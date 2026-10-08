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Главная Люди "Только воспоминания": Валерия Полянская из "Холостяка" поделилась историей своей семьи из Бахмута
Люди 08 октября 2026 · 19:28
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"Только воспоминания": Валерия Полянская из "Холостяка" поделилась историей своей семьи из Бахмута

В день рождения участница "Холостяка" вместе с родными воссоздала кадры из своего детства
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Только воспоминания": Валерия Полянская из "Холостяка" поделилась историей своей семьи из Бахмута

Валерия Полянская с семьей (коллаж: Styler)

Участница 15-го сезона "Холостяка" Валерия Полянская в свой день рождения поделилась личной историей своей семьи. Она показала редкие архивные фотографии , которые ее родителям удалось вывезти из города перед оккупацией, и воссоздала их вместе с родными спустя более 20 лет.

Что Валерия Полянская рассказала о родном Бахмуте и как сегодня живет ее семья, рассказывает Styler.

Валерия Полянская показала семейные фото из Бахмута

Свой день рождения Полянская решила посвятить не только себе, но и родному городу и семейной истории. На своей странице в Instagram она опубликовала серию фотографий, сделанных в Бахмуте в начале 2000-х годов, и показала современные кадры, на которых вместе с родными воспроизвела те же сюжеты.

На старых фотографиях можно увидеть маленькую Валерию с сестрой и родителями дома в родном городе. Есть среди них и кадр из ее детского дня рождения в 2005 году. Современные фотографии семья сделала уже в Киеве в 2026 году.

Среди архивных кадров была и фотография из семейного отдыха в Урзуфе на Азовском море, сделанная в 2004 году и ее современная версия.

"Ни города, ни дома больше нет"

В сообщении Валерия призналась, что это уже пятый день рождения, который она не может отметить в родном Бахмуте и в родительском доме.

&quot;Только воспоминания&quot;: Валерия Полянская из &quot;Холостяка&quot; поделилась историей своей семьи из Бахмута
Валерия с семьей (фото: instagram.com/valeriya_plnsk)

"Ведь ни города, ни дома больше нет. Есть только воспоминания и фотографии", - написала она.

Особую ценность для нее имеют именно семейные снимки, которые успели родители забрать из Бахмута перед оккупацией.

Полянская также рассказала, что на примере собственной семьи знает, насколько сложно вынужденным переселенцам адаптироваться на новом месте и заново строить свою жизнь.

Полянская призвала поддержать переселенцев

В этом году в свой день рождения Валерия решила поддержать людей, которые, как и ее семья, были вынуждены покинуть свой дом. Вместо традиционных поздравлений и подарков она призвала подписчиков приобщиться к сбору на нужды внутренне перемещенных лиц.

Собранные деньги вместе с благотворительной организацией планируют потратить на вещи, необходимые переселенцам зимой. Среди них - павербанки, электроодеяла, спальные мешки, термосы, зимние одеяла и химические грелки.

Что известно об участии Полянской в шоу "Холостяк"

Валерия Полянская стала одной из участниц 15-го сезона романтического реалити "Холостяк". Главным героем нового сезона стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.

К участию в проекте Валерия была известна как близкая подруга и менеджер Леси Никитюк. По словам Полянской, работа занимала около 98% ее времени, поэтому "Холостяк" стал для нее возможность уделить внимание личной жизни.

Также СТБ официально представил ее в анонсе проекта.

Ранее мы также рассказывали, что Христина Соловій показала теплые фото с родителями и как выглядит семья певицы.

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