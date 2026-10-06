Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы

Украинская певица Христина Соловий поделилась семейными кадрами . Артистка показала своих маму и папу и рассказала, как проводит с ними свободное время.

Как рассказывает Styler, новыми семейными фотографиями Соловий поделилась на своей странице в Instagram .

Христина Соловий показала родителей

На новых кадрах певица вместе с мамой и папой во время семейной прогулки. Семья проводила время на природе и наслаждалась осенней атмосферой.

Кристина Соловой с мамой (фото: instagram.com/soloviyka)

Соловой редко показывает родителей в соцсетях, поэтому новая серия фотографий привлекла внимание ее подписчиков.

На одном из фото Христина позирует рядом с мамой, на других можно увидеть и отца артистки.

Мама и папа Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Что известно о семье Христина Соловий

Христина родилась в Дрогобыче в семье музыкантов. Ее мама преподавала музыку, а отец работал хоровым дирижером. Самая музыкальная среда в семье повлияла на будущее увлечение артистки музыкой.

Детство будущей певицы прошло во Львове. Впоследствии она училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франка, а широкую популярность получила после участия в шоу "Голос країни".

Что известно о брате Христина Соловий

У Христина Соловий есть младший брат Евгений. Певица редко показывает его в соцсетях, однако раньше делилась их общими детскими фотографиями.

Публикуя архивные кадры, артистка тепло высказывалась об их отношениях и отмечала особую связь между ними.

"Вместе мы переплетены и объединены", - писала Соловий.