Украинская певица Оля Цыбульская, победившая в первой украинской "Фабриці зірок", высказалась о своем отсутствии на проекте. Артистка заговорила о лицемерии, дружбе ради выгоды и самоуважении.

О том, как певица объяснила свое решение, пишет Styler со ссылкой на ее сообщение в Instagram.

Что сказала Цибульская

Артистка предположила, что организаторы могли не пригласить ее из-за личных обстоятельств, но при этом подчеркнула, что не готова поддерживать отношения с людьми, которые ведут себя неискренне.

"Может, у Оли девичья память на комплименты, но очень хорошая на отношение к людям", - написала Цибульская.

По словам певицы, она не умеет дружить с теми, кто демонстрирует расположение при личном общении, но за спиной говорит совсем другое.

"Я не умею дружить с теми, кто сегодня обнимает, а потом перемывает кости за спиной, забывая, что у стен есть уши", - отметила артистка.

Певица призналась, что такая позиция иногда лишает ее профессиональных возможностей.

"Это, наверное, самая дорогая процедура, которую я себе позволяю. Иногда она стоит контрактов, эфиров и возможностей. Но самоуважение не продается", - подытожила Цибульская.

При этом артистка не назвала конкретных людей, которых касаются ее слова, и не уточнила, идет ли речь об организаторах или продюсерах проекта.

Что певица ранее рассказывала о "Фабрику зірок"

Оля Цибульская стала победительницей первого сезона украинской "Фабрики зірок" в 2007 году. Она одержала победу вместе с Александром Бодянским в составе дуэта "Опасные связи".

Когда стало известно о возвращении "Фабрики зірок", Цибульская вспомнила свое участие в шоу и показала архивные фотографии тех времен.

Тогда певица призналась, что после завершения шоу ей понадобился год терапии, поскольку участие в телевизионном реалити оказалось психологически непростым опытом.

Но она подчеркивала, что не жалеет о своем решении, поскольку именно "Фабрика зірок" помогла ей найти собственную аудиторию. Певица даже отмечала, что сама снова согласилась бы принять участие в шоу, хотя не хотела бы подобного опыта для своего ребенка.