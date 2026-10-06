UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:01 Люди
Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы
17:34 Вкусно
Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео)
17:01 Люди
Павел Зибров рассказал о 29-летней дочери и ее разрыве с женихом
16:49 Люди
В Киевской области грибница побила собственный рекорд и показала корзины: почти 300 боровиков (фото)
16:06 Тренды
Glovo официально отреагировала на обвинения насчет работы российских военных-курьеров
15:27 Полезное
Не спешите покупать: Андре Тан объяснил, как проверять одежду в примерочной
14:51 Люди
Лидия Таран показала, как выглядит ее 19-летняя дочь и где она учится
14:18 Тренды
Detroit: Become Human, The Walking Dead и Undertale: популярные игры, где ваши решения влияют на сюжет
13:42 Люди
Тренер "Зважених і щасливих" Марина Боржемская рассказала о борьбе с неврологическим заболеванием
13:16 Полезное
Акациевый, гречишный, липовый: чем отличается мед и на что обратить внимание при покупке
Все новости
Главная Люди Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы
Люди 06 октября 2026 · 18:01
Add as a preferred source on Google

Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы

Артистка проводит осенние дни с самыми родными и поделилась атмосферными кадрами совместного отдыха.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы

Христина Соловий с родителями (коллаж: Styler)

Украинская певица Христина Соловий поделилась семейными кадрами . Артистка показала своих маму и папу и рассказала, как проводит с ними свободное время.

Как рассказывает Styler, новыми семейными фотографиями Соловий поделилась на своей странице в Instagram.

Христина Соловий показала родителей

На новых кадрах певица вместе с мамой и папой во время семейной прогулки. Семья проводила время на природе и наслаждалась осенней атмосферой.

Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы
Кристина Соловой с мамой (фото: instagram.com/soloviyka)

Соловой редко показывает родителей в соцсетях, поэтому новая серия фотографий привлекла внимание ее подписчиков.

На одном из фото Христина позирует рядом с мамой, на других можно увидеть и отца артистки.

Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы
Мама и папа Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Что известно о семье Христина Соловий

Христина родилась в Дрогобыче в семье музыкантов. Ее мама преподавала музыку, а отец работал хоровым дирижером. Самая музыкальная среда в семье повлияла на будущее увлечение артистки музыкой.

Детство будущей певицы прошло во Львове. Впоследствии она училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франка, а широкую популярность получила после участия в шоу "Голос країни".

Что известно о брате Христина Соловий

У Христина Соловий есть младший брат Евгений. Певица редко показывает его в соцсетях, однако раньше делилась их общими детскими фотографиями.

Публикуя архивные кадры, артистка тепло высказывалась об их отношениях и отмечала особую связь между ними.

"Вместе мы переплетены и объединены", - писала Соловий.

Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы
Архивное фото Христины

Ранее Styler рассказывал, как выглядит 19-летняя дочь Лидии Таран и где она учится.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Грибной сезон в Украине: где действуют запреты и за что могут оштрафовать Полезное Грибной сезон в Украине: где действуют запреты и за что могут оштрафовать
Полезная лазанья на лаваше: нутрициолог показала видеорецепт с куриным фаршем
Полезная лазанья на лаваше: нутрициолог показала видеорецепт с куриным фаршем Вкусно
Таро-гороскоп на 6 октября: главные прогнозы для Стрельцов, Раков и других знаков Зодиака
Таро-гороскоп на 6 октября: главные прогнозы для Стрельцов, Раков и других знаков Зодиака Гороскопы
Больше интересного
Гончаренко внесли в базу "Миротворця" после исключения из "Євросолідарності" Гончаренко внесли в базу "Миротворця" после исключения из "Євросолідарності" Остапова Анастасія · 06 октября 2026, 12:44
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всего организуют быт: Скорпион, Рак и Дева Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всего организуют быт: Скорпион, Рак и Дева Катерина Собкова · 06 октября 2026, 12:15
Звезда "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала своего месячного сына Звезда "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала своего месячного сына Наталия Крижановская · 06 октября 2026, 11:44
Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео) Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео) Юлия Шиканова · 06 октября 2026, 17:34