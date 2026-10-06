Лідія Таран показала, як виглядає її 19-річна донька та де вона навчається

Українська телеведуча Лідія Таран показала свою доньку Василину, якій виповнилося 19 років. З нагоди дня народження дівчини зіркова мама опублікувала її нові фото та розповіла про студентське життя.

Як розповідає Styler, новими кадрами та подробицями про доньку Таран поділилася у своєму Instagram .

Як виглядає 19-річна донька Лідії Таран

З нагоди дня народження Василини телеведуча опублікувала добірку її фотографій та написала зворушливе привітання.

Таран зізналася, що їй досі складно повірити, що Василині вже 19 років.

"Хай вільний вітер завжди буде у твоєму волоссі, в думках - свобода, а твоє бажання змінювати світ на краще завжди знаходить шлях", - звернулася вона до доньки.

Де навчається Василина

З допису Таран стало відомо, що її донька вивчає політичні науки в університеті. Крім того, дівчина бере активну участь у студентському житті. За словами телеведучої, Василина разом з іншими студентами представляє українську асоціацію у своєму університеті.

Таран з гумором зазначила, що саме навчання та діяльність в університеті опинилися серед головних пріоритетів іменинниці цього дня.

Що відомо про доньку Лідії Таран

Василина - донька Лідії Таран і телеведучого Андрія Доманського. Пара розійшлася, коли донька була маленькою.

Після початку повномасштабного вторгнення Василина разом із мамою виїхала за кордон. Згодом дівчина вступила до університету та обрала для навчання політичні науки.

Нині Таран періодично ділиться в соцмережах кадрами з донькою, однак подробиці її особистого життя публікує нечасто.