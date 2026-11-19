Ирина Пономаренко, известная как Ирочка с 14-го сезона " Холостяка ", поделилась романтическими снимками. Однако имени своего спутника блогерша в сообщении не обнародовала.

Какими фотографиями поделилась Ирочка и как раньше комментировала личную жизнь, рассказывает Styler.

Что Ирочка показала в соцсетях

В собственном TikTok Пономаренко опубликовала карусель из двух фотографий и подписала словами из песни My Moon My Man. На первой она позирует сама у кирпичного здания, а на второй мужчина держит ее на руках, пока она обнимает его за плечи.

На другой публикации в TikTok, среди других фотографий была та, на которой было видно того же мужчину. Он склонил голову, поэтому его лицо на фото не видно.

Кадр из публикаций Ирочки (фото: TikTok Ирочки Пономаренко)

В Instagram Stories блоггерша также показала кадр из кухни, где, похоже, готовят сырники. На фото видны руки с татуировками, чем та присыпанная мукой столешница.

На изображении Ирина прикрепила ответ подписницы на ее историю: "Прикольно когда есть кому готовить))", под которым Пономаренко написала: "Прикольно))".

Пономаренко поделилась кадром из кухни (скриншот: Instagram Ирочки Пономаренко)

Кто именно готовит и для кого, в сторож не указано. Прямого подтверждения новых отношений в этих публикациях тоже нет.

Что Ирочка раньше рассказывала о личной жизни

В июле 2026 года в интервью Люкс ФМ Пономаренко отказалась уточнять, ходила ли на свидание с известными мужчинами.

"Я не рассказываю о личном, поэтому оставлю это в секрете", - обьяснила она.

Блогерша предполагала, что расскажет об отношениях, когда встретит близкого человека и будет готова поделиться этим публично. В то же время, не исключала, что решит оставить их частными.

А уже в августе во время разговора с журналисткой Ангелиной Пичик Ирочка говорила, что ее сердце свободно, хотя на свидание она ходит.

Как завершилась история Ирочки на "Холостяке"

Ирина вошла в тройку финалисток 14-го сезона шоу, главным героем которого был Тарас Цымбалюк. Актер простился с ней перед финальной церемонией.

В январе 2026 года в интервью Славе Демину Пономаренко вспоминала, что во время прощания усомнилась в искренности Тараса.

"Он меня провожает - и в этот момент я понимаю, что, наверное, все это было игрой с его стороны. Самое главное, что с моей стороны это все было по-настоящему. Казалось, что испытывала его реальные эмоции", - сказала Ирочка.

Также она отметила, что после съемок постшоу они с актером больше не виделись, а переписывались только по поводу совместного сообщения в Instagram.