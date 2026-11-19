Ірина Пономаренко, відома як Ірочка з 14-го сезону " Холостяка ", поділилася романтичними знимками. Однак імені свого супутника блогерка в дописі не оприлюднила.

Якими фотографіями поділилася Ірочка та як раніше коментувала особисте життя, розповідає Styler.

Що Ірочка показала у соцмережах

У власному TikTok Пономаренко опублікувала карусель із двох світлин і підписала словами з пісні "My Moon My Man". На першій вона позує сама біля цегляної будівлі, а на другій чоловік тримає її на руках, поки вона обіймає його за плечі.

На іншій публікації в TikTok, серед інших світлин була та, на якій було видно того ж чоловіка. Він схилив голову, тож його обличчя на фото не видно.

Кадр із публікацій Ірочки (фото: TikTok Ірочки Пономаренко)

В Instagram Stories блогерка також показала кадр із кухні, де, схоже, готують сирники. На фото видно руки з татуюваннями, ніж та присипану борошном стільницю.

На зображенні Ірина прикріпила відповідь підписниці на її історію: "Прикольно коли є кому готувати))", під яким Пономаренко написала: "Прикольно))".

Пономаренко поділилася кадром із кухні (скриншот: Instagram Ірочки Пономаренко)

Хто саме готує та для кого, у сторіз не зазначено. Прямого підтвердження нових стосунків у цих публікаціях також немає.

Що Ірочка раніше розповідала про особисте життя

У липні 2026 року в інтерв'ю Люкс ФМ Пономаренко відмовилася уточнювати, чи ходила на побачення з відомими чоловіками.

"Я не розказую про особисте, тому залишу це в секреті", - пояснила вона.

Блогерка припускала, що розповість про стосунки, коли зустріне близьку людину та буде готова поділитися цим публічно. Водночас не виключала, що вирішить залишити їх приватними.

А вже у серпні під час розмови з журналісткою Ангеліною Пичик Ірочка говорила, що її серце вільне, хоча на побачення вона ходить.

Як завершилася історія Ірочки на "Холостяку"

Ірина увійшла до трійки фіналісток 14-го сезону шоу, головним героєм якого був Тарас Цимбалюк. Актор попрощався з нею перед фінальною церемонією.

У січні 2026 року в інтерв'ю Славі Дьоміну , Пономаренко згадувала, що під час прощання засумнівалася у щирості Тараса.

"Він мене проводжає - і в цей момент я розумію, що, напевно, усе це було грою з його боку. Найголовніше, що з мого боку це все було по-справжньому. Здавалося, що відчувала його реальні емоції", - сказала Ірочка.

Також вона зазначила, що після зйомок постшоу вони з актором більше не бачилися, а листувалися лише щодо спільного допису в Instagram.