона показала рідкісні архівні світлини , які її батькам вдалося вивезти з міста перед окупацією, та відтворила їх разом із рідними через понад 20 років.

Що Валерія Полянська розповіла про рідний Бахмут та як сьогодні живе її родина, розповідає Styler.

Валерія Полянська показала сімейні фото з Бахмута

Свій день народження Полянська вирішила присвятити не лише собі, а й рідному місту та сімейній історії. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію фотографій, зроблених у Бахмуті на початку 2000-х років, і показала сучасні кадри, на яких разом із рідними відтворила ті самі сюжети.

На старих світлинах можна побачити маленьку Валерію з сестрою та батьками вдома у рідному місті. Є серед них і кадр з її дитячого дня народження у 2005 році. Сучасні фотографії родина зробила вже у Києві у 2026 році.

Серед архівних кадрів була й світлина з сімейного відпочинку в Урзуфі на Азовському морі, зроблена у 2004 році та її сучасну версію.

"Ні міста, ні дому більше немає"

У дописі Валерія зізналася, що це вже п'ятий день народження, який вона не може відзначити у рідному Бахмуті та батьківському домі.

Валерія з родиною (фото: instagram.com/ valeriya_plnsk)

"Бо ні міста, ні дому більше немає. Є лише спогади та фотографії", - написала вона.

Особливу цінність для неї мають саме сімейні знімки, які батьки встигли забрати з Бахмута перед окупацією.

Полянська також розповіла, що на прикладі власної родини знає, наскільки складно вимушеним переселенцям адаптуватися на новому місці та фактично заново будувати своє життя.

Полянська закликала підтримати переселенців

Цього року у свій день народження Валерія вирішила підтримати людей, які, як і її родина, були змушені залишити свій дім. Замість традиційних привітань і подарунків вона закликала підписників долучитися до збору на потреби внутрішньо переміщених осіб.

Зібрані гроші разом із благодійною організацією планують витратити на речі, необхідні переселенцям узимку. Серед них - павербанки, електроковдри, спальні мішки, термоси, зимові ковдри та хімічні грілки.

Що відомо про участь Полянської в шоу "Холостяк"

Валерія Полянська стала однією з учасниць 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк". Головним героєм нового сезону став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

До участі у проєкті Валерія була відома як близька подруга та менеджерка Лесі Нікітюк. За словами Полянської, робота займала близько 98% її часу, тому "Холостяк" став для неї можливістю приділити увагу особистому життю.

Також СТБ офіційно представив її в анонсі проєкту.