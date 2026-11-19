Запеченный картофель - это всегда хорошая идея, но иногда хочется приготовить его несколько иначе. В этот раз предлагаю замариновать ее в натуральном йогурте с чесноком и специями. Благодаря такому маринаду картофель получается нежным , ароматным, а в конце запекания может получить аппетитную румяную корочку.

Как приготовить ароматный картофель в маринаде из йогурта и специй, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Картофель в йогуртовом маринаде

Ингредиенты

картофель - 500 г,

натуральный йогурт без добавок - 200 г,

чеснок - по вкусу,

растительное масло - 1 ст. л,

соль и любимые специи - по вкусу.

Как приготовить картофель в йогуртовом маринаде.

Шаг 1. Подготовьте картофель

Картошку помойте, почистите и нарежьте так, как вам больше нравится: соломкой, кружочками или небольшими кусочками. Главное, чтобы они были примерно одинаковой толщины. Так картофель приготовится равномерно, и не придется вылавливать уже готовые кусочки, пока остальные еще твердые.

Примерные размеры кусочков (фото: Юлия Шиканова)

Шаг 2. Сделайте маринад

В отдельной миске смешайте натуральный йогурт, растительное масло, измельченный чеснок, соль и любимые специи. Я бы советовала добавить сванскую соль, черный перец и немного сушеного чеснока. Но здесь все зависит от ваших вкусов. У меня был безлактозный йогурт без сахара и прибавок. Он добавил картофелю немного кислинки.

Перемешайте до однородности, чтобы специи равномерно распределились в йогурте.

Шаг 3. Замаринуйте картошку

Переложите нарезанный картофель в миску с маринадом и хорошо перемешайте. Важно, чтобы каждый кусочек был покрыт йогуртовой смесью.

Оставьте картофель примерно на 15 минут мариноваться. Этого времени хватит, чтобы специи распределились по поверхности картофеля.

Шаг 4. Отправьте в духовку

Пока картофель стоит в маринаде, разогрейте духовку до 200 градусов.

Застелите противень пергаментом и выложите картофель одним слоем. Или выложите в неглубокую стеклянную форму. Старайтесь не складывать кусочки друг на друга, иначе вместо запекания они будут больше тушиться в собственном соке.

Поставьте картофель в разогретую духовку примерно на 45 минут. Время зависит от мощности духовки.

Шаг 5. Не забудьте перемешать

Приблизительно через 20 минут от начала запекания достаньте противень и осторожно перемешайте картофель. Это поможет ему равномернее подрумяниться.

А за 10 минут до завершения приготовления увеличьте температуру до 220 градусов и перемешайте еще раз картофель.

Шаг 6. Дайте картошку немного отдохнуть

Когда картофель станет мягким внутри и румяным снаружи, выключите духовку и оставьте его там еще на 5 минут. После этого можно подавать на стол. Самый вкусный такой картофель именно горячим, сразу после приготовления.

Не беспокойтесь, если после запекания на картофеле останется немного йогуртового маринада. Это вполне нормально, ведь йогурт не обязательно полностью улетучивается или превращается в корочку. Кое-где он может оставаться в виде нежного соуса или слегка запеченного белого слоя.

Готовый картофель (фото: Юлия Шиканова)

Советы по приготовлению

Не нарезайте картофель слишком большими кусочками. Средние дольки лучше пропекаются, а вот большим может понадобиться больше времени.

Выбирайте густой натуральный йогурт. Он лучше держится на картофеле и не стекает сразу на противень.

Не переборщите с маринадом на противне. Если на дне миски осталась излишняя йогуртовая смесь, не обязательно выливать ее всю в картофель. Излишняя влага будет мешать образованию корочки.

Ориентируйтесь не только на таймер. Через 45 минут проверьте самый большой кусочек вилкой. Если он легко проходит внутрь, картофель готов.

Попробуйте разные специи. Кроме сванской соли и чеснока, сюда хорошо подойдут розмарин, чабрец, паприка или смесь итальянских трав.

Блюдо содержит молочные продукты. Дополнительные аллергены могут зависеть от состава йогурта и использованных смесей специй.