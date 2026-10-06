Лидия Таран показала, как выглядит ее 19-летняя дочь и где она учится

Украинская телеведущая Лидия Таран показала свою дочь Василису, которой исполнилось 19 лет. По случаю дня рождения девочки звездная мама опубликовала ее новые фото и рассказала о студенческой жизни.

Как рассказывает Styler, новыми кадрами и подробностями о дочери Таран поделилась в своем Instagram .

Как выглядит 19-летняя дочь Лидии Таран

По случаю дня рождения Василины телеведущая опубликовала подборку ее фотографий и оставила трогательное поздравление.

Таран призналась, что ей до сих пор сложно поверить, что Василине уже 19 лет.

"Пусть свободный ветер всегда будет в твоих волосах, в мыслях - свобода, а твое желание менять мир к лучшему всегда находит путь", - обратилась она к дочери.

Также телеведущая пожелала Василине, чтобы рядом с ней всегда были верные друзья, и добавила, что сама постарается оставаться неподалеку.

Где учится Василина

Из публикации Таран стало известно, что ее дочь изучает политические науки в университете. Кроме того, девушка активно участвует в студенческой жизни. По словам телеведущей, Василина вместе с другими студентами представляет украинскую ассоциацию в своем университете.

Таран с юмором отметила, что именно учеба и деятельность в университете оказались среди главных приоритетов именинницы в этот день.

Что известно о дочери Лидии Таран

Василина - дочь Лидии Таран и телеведущего Андрея Доманского. Пара рассталась, когда девочка была еще маленькой.

После начала полномасштабного вторжения Василина вместе с мамой уехала за границу. Позже девушка поступила в университет и выбрала для обучения политические науки.

Сейчас Таран периодически делится в соцсетях кадрами с дочерью, однако подробности ее личной жизни публикует нечасто.