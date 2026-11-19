Мне трудно назвать себя продвинутым геймером, но я с радостью поддалась эйфории от новой Grand Theft Auto VI и сразу же начала играть в тот момент, когда ее открыли. Это было интересно, смешно, иногда тяжеловато, но точно того стоило.
Делюсь первым отзывом на Styler и не претендую на звание летсплейщика, скорее это обзор, в котором не обошлось без воспоминаний о Red Dead Redemption 2.
Что известно о новой GTA 6
В Украине игра стала доступна уже в 00:00, 19 ноября. Массовые сбои в PlayStation меня не затронули, все работало без лагов. Приобрести шанс виртуально прикоснуться к легенде можно было от 3499 гривен (Standard Edition) или за 4299 (Ultimate Edition).
Важная ремарка: из серии GTA я играла только в GTA 5, поэтому сравнение будет либо с ней, либо с RDR 2, которая до сих пор остается моей любимой.
Если не хотите спойлеров - не смотрите обзоры и не читайте отзывы игроков, но на самом деле в них пока нет ничего страшного, ведь до финала еще никто не дошел.
Итак, все начинается с истории знакомства Люсии Каминос и Джейсона Дюваля. Кстати, уже известно, кто сыграл девушку, актрису уже номинировали на престижную награду.
Мы все видели их в трейлерах к игре, но после первых кадров воздержаться от сравнения героев с Артуром Морганом и Мэри Линтон из RDR 2 действительно тяжело. Они очень похожи! Но в этом нет ничего плохого.
По моему мнению, Rockstar Games не просто так заигрывают с ностальгией фанатов RDR 2. Многие уже заскучали без Артура, а вся новая GTA получила интересную и немного трогательную аллюзию.
Сразу бросились в глаза схожие механики, локации. Немного тригернул олень в первых сценах, но по крайней мере не было грустной музыки, а наш герой не стал кашлять.
Во время вступительных миссий можно играть только за Джейсона и можно сразу понять, что его отношения с Люсией будут важны не только для фанов романтических тропов. Они будут влиять и на дальнейший сюжет.
Что еще мне напомнило о RDR 2:
- Освещение и тематические затемнения при выборе предметов или принятии решений.
- Пейзажи, небо и даже блики света - иногда я забываю, что не охочусь на крокодилов, а рука так и тянется вызвать лошадь и отправиться на очередную миссию. Лошади здесь нет, но теперь можно возить с собой багаж! Оружие, одежда - все свое буду носить с собой.
- Авторитет героя - в новой GTA я трижды подумаю перед тем, как сделать что-то плохое. Идеи о карме и возможности увидеть разные финалы уже сейчас не дают мне покоя. Скажу честно, грешить не хочется, хотя соблазнов уже немало.
- Возможность взаимодействовать с NPC - можно здороваться, дразнить их и конечно же провоцировать на драки.
- Сигара снова поможет повысить концентрацию, но существенно ударит по здоровью.
- Возможность концентрировать внимание - раньше я могла идеально "вписаться" в повороты только когда играла за Франклина в прошлой GTA, а теперь могу лучше ездить и видеть "красных" врагов, как Артур Морган.
- Моя "лошадка" теперь из железа и она не просто "устает". Есть запас топлива, на катере можно потерять управление из-за поврежденного двигателя, а машина не просто взорвется от столкновения, ее начнет сильно заносить. Но теперь мало дать "лошадке" яблочко или эликсир.
- Хранилище с деньгами и возможность улучшать собственное жилье. У Артура был свой лагерь, а у Джейсона есть свой дом, на ремонт и обустройство которого можно без шуток потратить часы!
- Можно рыбачить, есть возможность выбрать приманку. Механика такая же, но теперь мой герой делает это в пляжных шортах, а не в костюмах Артура. Кстати, рыбу можно отпустить, а вот забрать себе - нет.
Наверняка очевидных сравнений гораздо больше, но в первые часы игры я заметила именно это.
А что нового в GTA 6?
Первое, что я сразу заметила, это возможность улучшить или ухудшить характеристики героя. Да, у меня снова возникло дежавю, когда я увидела состояние здоровья, физическую массу и так далее. Но это точно не минус, а новый и очень жирный плюс.
Кроме того, очень интересно теперь убегать от полиции. Будет мало просто уехать куда-то подальше. Ты должен переодеться, сменить аксессуары или внешность и даже перекрасить машину. Или же просто выбрать новую "лошадку".
Кстати, остановить чью-то тачку посреди дороги, чтобы просто выбросить водителя на асфальт, теперь мало. Возможна реальная и действительно серьезная драка.
Радио. Это отдельный сюрприз, который порадует фанатов разных жанров. Теперь можно рассекать как под Tool, так и под свежие хиты ROSALIA.
Кстати, в этой версии тоже можно взять велосипед. Но теперь управлять им, мне кажется, гораздо легче. В пятой GTA, когда Тревор должен был обогнать Мэри-Энн Куинн, чтобы покорить ее сердце, я откровенно тупила. А тут - села и поехала.
Еда и напитки. Как я уже писала выше, теперь мы можем не просто лакомиться чем-то вкусненьким. Все, что будет есть герой, может повлиять на его вес, мышцы и общее состояние. Но крабовый сэндвич мы с Джейсоном уже съели, а еще я купила ему вейп (ну должна же посмотреть, что оно такое!).
Одежды стало больше, обуви и аксессуаров тоже. До тату-салона я пока не доехала, но уже жду сюрпризов и там.
Отдельно хочу сказать о жилье главного героя. Да, в пятой GTA также была возможность взаимодействовать с некоторыми предметами дома, но мы точно не могли делать ремонт или кормить свою змею Долорес.
А еще когда подходишь к террариуму и кормишь змею мышью, герой получает временное усиление своей концентрации (это дает замедление времени во время боя).
Находиться дома теперь действительно интересно, на время я забыла о миссии и просто заглядывала в каждый уголок. А еще герой теперь может испачкаться и должен искать новую одежду, если вы не хотите играть за грязнулю. Снова напоминает Артура, да?
А еще я уже успела поплавать под водой. В целом, механика такая же, как в Assassin's Creed: Pirates, Horizon Forbidden West или других подобных играх. Но все равно интересно.
Стоит ли играть в новую GTA? Мое субъективное мнение
В целом, за первые три часа игры я успела познакомиться с героями и даже не начала серьезные миссии. Конечно, блогеры из Новой Зеландии и хитрецы, которые начали играть с аккаунтов-твинков, уже получили уже гораздо больше впечатлений.
Но точно могу сказать, что игра не разочаровала. Аллюзия на RDR 2 не раздражает, а наоборот дарит теплое чувство. Даже в интонации Джейсона я иногда слышу Артура, и это ок!
Ну а теперь буду играть дальше, хотя поначалу все же подытожу: Rockstar точно не тратили эти 13 лет на игру в "гриндилки". Картинка, герои, сюжет - все это обещает поражать и дарить десятки часов увлекательной игры.
И так, обзора на тот самый клуб с туфелькой на карте, который все сразу ищут, здесь не будет. Я его еще не искала.
А если после GTA 6 вам захочется еще больше приключений и ностальгии, Styler уже собрал немало интересного о культовых героях, музыке и подобных играх:
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