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Головна Люди Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки
Люди 06 жовтня 2026 · 18:01
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Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки

Артистка проводить осінні дні з найріднішими та поділилася атмосферними кадрами спільного відпочинку
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки

Христина Соловій з батьками (колаж: Styler)

Українська співачка Христина Соловій поділилася сімейними кадрами. Артистка показала своїх маму й тата та розповіла, як проводить із ними вільний час.

Як розповідає Styler, новими сімейними світлинами Соловій поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина Соловій показала батьків

На нових кадрах співачка разом із мамою та татом під час сімейної прогулянки. Родина проводила час на природі та насолоджувалася осінньою атмосферою.

Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки
Христина Соловій з мамою (фото: instagram.com/soloviyka)

Соловій нечасто показує батьків у соцмережах, тому нова серія світлин привернула увагу її підписників.

На одному з фото Христина позує поруч із мамою, на інших можна побачити й батька артистки.

Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки
Мама і тато Христини Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Що відомо про родину Христини Соловій

Христина народилася у Дрогобичі в родині музикантів. Її мама викладала музику, а батько працював хоровим диригентом. Саме музичне середовище в родині вплинуло на майбутнє захоплення артистки музикою.

Дитинство майбутньої співачки минуло у Львові. Згодом вона навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а широку популярність здобула після участі у шоу "Голос країни".

Що відомо про брата Христини Соловій

У Христини Соловій є молодший брат Євген. Співачка нечасто показує його у соцмережах, однак раніше ділилася їхніми спільними дитячими фотографіями.

Публікуючи архівні кадри, артистка тепло висловлювалася про їхні стосунки та наголошувала на особливому зв'язку між ними.

"Разом ми переплетені та об'єднані", - писала Соловій.

Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки
Архівне фото Христини

Раніше Styler розповідав, як виглядає 19-річна донька Лідії Таран та де вона навчається.

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