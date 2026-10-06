Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки

Українська співачка Христина Соловій поділилася сімейними кадрами. Артистка показала своїх маму й тата та розповіла, як проводить із ними вільний час.
Як розповідає Styler, новими сімейними світлинами Соловій поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Христина Соловій показала батьків
На нових кадрах співачка разом із мамою та татом під час сімейної прогулянки. Родина проводила час на природі та насолоджувалася осінньою атмосферою.
Соловій нечасто показує батьків у соцмережах, тому нова серія світлин привернула увагу її підписників.
На одному з фото Христина позує поруч із мамою, на інших можна побачити й батька артистки.
Що відомо про родину Христини Соловій
Христина народилася у Дрогобичі в родині музикантів. Її мама викладала музику, а батько працював хоровим диригентом. Саме музичне середовище в родині вплинуло на майбутнє захоплення артистки музикою.
Дитинство майбутньої співачки минуло у Львові. Згодом вона навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а широку популярність здобула після участі у шоу "Голос країни".
Що відомо про брата Христини Соловій
У Христини Соловій є молодший брат Євген. Співачка нечасто показує його у соцмережах, однак раніше ділилася їхніми спільними дитячими фотографіями.
Публікуючи архівні кадри, артистка тепло висловлювалася про їхні стосунки та наголошувала на особливому зв'язку між ними.
"Разом ми переплетені та об'єднані", - писала Соловій.
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